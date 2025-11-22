Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vài ngày nữa, Việt Nam sẽ có thêm một nơi chiến lược, góp phần vào con số 20 tỷ USD

22-11-2025 - 14:12 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là nơi sẽ có ý nghĩa chiến lược.

Vài ngày nữa, Việt Nam sẽ có thêm một nơi chiến lược, góp phần vào con số 20 tỷ USD- Ảnh 1.

Mới đây, tại Trạm kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (xã Tân Biên), Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Đoàn công tác tỉnh Prey Veng (Campuchia) tổ chức cuộc họp trao đổi song phương để chuẩn bị tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, theo Báo Tây Ninh.

Theo thống nhất, lễ khai trương chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 5/12, tại khu vực Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Đại biểu dự khoảng 500 người, gồm khách trung ương, hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng và khách mời các tỉnh giáp biên với Việt Nam.

Trước đó, từng có dự kiến lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 30/10, theo quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đồng tổ chức, đồng chủ trì tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Việt Nam) và Meun Chey (Campuchia).

Dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam (nằm trên địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương 130 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã lưu ý trong 7 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại nghiêng về phía Campuchia khi Vương quốc này xuất khẩu khoảng 3,8 tỷ USD và nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 3,2 tỷ USD.

Vào 1/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, đồng thời hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD thời gian tới, tức là gấp đôi hiện tại. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa thủ tục vận chuyển qua biên giới và tăng cường hợp tác du lịch.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet nhất trí sớm hoàn thành tuyến cao tốc Phnom Penh – Bavet và khánh thành cửa khẩu biên giới Tân Nam – Meun Chey.

