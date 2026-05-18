Valenta Nguyễn Xiển minh bạch bốc thăm căn hộ cho chiến sĩ CAND

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Cục H02, đại diện Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), Chủ đầu tư cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện tham gia bốc thăm. Toàn bộ quy trình được tổ chức theo nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan; đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, đồng thời không có bất kỳ sự can thiệp nào vào kết quả bốc thăm.

Trước khi bốc thăm, các bước kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, đối chiếu danh sách đều được thực hiện công khai tại hội trường. Đáng chú ý, ngoài các cơ quan chức năng, Ban Tổ chức còn mời đại diện khách hàng tham gia giám sát trực tiếp. Quá trình bốc thăm diễn ra ngay tại chỗ, kết quả được công bố công khai, lập biên bản và có xác nhận của Tổ giám sát cùng các bên liên quan. Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VIDEC – Trường Thành cho biết: "Chúng tôi xác định, việc phân phối nhà ở xã hội không chỉ là một khâu trong phát triển dự án, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng chính sách an sinh của Nhà nước. Nguyên tắc cao nhất được đặt ra là công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Lễ bốc thăm hôm nay là bước quan trọng nhằm đảm bảo sự công bằng cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện tham gia. Trong thời gian tới, VIDEC – Trường Thành sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, góp phần tạo dựng môi trường sống ổn định để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác."

Một trong những yếu tố quyết định tính minh bạch của chương trình là khâu rà soát đối tượng – được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư và Cục H02. Đặc biệt là danh sách cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện tham gia bốc thăm được kiểm tra, xác nhận theo đúng quy định, đảm bảo việc phân phối nhà ở xã hội đi đúng đối tượng thụ hưởng.

Đại diện Cục H02 – Bộ Công an nhấn mạnh: "Việc phát triển nhà ở cho lực lượng Công an Nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Cục H02 đã phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong công tác rà soát, xác nhận danh sách, đảm bảo đúng quy định và đúng đối tượng. Quá trình bốc thăm được tổ chức công khai, có sự giám sát của nhiều bên, qua đó đảm bảo tính minh bạch, khách quan và đúng quy định pháp luật."

Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó Cục trưởng Cục H02 phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh quy trình phân phối, dự án Valenta Nguyễn Xiển cũng được định hướng phát triển theo mô hình nhà ở xã hội chất lượng với kiến trúc mang tính biểu tượng, lấy cảm hứng từ hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân thông qua gam màu truyền thống, "vạch chiến công" thầm lặng và chiếc mũ Kepi. Đồng thời, dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu đồng bộ, khối đế thương mại – dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng cùng cảnh quan xanh, đáp ứng nhu cầu an cư trọn vẹn cho cộng đồng cư dân tri thức.

Đặc biệt, khu vườn xanh trên mái được phát triển như một không gian kết nối cộng đồng, nơi cư dân có thể giao lưu, thư giãn và hình thành đời sống gắn kết.

Hình ảnh phối cảnh vườn xanh trên mái

Việc tổ chức Lễ bốc thăm vị trí căn hộ không chỉ là một bước trong quy trình phân phối, mà còn thể hiện năng lực tổ chức, điều phối và cam kết của Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, bên cạnh quy trình phân phối đảm bảo quy định của pháp luật, những dự án được thực hiện đúng tiến độ, minh bạch và tuân thủ quy định đang dần trở thành thước đo quan trọng về uy tín của doanh nghiệp. Ghi nhận của Đài truyền hình Hà nội cuối tháng 4, dự án đã vượt tiến độ khi hoàn thiện cos 0:0 vào trung tuần tháng 5.2026

Hình ảnh tiến độ công trường ghi nhận cuối tháng 4.2026

Thực tế cho thấy, trong phân khúc nhà ở xã hội, yếu tố minh bạch trong phân phối ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng đánh giá uy tín của chủ đầu tư. Việc tổ chức bài bản, công khai và có sự giám sát đa bên như tại Valenta Nguyễn Xiển không chỉ giúp đảm bảo công bằng cho người tham gia, mà còn góp phần củng cố niềm tin thị trường. Trong dài hạn, những dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định và minh bạch trong phân phối sẽ là nền tảng để xây dựng các cộng đồng cư dân ổn định – nơi người dân có thể an tâm an cư và phát triển bền vững.

