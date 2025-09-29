Văn hóa hướng đến nhân viên – Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Báo cáo của Deloitte cho thấy 79% lãnh đạo toàn cầu coi việc xây dựng môi trường nhân văn, lấy con người làm trung tâm là ưu tiên hàng đầu cho phát triển bền vững. Khảo sát của LinkedIn chỉ ra rằng 94% nhân viên sẵn sàng gắn bó lâu hơn nếu doanh nghiệp đầu tư cho học tập và phát triển. Những con số này phản ánh một thực tế: trong kỷ nguyên biến động, chính văn hóa hướng đến nhân viên mới là nền tảng giúp doanh nghiệp bứt phá và phát triển lâu dài.

United International Pharma (UIP) – công ty dược phẩm đạt tiêu chuẩn EU-GMP với 30 năm phát triển tại Việt Nam – cũng không nằm ngoài xu thế đó. Đặc biệt, năm 2025, UIP đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp được vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do HR Asia Awards bình chọn. Hành trình bền vững này gắn liền với những yếu tố cốt lõi trong việc kiến tạo môi trường làm việc coi trọng con người.

Những yếu tố tạo dựng nền tảng con người vững chắc

Sự cam kết và đồng hành từ đội ngũ lãnh đạo

Khi lãnh đạo đóng vai trò đồng hành thay vì chỉ đạo, nhân viên cảm nhận được sự thấu hiểu và tin tưởng. Văn hóa "cửa mở" cùng tinh thần lắng nghe tạo môi trường giao tiếp thông suốt và khuyến khích phát triển.

Tại UIP, nhân sự quản lý ngoài đào tạo chuyên môn còn được bồi dưỡng kỹ năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm – một bước quan trọng trong xây dựng đội ngũ kế thừa.

Đồng thời, đổi mới được khuyến khích ở mọi cấp bậc. Tinh thần bứt phá giới hạn "Break Beyond Limits" lan tỏa tại UIP đã khích lệ mỗi cá nhân vượt giới hạn để đóng góp cho sự phát triển chung.

Văn hóa học tập – bệ phóng cho sự phát triển

Một môi trường học tập liên tục giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và tự tin thích ứng với thay đổi. Doanh nghiệp đầu tư cho học tập thường ghi nhận tỷ lệ gắn bó cao hơn, bởi học tập chính là "chất keo" giữ chân nhân tài.

Tại UIP, hệ sinh thái học tập đa dạng từ nền tảng LinkedIn Learning, các chương trình đào tạo theo chức năng, đến các buổi chia sẻ kiến thức theo chủ đề đã trở thành điểm sáng.

Anh Phạm Thanh Dũng – Bộ phận Kinh doanh kênh Bệnh viện chia sẻ: "Các chương trình học tập ở UIP giúp tôi không ngừng cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Quan trọng hơn, tôi học được cách áp dụng vào công việc thực tế, từ đó làm việc hiệu quả hơn và dẫn dắt phát triển đội nhóm vững vàng hơn."

Chính sách nhân sự bao trùm và linh hoạt

Từ phúc lợi toàn diện đến xây dựng môi trường DE&I (Đa dạng – Công bằng – Hòa nhập), các doanh nghiệp hiện đại chứng minh rằng khi nhân viên cảm thấy mình thuộc về tổ chức, hiệu quả kinh doanh cũng tăng trưởng vượt bậc. Nghiên cứu cho thấy, các công ty có môi trường hòa nhập thực sự có khả năng giữ chân nhân viên cao hơn gấp 5.4 lần.

UIP chú trọng thúc đẩy DE&I mỗi ngày. Việc được HR Asia công nhận ở hạng mục giải thưởng này từ năm 2023 là minh chứng cho nỗ lực ấy, nơi mỗi cá nhân đều có tiếng nói.

Chị Lê Thị Nhung – Bộ phận Kinh doanh kênh Nhà thuốc chia sẻ: "Điều khiến tôi gắn bó với UIP là sự công bằng trong cơ hội phát triển. Dù ở vị trí nào, mỗi người đều được trao cơ hội thử sức và được ghi nhận khi nỗ lực."

Sức mạnh từ sự đoàn kết nội bộ

Sức mạnh đoàn kết luôn là nền tảng của mọi tổ chức. Khác biệt của UIP đến từ tinh thần Bayanihan – giá trị văn hóa Philippines mang ý nghĩa "cùng chung tay vì một mục tiêu chung", đã trở thành DNA của UIP suốt 30 năm tại Việt Nam. Nhân viên UIP nhiều thế hệ vẫn thường nhắc đến "Bayanihan" như điểm tựa tinh thần.

Anh Lê Đình Vinh – Bộ phận Kế hoạch sản xuất chia sẻ: "Bayanihan với tôi không chỉ là một giá trị, mà là cảm giác luôn có đồng đội kề bên. Dù công việc có khó khăn, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình phải đối diện một mình."

Những hoạt động gắn kết, CSR cho cộng đồng không chỉ nâng cao tinh thần, mà còn xây dựng mối liên kết vững chắc giữa nhân viên. Gallup nghiên cứu rằng mức độ gắn kết cao giúp năng suất lao động tăng 21%.

Trong một thế giới nhiều biến động, yếu tố con người ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Các khảo sát toàn cầu đã khẳng định điều này, và UIP là minh chứng sinh động. 30 năm phát triển, hàng trăm nhân viên gắn bó – tất cả đều bắt nguồn từ triết lý: Lấy con người làm trung tâm, phát huy tinh thần Bayanihan, kiến tạo sự phát triển bền vững.

