Văn Phú hoàn thành hơn 75% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, đặt mục tiêu tổng tấn công thị trường phía Nam

Cụ thể, lợi nhuận trước và sau thuế quý III-2025 của Văn Phú lần lượt ở mức 143 tỷ đồng và 119 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 8% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế ba quý của năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 262,9 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Tính đến 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 5.407 tỷ đồng, tăng 83,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do gia tăng giá trị đầu tư tại ba dự án, gồm: Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội); dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ TP. HCM) và một số dự án khác. Những dự án này dự kiến mang lại nguồn thu và dòng tiền bền vững cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2025-2026.

Nợ phải trả của Văn Phú ở mức 8.660 tỷ đồng tính tới ngày 30/9, tăng 42%. Để an toàn về tài chính, doanh nghiệp tiếp tục tiết giảm nợ ngắn hạn và gia tăng nợ dài hạn lần lượt giảm 11% và tăng 50%. Doanh nghiệp cũng thu hồi thành công phần lớn các khoản phải thu về cho vay, lãi vay, hợp tác kinh doanh, để có thêm nguồn lực cho việc phát triển các dự án bất động sản.

Các dự án: Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông, Grandeur Palace – Giảng Võ, Vlasta – Thủy Nguyên, Vlasta – Sầm Sơn được phát triển theo triết lý “vị nhân sinh”.

Một nét đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính quý III-2025 của Văn Phú là giá trị khoản mục "người mua trả tiền trước ngắn hạn" ở mức 830 tỷ đồng tính tới ngày 30-9-2025, tăng hơn 861% so với thời điểm đầu năm. Điều này phần nào thể hiện sự tin tưởng và thái độ đón nhận tích cực từ khách hàng với thương hiệu Văn Phú, cũng sức hấp dẫn của các sản phẩm bất động sản do doanh nghiệp phát triển.

Trong năm 2025, Văn Phú đã thực hiện mở bán mới ở các dự án, gồm: Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 (Hà Nội). Đồng thời, bán tiếp sản phẩm tại các dự án The Terra - Bắc Giang, Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hoá). Sau hơn 6 tháng mở bán, doanh số bán hàng của dự án Vlasta - Thủy Nguyên hiện đã xấp xỉ 1800 tỷ đồng, còn dự án TT39-40 cũng bán hết sản phẩm, với doanh số xấp xỉ 550 tỷ đồng.

Bên cạnh việc duy trì nhịp phát triển tại thị trường phía Bắc, Văn Phú cũng đồng loạt thúc đẩy các dự án mới TP. HCM và các tỉnh lân cận, trong bối cảnh Đảng và Chính phủ tập trung tháo gỡ cho các dự án có vướng mắc pháp lý. Theo đó, Văn Phú đang nghiên cứu việc đầu tư bốn dự án quan trọng giai đoạn 2025-2030 tại Nhà Bè, Bình Chánh, Vũng Tàu cũ (TP. HCM); Đại Phước (Đồng Nai).

Dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ TP HCM) sẽ dự kiến mở bán Q2/2026.

Theo lãnh đạo Văn Phú, những dự án này đều nằm ở vị trí đắc địa và có sự chuyển mình mạnh mẽ thời gian qua, nhờ hàng loạt dự án giao thông liên vùng đã và sẽ triển khai như: cao tốc Bến Lức – Long Thành; tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân – Hiệp Phước), kết nối khu Nam TP. HCM (cũ) với trung tâm và các khu vực phía Bắc TP. HCM.

"Những dự án này được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư và mang về doanh nghiệp nguồn thu lớn trong giai đoạn 2026-2030", lãnh đạo Văn Phú nói.

Về chiến lược đầu tư giai đoạn 2023-2032, đại diện Văn Phú cho biết các dự án đầu tư đều nằm ở các tỉnh thành phát triển hàng đầu đất nước, dự án ở vị trí trung tâm đáp ứng nhu cầu của cả những khách hàng để ở và kinh doanh nên nhận được sự đón nhận rất tích cực của thị trường.



