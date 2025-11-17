Van Phuc City - Biểu tượng sống di sản bên sông Sài Gòn

Giao lộ của thiên nhiên và tinh hoa

Giữa nhịp đập của TP.HCM, Van Phuc City hiện hữu như một biểu tượng sống. Ba mặt ôm trọn dòng sông Sài Gòn thơ mộng, nuôi dưỡng sinh khí cho cả một thành phố vạn phúc. Sông nước bao bọc, hoa lá đâm chồi, một ốc đảo được thiên nhiên ưu ái và con người tôn vinh.

Hơn 60% diện tích được dành riêng cho không gian xanh và mặt nước. Hồ Đại Nhật mênh mang 16 ha như một tấm gương khổng lồ. Kênh Sông Trăng êm đềm chảy qua 2,1km, công viên ven sông The Long Park trải dài 3,4km như một dải lụa xanh mềm mại. Mỗi bước chân đều chạm vào sự trong trẻo, mỗi góc nhìn đều mở ra một cảm xúc an yên.

Không gian sống xanh tại Van Phuc City

Nhưng Van Phuc City không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thiên nhiên. Ẩn sau đó là một "mạch ngầm thịnh vượng", vị thế trung tâm giúp nơi đây trở thành giao điểm vàng của đầu tư. Chỉ cách Quận 1 cũ và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10–15 phút, tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 đang mở rộng lên 60m, cùng tuyến Metro 3B có điểm dừng trước cổng khu đô thị, Van Phuc City mang trong mình sức sống của một trung tâm mới: hạ tầng, thương mại và không gian sống cùng song hành.

Diamond Sky — Tầm nhìn kim cương chạm mây

Giữa lòng đô thị ấy, nổi bật lên là những công trình biểu tượng. Một trong số đó chính là Diamond Sky, tuyệt phẩm đánh dấu chuẩn sống vươn cao giữa lòng Van Phuc City. Dự án mang dáng dấp của một viên kim cương đang tỏa sáng. Nơi mà mỗi tia nắng, mỗi làn gió đều được tính toán để trở thành một phần của trải nghiệm sống đỉnh cao.

Trên quỹ đất gần 2 ha, Van Phuc Group chỉ dành 40% cho xây dựng để 60% còn lại dành cho không gian xanh và tiện ích đỉnh cao. Một quyết định táo bạo trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM ngày càng khan hiếm.

Căn hộ cao cấp & Trung tâm thương mại Diamond Sky

296 căn hộ ở Diamond Sky như một "bản sắc riêng" được tuyển chọn khắt khe, nơi cư dân được sống chậm lại, tận hưởng sự thanh lọc của không gian mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió sông Sài Gòn trong từng khoảnh khắc được nâng niu.

Bước vào bên trong căn hộ Diamond Sky là bước vào một thế giới được thiết kế bằng sự tinh tế tuyệt đối. Những thương hiệu nội thất châu Âu: Bosch, Hafele, Grohe… không chỉ góp mặt mà tạo nên dấu ấn của sự uy quyền. Từng chi tiết đều là sự sắp đặt có chủ đích, từng đường nét đều thể hiện gu thẩm mỹ vượt thời gian.

Hồ bơi vô cực chạm mây, phòng gym hướng ra bầu trời, khu BBQ ngoài trời giữa vườn xanh. Đó chính là đặc quyền của cư dân Diamond Sky, từng giây phút nghỉ ngơi đều trở thành một khoảnh khắc được nâng niu.

Van Phuc Mansion — Di sản mang quyền lực tuyệt đối

Nếu Diamond Sky là biểu tượng của nhịp sống đương đại thì Van Phuc Mansion là di sản của quyền lực tuyệt đối, một nốt trầm sang trọng, uy nghiêm mang âm hưởng của nghệ thuật sống trường tồn.

Dinh thự Van Phuc Mansion sang trọng & đẳng cấp

Tựa như những tòa lâu đài cổ kính bên dòng Seine, Van Phuc Mansion tái hiện vẻ đẹp kiến trúc tân cổ điển phương Tây vượt thời gian trên nền cảnh thiên nhiên phương Đông thơ mộng.

Chỉ 27 căn dinh thự siêu giới hạn, mỗi căn có diện tích sử dụng lên đến 1.500m², kết cấu 3 tầng thông minh, 1 tầng hầm riêng tư và hồ bơi tràn bờ với tầm nhìn trực diện ra dòng sông huyền thoại.

Nhìn từ xa, từng mái vòm, từng cột trụ, từng khung cửa đều kể câu chuyện về gu thẩm mỹ vượt thời gian. Đó chính là lý do vì sao Van Phuc Mansion được mệnh danh là "di sản của những chủ nhân tinh hoa", minh chứng cho sự phong cách, uy quyền tinh tế và thịnh vượng trường tồn.

Jardin Villas - Nghệ thuật sống tự do và chữa lành

Nếu Van Phuc Mansion mang âm sắc cổ điển thì Jardin Villas lại là bản nhạc của sự tự do, một phong cách "boutique luxury" đúng nghĩa. Nơi kiến trúc đặt con người vào trung tâm trải nghiệm.

Biệt thự được thiết kế với ngôn ngữ đương đại nhưng tinh giản, hòa cùng những khu vườn xanh mướt và lối đi ngập tràn ánh nắng. Ánh sáng, gió và cây xanh không chỉ để trang trí mà được sắp đặt như một tuyệt tác kiến trúc Pháp cổ điển, hướng ra đại tuyệt cảnh sông Sài Gòn để chữa lành và nuôi dưỡng tinh thần.

Jardin Villas nổi bật với kiến trúc Pháp

Ở Jardin Villas, sân vườn là phòng khách mở, tầng thượng là phòng đọc dưới trời sao. Thiết kế lấy khoảng trống làm điểm nhấn: để ánh sáng đi qua, để cây xanh có khoảng thở, để trẻ con vui đùa, để người lớn tìm thấy sự an yên.

Bởi ở Jardin Villas, kiến trúc không cố gắng áp đặt mà tôn vinh sự tự do cá nhân. Đây là nơi mà mỗi ngày đều là một hành trình trở về với chính mình trong không gian riêng tư tuyệt đối nhưng luôn kết nối với thiên nhiên trọn vẹn.

Van Phuc City — Khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM

