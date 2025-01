Vàng chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá mới

Giá vàng giảm trước sức ép của đồng USD mạnh

Theo các chuyên gia nghiên cứu, từ nay tới ngày cuối cùng của tháng 1, sẽ có 2 kịch bản diễn ra với giá vàng thế giới. Theo đó, nếu vàng tăng giá, vùng kháng cự đầu tiên được xác định sẽ là 2.790 - 2.800 đô la Mỹ/ounce - mức cao nhất mọi thời đại và giá vàng sẽ có bứt phá thành công và bắt đầu sử dụng mốc 2.800 USD/ounce làm mức hỗ trợ và là mục tiêu tiếp theo của kim loại quý này là hướng tới 2.900 USD/ounce. Ở kịch bản ngược lại, giá vàng có thể sẽ điều chỉnh với mức hỗ trợ đầu tiên là 2.750 USD/ounce - điểm giữa của kênh tăng dần, sau đó, có thể sẽ trượt về 2.710 USD/ounce rồi 2.700 USD/ounce và thậm chí có thể là 2.680 USD - mức trung bình trong suốt 20 ngày gần đây.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng 27/1 trước sức ép của đồng USD mạnh. Các nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2025 để tìm kiếm định hướng về lộ trình lãi suất của Mỹ.

Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 2.755,79 USD/ounce vào lúc 10 giờ 4 phút (giờ Việt Nam), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục ngày 24/1. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,6% xuống 2.761,2 USD/ounce.

Chiến lược gia về thị trường Yeap Jun Rong của IG dự đoán rằng giá vàng vẫn trong xu hướng tăng, khi những bất ổn xoay quanh các biện pháp thương mại có khả năng chi phối tâm lý thị trường.

Các nhà đầu tư cũng đang tập trung theo dõi cuộc họp của Fed diễn ra vào ngày 28-29/1 và cách Fed phản ứng với các động thái của ông Trump. Vàng được coi là công cụ bảo toàn tài sản trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và lạm phát, và thường được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Fed đã cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12/2024, nhưng trong cuộc họp gần đây nhất cơ quan này đã ra tín hiệu số lần cắt giảm lãi suất sẽ ít hơn trong năm 2025. Các ngân hàng trung ương lớn khác cũng đưa ra tín hiệu thận trọng về kế hoạch năm 2025 của họ.

"Vàng có khả năng vẫn tiếp tục được hỗ trợ vào năm 2025 do rủi ro địa chính trị gia tăng, căng thẳng thương mại và nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương bù đắp cho những cản trở từ đồng USD mạnh và tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ chậm của Fed", Giám đốc nghiên cứu kinh tế vĩ mô Aneeka Gupta tại WisdomTree cho biết.

Giá vàng miếng dự báo sẽ chạm mức 89 triệu đồng/lượng để chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá mới

Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ 15 phút sáng 27/1, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 86,80 - 88,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo Chuyên gia Giavang.net, giá vàng miếng dự báo sẽ chạm mức 89 triệu đồng/lượng để chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá mới và chinh phục ngưỡng đỉnh kỷ lục 92 triệu đồng/lượng vào dịp Thần tài tới đây. Giao dịch trên thị trường nhiều khả năng sẽ giảm và tăng mạnh vào những ngày đầu năm mới.

Thị trường vàng nhẫn vừa trải qua một tuần giao dịch cực kì sôi động, khi giá vàng thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, bước sang tuần kế tiếp, do rơi vào kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài tới 9 ngày có thể sẽ làm giảm nhiệt và sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước. Kỳ vọng, giá vàng nhẫn sẽ sớm chạm mức 89 triệu đồng/lượng và trở lại mức cao kỷ lục của mọi thời đại vào kỳ giao dịch nhân ngày Vía Thần tài tới. Tương tự như vàng miếng, cơ hội giá vàng nhẫn tăng cao khả quan hơn so với rủi ro giảm giá.

Ở vùng giá trung bình gần 89 triệu đồng/lượng, thị trường vàng miếng đang đứng tại mức cao nhất kể từ ngày 8/11/2024 tới nay. Chênh lệch mua – bán hiện ở khoảng cách từ 2-2,5 triệu đồng/lượng, tăng 2-2,2 triệu đồng cuối tuần trước. Mốc giá 88,8 triệu đồng/lượng bán ra của vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới 2,04 triệu đồng/lượng; tuy nhiên, đang trên đà giảm 350.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Tương tự vàng miếng, thị trường vàng nhẫn cũng có một tuần đầy biến động giá với xu hướng tăng là chủ yếu. vàng nhẫn của SJC chốt phiên ngày 24/1 tại mức 86,3 – 88 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều giao dịch so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn mua và bán chốt phiên cuối tuần ở mức 86,6 – 88,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mua vào tăng 1,7 triệu đồng/lượng, bán ra tăng 1,95 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua. Cùng thời điểm, vàng nhẫn Phú Quý đạt giá mua 86,1 triệu đồng/lượng, giá bán đạt 88,1 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, giá mua tăng 1,6 triệu đồng, giá bán tăng 1,9 triệu đồng/lượng...