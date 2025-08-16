Vàng, chứng khoán, bất động sản cùng 'nóng', nên đầu tư kênh nào?

Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro một cách thông minh, đặc biệt tuân thủ nguyên tắc "không bỏ trứng vào một giỏ".

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của công ty chứng khoán VNDirect cho rằng, việc phân bổ danh mục đầu tư hợp lý giữa các kênh như cổ phiếu, bất động sản, tiền gửi ngân hàng và một phần vào kim loại quý sẽ giúp bảo toàn vốn, đồng thời tạo dư địa sinh lời bền vững trong dài hạn.

Ông Hinh cho biết, các công ty chứng khoán có thể bước vào chu kỳ tái định giá mới khi mở rộng sang đầu tư số, tài sản mã hóa và dịch vụ robo-advisory - những mảng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

“Nhìn chung, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang tăng tốc vượt sóng, nhưng không phải 'mọi khoang tàu đều đầy ắp hành khách'. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng nóng, kéo chỉ số lên, tạo cảm giác 'đắt' về mặt điểm số. Nhưng ở nhiều nhóm ngành, định giá vẫn ở mức vừa phải, thậm chí hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn, còn những nhà đầu tư trẻ, đầu tư ngắn hạn không nên mua lúc này.

Chúng ta cần mổ xẻ từng ngành, từng doanh nghiệp bởi ở đỉnh lịch sử, mọi quyết định sai lầm đều dễ trả giá đắt hơn bình thường. Tại thời điểm này, nhà đầu tư trẻ, nhà đầu tư mới không nên tham gia vào thị trường chứng khoán. Trường hợp có tiền thì nên đa dạng hoá các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, tiền gửi để hạn chế rủi ro” , ông Hinh nói.

Chung cư được nhận định cũng là kênh đầu tư hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

Còn ông Ngô Thành Huấn, Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT cho biết, thời điểm này cần cân nhắc khi lựa chọn kênh đầu tư để xuống tiền, vì thời gian qua cả chứng khoán, vàng, bất động sản đều tăng nóng .

Theo ông Huấn, chứng khoán Việt là kênh đầu tư nhiều biến động bởi phần lớn khách hàng ở các thị trường quốc tế, họ có kinh nghiệm, kiến thức và kỹ thuật nên biết cách đầu tư. Trong khi đó, nhà đầu tư Việt thường ham đầu tư, thiếu kỹ thuật, ít kiến thức lại bị chi phối nhiều bởi yếu tố cảm xúc và dễ rơi vào tình trạng “mua đỉnh, bán đáy”.

“Vì thế, chứng khoán không phải là kênh đầu tư tốt và tối ưu cho người Việt, dù thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư thắng lợi khi thị trường rất tích cực”, ông Huấn nói.

Từ phân tích trên, ông cho rằng về mặt dài hạn, bất động sản sẽ có nhu cầu ở thật; hãy mua căn hộ chung cư vì nhiều dự án nhà ở, chung cư xuất hiện với mức giá chấp nhận được và đất mua nền khu vực đã có người ở xen kẽ; không nên đầu tư đất trên rừng, rú, đất dự án bỏ hoang.

“Nhà đầu tư có hơn 1 tỷ đồng nên vay thêm để đầu tư căn hộ chung cư hoặc một miếng đất quanh khu vực đang có người ở chứ đừng mua ở khu vực xa xôi với mức giá từ hơn 1 tỷ đến hơn 2 tỷ đồng. Chẳng hạn phía Bắc thì có Thanh Hoá, Hải Phòng, Bắc Ninh, phía Nam thì có Long An, Đồng Nai, Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng). Mua đất để đó với thời gian 5 năm không thể không tăng”, ông Huấn nói.

Phân tích về kênh đầu tư vàng ở thời điểm này, chuyên gia Trần Duy Phương cho biết, trong bối cảnh giá vàng, chứng khoán, bất động sản có nhiều biến động, nhà đầu tư nên xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro một cách thông minh, đặc biệt tuân thủ nguyên tắc "không bỏ trứng vào một giỏ", ông Phương nói.

Vàng được nhận định là kênh đầu tư tiềm năng nhưng không nên "bỏ trứng vào một giỏ". (Ảnh minh hoạ)

“Với vàng, nhà đầu tư chỉ nên mua khi giá xuống, đừng mua khi giá lên, tránh việc mua đuổi theo thị trường, rủi ro sẽ rất lớn. Lúc này không nên mua, nên canh những phiên điều chỉnh mạnh, mua vào sẽ an toàn hơn. Với người bán chốt lời, thời điểm này cũng là cơ hội để bán bớt một phần trong danh mục và chờ khi giá giảm mua lại với giá thấp hơn”, ông Phương nói.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định, giá vàng đang “lắc lư” khi nhiều nhà đầu tư chốt lời; song về xu hướng trung và dài hạn, giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Nguyên nhân là thương chiến trên toàn cầu chưa ngã ngũ, rủi ro địa chính trị tại nhiều khu vực còn rất phức tạp, kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh.

Giá vàng miếng trong nước đã tăng hơn 47% so với đầu năm. Theo dự báo của TS Nguyễn Trí Hiếu, vàng miếng SJC sẽ sớm chinh phục mốc kỷ lục mới là 125 triệu đồng/lượng, thậm chí có thể đạt tới 130 triệu đồng/lượng trong thời gian tới.

“Trong các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, bất động sản, cổ phiếu, tiết kiệm, trái phiếu và tới đây là tiền kỹ thuật số, vàng vẫn là kênh đầu tư sôi nổi nhất tại Việt Nam. Tâm lý ưa chuộng vàng của người Việt có từ rất lâu đời và hiện đây vẫn là kênh đầu tư chưa thể thay thế”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi phân tích, chứng khoán tăng mạnh thời gian gần đây khiến một lượng vốn đầu cơ không nhỏ dịch chuyển từ vàng sang chứng khoán, tâm lý “fomo” (sợ bỏ lỡ) vào vàng đã giảm hẳn so với thời điểm vàng sốt giá nửa đầu năm.

“Thời điểm hiện tại, vàng được dự báo chỉ còn biến động theo biên độ hẹp trong nửa cuối năm và giá đang ở mức cao. Vì thế nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng nắm giữ vàng, cụ thể là chỉ nên nắm giữ khoảng 10% trong tổng danh mục đầu tư, để phòng rủi ro”, ông Huy nói.