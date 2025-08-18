Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vàng SJC tăng gần 40 triệu đồng/lượng từ đầu năm đến nay

18-08-2025 - 08:27 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (18/8), giá vàng miếng SJC vẫn neo cao trên 124 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm, giá mặt hàng này đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá mặt hàng này chỉ kém đỉnh lập từ ngày 14/8 là 200.000 đồng/lượng (124,7 triệu đồng/lượng - đỉnh lịch sử mới nhất của vàng miếng SJC).

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.

Vàng SJC tăng gần 40 triệu đồng/lượng từ đầu năm đến nay- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC bỏ xa giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn cũng ở mức cao. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 119 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.326 USD/ounce, giảm 9 USD với sáng qua.

Hiện, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 đồng/USD.

Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng 26.511 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.987 đồng/USD.

Giá USD tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD mua - bán. Viettinbank niêm yết giá USD ở mức 25.905 - 26.445 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá U SD giao dịch trong khoảng 26.486 - 26.556 đồng/USD.

Theo KV

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Còn 8 ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức năm 2025: VietinBank có mức chia cao nhất, nhà băng tư nhân lớn dự kiến chi hơn 7.000 tỷ tiền mặt

Còn 8 ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức năm 2025: VietinBank có mức chia cao nhất, nhà băng tư nhân lớn dự kiến chi hơn 7.000 tỷ tiền mặt Nổi bật

ACB: Hoàn thành dự án tính vốn theo Basel III, khẳng định chiến lược quản trị rủi ro hàng đầu

ACB: Hoàn thành dự án tính vốn theo Basel III, khẳng định chiến lược quản trị rủi ro hàng đầu Nổi bật

Doanh nghiệp loay hoay bài toán vốn

Doanh nghiệp loay hoay bài toán vốn

08:14 , 18/08/2025
Chạm tương lai ngành tài chính cùng “Ngân hàng trí tuệ” TPBank

Chạm tương lai ngành tài chính cùng “Ngân hàng trí tuệ” TPBank

08:00 , 18/08/2025
Người có nhu cầu vay tiền tại Agribank cần chú ý thay đổi mới

Người có nhu cầu vay tiền tại Agribank cần chú ý thay đổi mới

20:47 , 17/08/2025
Đề xuất lập sàn giao dịch kim loại quý hiếm

Đề xuất lập sàn giao dịch kim loại quý hiếm

20:30 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên