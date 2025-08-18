Vàng SJC tăng gần 40 triệu đồng/lượng từ đầu năm đến nay
Sáng nay (18/8), giá vàng miếng SJC vẫn neo cao trên 124 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm, giá mặt hàng này đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 124,5 triệu đồng/lượng.
Giá mặt hàng này chỉ kém đỉnh lập từ ngày 14/8 là 200.000 đồng/lượng (124,7 triệu đồng/lượng - đỉnh lịch sử mới nhất của vàng miếng SJC).
So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.
Giá vàng nhẫn cũng ở mức cao. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.
Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 119 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.326 USD/ounce, giảm 9 USD với sáng qua.
Hiện, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 đồng/USD.
Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng 26.511 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.987 đồng/USD.
Giá USD tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD mua - bán. Viettinbank niêm yết giá USD ở mức 25.905 - 26.445 đồng/USD.
Trên thị trường tự do, giá U SD giao dịch trong khoảng 26.486 - 26.556 đồng/USD.
Tiền phong