Vàng tăng, giá nhà leo thang, nhiều bạn trẻ bỏ mua nhẫn cưới bởi chỉ là "thủ tục": Tình yêu là trên hết!

Khi chi phí đám cưới tiếp tục tăng cao, nhiều người Hàn Quốc đang suy nghĩ lại về một trong những biểu tượng bền vững nhất của hôn nhân: nhẫn cưới.

Theo khảo sát của dịch vụ mai mối Gayeon, người Hàn Quốc chi trung bình 360 triệu won (khoảng 6,4 tỷ đồng) cho việc chuẩn bị đám cưới, bao gồm cả nhà ở, trong giai đoạn 2023-2024. Trong đó chi phí trung bình cho nhẫn cưới là 3,6 triệu won (66 triệu đồng).

Khi chi phí tăng lên, một số người đang cắt giảm những gì có thể, bắt đầu với nhẫn cưới, thứ mà nhiều cặp đôi có thể đã có từ giai đoạn đầu của mối quan hệ.

Nhiều người Hàn Quốc bỏ nhẫn cưới để giảm chi phí và thấy không quá cần thiết

Khoảng 10% người ở độ tuổi 20-30 kết hôn mà không có nhẫn cưới. Với thế hệ này, nhẫn đôi của giai đoạn yêu đương là đủ.

“Cảm giác như thể đó là một hình thức mang tính thủ tục và chúng tôi đang tiêu thêm tiền một cách vô ích,” Oh Ga-yeon, một cô dâu tương lai 25 tuổi, chia sẻ. “Chúng tôi chẳng thấy việc đó có ích gì cả.”

Văn hóa tặng nhẫn trong đám cưới ở Hàn Quốc đã mở rộng đáng kể từ khi đám cưới kiểu phương Tây trở nên phổ biến vào những năm 1970. Ban đầu chỉ có nhẫn đính hôn (cho cô dâu) và nhẫn cưới (cho cả hai). Theo thời gian, xuất hiện thêm nhẫn đôi để kỷ niệm các mốc hẹn hò, thậm chí cả nhẫn bảo vệ (guard rings) – loại nhẫn đeo cùng để bảo vệ nhẫn cưới chính.

Sự đa dạng này, cùng áp lực kinh tế, khiến ý nghĩa của nhẫn cưới dần phai nhạt. Trên một ứng dụng ẩn danh có tên Blind, người dùng phàn nàn về tình trạng "lạm phát nhẫn", cho rằng việc chuẩn bị quá nhiều loại nhẫn là lãng phí.

Song, không phải ai cũng từ bỏ biểu tượng tình yêu này.

Đối với một số người, bất chấp tất cả, nhẫn cưới vẫn là biểu tượng thiết yếu của sự cam kết và lời thề, bất kể trước đó đã có bao nhiêu chiếc nhẫn khác xuất hiện.

"Tất nhiên đó không phải là một khoản tiền nhỏ", Lee Jeong-min, chú rể tương lai 24 tuổi đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho đám cưới vào tháng Tư, cho biết. "Nhưng bạn không thể từ bỏ chiếc nhẫn cưới".

“Nhẫn đính hôn chủ yếu là để khoe khoang trên Instagram,” Lee nói. “Nhưng nhẫn cưới mới là thứ thật sự quan trọng. Nó là thứ không thể thiếu.”

Lee coi nhẫn cưới là biểu tượng của sự tôn trọng gia đình và là minh chứng cho sự cam kết không lay chuyển.

“Một phần là về mặt thẩm mỹ, và một phần là để thể hiện với gia đình hai bên rằng bạn vẫn giữ truyền thống,” anh nói thêm. “Đám cưới là sự kết nối giữa các gia đình.”

Nhẫn cưới được coi là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu

Lee cho biết, ngay cả khi họ không đeo nhẫn mỗi ngày thì chúng vẫn là kỷ vật có ý nghĩa về ngày đặc biệt của họ.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình. "Chúng tôi mua nhẫn vàng thay vì kim cương", một người dùng Blind viết và cho rằng không cần quá bận tâm đến truyền thống hay suy nghĩ của người khác.

Dù vậy, lý do kinh tế và thay đổi quan niệm vẫn chiếm ưu thế. Khảo sát của Gayeon chỉ ra 41,3% người không mua nhẫn vì "không thấy nhiều ý nghĩa", trong khi 23,9% khác muốn "dùng tiền đó trang trải chi phí khác" như mua nhà.

Kim Seong-joo, 26 tuổi, vừa kết hôn hồi tháng 6, cho biết anh và vợ dùng lại nhẫn đính hôn từ tháng 7/2023 trong lễ cưới. "Tôi không thấy ý nghĩa gì khi mua hai cặp nhẫn khác nhau trong vòng một năm", Kim nói, và chỉ ra rằng nhẫn kim cương cũng "khó đeo hàng ngày".

Cô dâu Oh Ga-yeon đồng tình, cho rằng xu hướng hiện nay là chuẩn bị một chiếc nhẫn đơn giản, có thể đeo hàng ngày, giống như "nâng cấp chiếc nhẫn đôi" đã có từ lúc yêu nhau. "Chúng tôi cảm thấy việc mua thêm nhẫn cưới là phung phí vô nghĩa. Tại sao không dùng tiền đó mua thứ gì đó cho bố mẹ?", cô chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng thể hiện quan điểm tương tự. "Chúng tôi không mua nhẫn cưới vì đã có nhẫn đôi", một bình luận trên Blind viết. Một người khác chia sẻ: "Tôi không mua nhẫn cưới và dùng tiền đó mua nhà. Mọi người nên tùy vào khả năng của mình".