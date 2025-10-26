Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?

26-10-2025 - 19:26 PM | Bất động sản

Vừa được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để mở rộng và xây dựng tuyến đường trên cao, Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – cầu Vĩnh Tuy được đánh giá là một trong những tuyến đường hiện đại, đồng bộ nhất Hà Nội. Tuy nhiên, hiện khu vực này đang được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án đổi mới hệ thống biển quảng cáo, gây chú ý về tình trạng vệ sinh và mỹ quan đô thị.

VIDEO các trụ cầu cạn tuyến Vành đai 2 treo biển LED quảng cáo
Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 1.

Tuyến Vành đai 2 được mở rộng, đồng bộ với đường trên cao, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2023.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 2.

Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, khi được mở rộng và có đường trên cao, ùn tắc đã được giải quyết, nhất là qua các nút giao Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 3.

Lâu nay, công tác dọn vệ sinh và thoát nước trên đường trên cao được giao cho các đơn vị công ích của thành phố thực hiện.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 4.

Trước tình trạng một số miệng hố ga thu và thoát nước bị rác, lá cây bịt kín gây ngập khi mưa lớn, vừa qua, đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước đã thay thế bằng các tấm kim loại đục lỗ dạng nan để bảo đảm thoát nước thường xuyên.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 5.

Những ngày qua, người tham gia giao thông trên đường Vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy, bất ngờ thấy các trụ cầu cạn tại đây được treo dày đặc biển quảng cáo LED.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 6.

Qua tìm hiểu của PV Tiền Phong, được biết sau khi Sở Xây dựng đề xuất, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho doanh nghiệp lắp đặt khoảng 250 biển quảng cáo LED. Đổi lại, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc dọn vệ sinh, chỉnh trang hạ tầng tuyến đường này. Thời gian triển khai dự án là 10 năm.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 7.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 8.

Cùng với dọn vệ sinh, doanh nghiệp dự án cũng thực hiện chỉnh trang, làm mới hệ thống nhà chờ xe buýt trên tuyến, trồng, chăm sóc cây xanh ở dải phân cách, đảo giao thông.

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?- Ảnh 9.

Cho ý kiến về việc thực hiện dự án này, một số chuyên gia giao thông cho rằng, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, các công trình giao thông - trong đó có cầu vượt, gầm cầu - bị nghiêm cấm lấn chiếm, xâm hại hoặc sử dụng sai mục đích. Việc khoan, lắp đặt giá treo và bảng quảng cáo LED trên các trụ cầu cần được xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Ngoài ra, việc vô tình khiến người tham gia giao thông phải thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh quảng cáo cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lái xe.

Theo Nhóm Phóng viên

Tiền Phong

