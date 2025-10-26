Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?

Cho ý kiến về việc thực hiện dự án này, một số chuyên gia giao thông cho rằng, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, các công trình giao thông - trong đó có cầu vượt, gầm cầu - bị nghiêm cấm lấn chiếm, xâm hại hoặc sử dụng sai mục đích. Việc khoan, lắp đặt giá treo và bảng quảng cáo LED trên các trụ cầu cần được xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Ngoài ra, việc vô tình khiến người tham gia giao thông phải thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh quảng cáo cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lái xe.