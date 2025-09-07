Vành đai 3 qua Đồng Nai thi công thần tốc, sẵn sàng thông xe toàn tuyến

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai (dự án thành phần 3) được khởi công từ tháng 6/2023. Tuy nhiên, hơn một năm đầu triển khai, tiến độ dự án ì ạch do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tháng 9/2024, khi dự án thành phần 7 đạt 45%, thành phần 1 đạt 16%, thành phần 5 đạt 13% thì dự án thành phần 3 mới chỉ đạt vỏn vẹn 6%.

Trước nguy cơ bị bỏ xa, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu huyện Nhơn Trạch (cũ) khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc các nhà thầu tăng tốc. Nhờ đó, gần một năm qua, tiến độ dự án đã có bước bứt phá mạnh mẽ. Các đơn vị thi công làm việc xuyên ngày đêm, “thần tốc” vượt nắng thắng mưa, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.