Vành đai 3 vẫn kịp thông xe dù gặp sự cố xô lệch

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) cho biết dự án đường Vành đai 3 TP HCM đã hoàn thành khoảng 63% khối lượng. Dù vừa xảy ra sự cố kỹ thuật cục bộ tại cầu nhánh A (gói thầu XL1), mục tiêu thông xe tuyến chính vào ngày 19-12 vẫn được đảm bảo.

Khu vực thi công nhánh A, đường Vành đai 3 đoạn nút giao HLD

Sự cố được ghi nhận trong quá trình thi công kết cấu đường đầu cầu nhánh A – hạng mục thuộc nút giao giữa đường Vành đai 3 và cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cụ thể, tại khu vực chân tường chắn đất có cốt dài khoảng 35 m, cao trên 6 m xuất hiện hiện tượng lún cục bộ, gây xô lệch một phần kết cấu.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan đã cho dừng thi công, tháo dỡ phần vật liệu đắp sau mố cầu để giảm tải áp lực lên kết cấu xung quanh.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành rà soát nguyên nhân và điều chỉnh giải pháp kỹ thuật nhằm tránh tái diễn sự cố tương tự.

Hiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh của hạng mục này được trình cơ quan chuyên môn thẩm định. Ban Giao thông khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án và các nhà thầu đang tổ chức thi công tăng ca đêm, làm việc 3 ca 4 kíp liên tục để bù tiến độ.

Theo kế hoạch, ngày 19-12 sẽ thông xe 14,7 km phần cầu cạn qua TP Thủ Đức cũ và thông xe kỹ thuật 32,6 km phần cao tốc đi qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh trước đây. Tiếp đó, đến 30-4-2026 sẽ hoàn thành thông xe toàn bộ 47,3 km phần cao tốc và đến 30-6-2026 đưa toàn bộ dự án Vành đai 3 TP HCM vào khai thác.

Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị UBND thành phố giao Ban Giao thông xử lý dứt điểm sự cố nhánh A, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công và có biện pháp chấn chỉnh các nhà thầu chậm tiến độ.