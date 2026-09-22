Vào tiệm mua thuốc, người đàn ông SN 1990 bất ngờ tử vong: Danh tính nạn nhân

Thông tin một người đàn ông đột tử khi đi mua thuốc, xảy ra chiều ngày 21/9 tại Khánh Hòa đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin trên báo Khánh Hòa, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 21/9, người đàn ông đến nhà thuốc trên đường Phước Long, phường Nam Nha Trang rồi vào hỏi nhân viên mua thuốc chữa bệnh.

Trong lúc đang trao đổi, nạn nhân bất ngờ ngã gục xuống sàn nhà. Nhân viên nhà thuốc đã lập tức gọi cấp cứu song khi lực lượng y tế có mặt, người đàn ông đã tử vong.

Tiệm thuốc nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Công an phường Nam Nha Trang đã đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh danh tính và điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.S. (SN 1990, thường trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông S.