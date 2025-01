Vay người thân 26 triệu đồng chuyển vào STK 1043506531 để nhận quà trị giá 17 tỷ USD: Giao dịch viên thấy khách có biểu hiện lạ liền báo công an

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, mới đây bà M.T.L, trú tại thị trấn Chi Nê, Lạc Thuỷ, Hoà Bình đã được Công an huyện Lạc Thủy tận tình giải thích, hướng dẫn để bà không bị lừa 26 triệu đồng.

Cụ thể, qua trao đổi thông tin khi sử dụng mạng xã hội Facebook, một đối tượng có tài khoảng mạng xã hội mang tên “King King’s” tự xưng là quân nhân đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đã làm quen với bà M.T.L thông báo đã gửi cho bà M.T.L một gói hàng trị giá 17 tỷ USD và đề nghị bà chuyển lệ phí 26 triệu đồng vào tài khoản 1043506531, chủ tài khoản DO THANH TUAN mở tại Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (UOB) để nhận quà.

Vào 09h40’ ngày 02/01/2025, tại Ngân hàng Agribank Lạc Thủy, khi bà L đang thực hiện giao dịch chuyển tiền thì cán bộ Công an thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy đã gặp bà L giải thích đây là thủ đoạn mà đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, tâm lý muốn nhận hàng có giá trị lớn của nạn nhân để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Đến lúc này bà L mới nhận ra mình bị lừa và cảm thấy may mắn khi chưa chuyển số tiền 26 triệu đồng, bà L cho biết số tiền trên là do đi vay người thân mà có.

Lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích để bà M.T.L hiểu và không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Bà L rất cảm kích và gửi lời cám ơn chân thành đến cán bộ Công an thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy đã tận tình giải thích, hướng dẫn cho bà L hiểu ra thủ đoạn lừa đảo và giúp bà không bị lừa mất số tiền trên.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua mạng xã hội. Khi có nghi ngờ về hành vi lừa đảo, cần phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, làm rõ.