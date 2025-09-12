Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang (cũ), từng là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt khi đảm nhận nhiều vai trò từ người mẫu, diễn viên cho đến ca sĩ. Trên màn ảnh, cô góp mặt trong loạt tác phẩm như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới… và tạo dấu ấn với vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm. Năm 2016, Khánh My thử sức ở sân chơi Bước nhảy Hoàn vũ và xuất sắc giành ngôi Á quân. Cô cũng từng lấn sân ca hát, song không tạo được nhiều tiếng vang như khi hoạt động trong lĩnh vực thời trang và phim ảnh.

Nhắc đến Khánh My, công chúng còn nhớ ngay đến hình ảnh một mỹ nhân gợi cảm bậc nhất Vbiz. Cô sở hữu số đo nổi bật, vóc dáng cân đối với đường cong nóng bỏng. Trên trang cá nhân, Khánh My thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh bikini táo bạo, khoe triệt để body săn chắc cùng làn da trắng mịn. Nhiều lần, loạt hình ảnh diện bikini của người đẹp khiến netizen phải "đứng hình" vì quá gợi cảm, thậm chí còn trở thành tâm điểm bàn tán bởi độ sexy không thua kém bất kỳ ai trong showbiz.

Theo Khánh My, việc chăm chỉ tập luyện và chế độ ăn uống khoa học là bí quyết giúp ngày càng đẹp theo thời gian. Cô dành 5 - 6 buổi tập gym mỗi tuần. Nếu có thời gian, cô tập luôn cả 7 ngày trong tuần. Cũng vì sở hữu sắc vóc ấn tượng, nên Khánh My từng vướng phải những lời đồn liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ. Song mỹ nhân quê Kiên Giang tuyên bố cô sẽ thưởng 3 tỷ đồng cho ai đưa ra bằng chứng cô "dao kéo".

Khánh My không ít lần khiến dân mạng "đứng hình" vì những bộ ảnh táo bạo

Mỹ nhân sinh năm 1991 sở hữu body mướt mắt

Nhờ chăm tập thể thao mà Khánh My "độ" được sắc vóc gợi cảm

Nhiều người còn ví von body của nữ diễn viên như "búp bê sống"

Cô thường xuyên chọn những thiết kế cắt xẻ, hở bạo trong những lần xuất hiện

Sự táo bạo trong những lần xuất hiện khiến Khánh My từng nhiều lần được đặt lên bàn cân so sánh với Ngọc Trinh - người được gọi là "nữ hoàng nội y" của Vbiz. Mối quan hệ của Ngọc Trinh và Khánh My vô cùng căng thẳng. Không nhắc tên nhau trực tiếp nhưng cả hai được cho là liên tục "đá xéo" nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cả hai cũng có cuộc chiến ngầm, kèn cựa nhau trên mọi phương diện khiến công chúng phải ong đầu theo.

Đơn cử như năm 2014, Khánh My và Ngọc Trinh cùng tham gia sự kiện. Cả hai liên tục khoe mẽ những hình ảnh sang trọng trong buổi tiệc. Người này trước người kia sau và hơn thua đủ thứ để chứng minh đẳng cấp của mình. Khánh My và Ngọc Trinh đều chia sẻ với giới truyền thông rằng, họ đều được ở tại những khách sạn sang trọng nhất London (Anh), được xe sang đưa đến địa điểm diễn và được tham dự vào các bữa tiệc quan trọng của hãng nội y nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Trên trang cá nhân, Khánh My và Ngọc Trinh cũng tạo ra cuộc đua hàng hiệu. Khi Ngọc Trinh đăng ảnh bên xe này thì không lâu sau đó Khánh My khoe dáng bên chiếc xế nọ và ngược lại. Ở phương diện hình ảnh, Ngọc Trinh và Khánh My thi nhau ăn diện sexy hết nấc. Chưa dừng lại ở đó, Khánh My đóng phim thì Ngọc Trinh tự bỏ tiền làm phim.

Đầu năm 2022, Khánh My thẳng thừng tuyên bố đừng đặt tên cô và Ngọc Trinh cạnh nhau vì không cùng đẳng cấp. "Có những cái quá khứ người ta lại không thích để cho ngủ yên mà, thích đem về để moi móc thì mình chịu thôi. Nhưng mà thật sự luôn là tôi nghĩ tên tôi và Ngọc Trinh không nên đặt gần nhau vì mỗi người ở một đẳng cấp khác. Tôi nghĩ 2 cái tên này không xứng đáng khi ở cạnh nhau. Vì 2 cách sống, 2 linh hồn, 2 quan niệm sống hoàn toàn khác nhau, nếu đã so sánh thì phải gần nhau mới so sánh được, khập khiễng quá thì không nên", Khánh My nói.

Ngọc Trinh và Khánh My kèn cựa trên mọi phương diện

Cả hai nhiều lần đụng hàng nhau và không ngại "đá xéo" đối phương trên mạng xã hội

Khi sự nghiệp đang ở thời điểm được chú ý, Khánh My lại chọn rút lui khỏi showbiz để theo đuổi cuộc sống kín tiếng hơn. Suốt nhiều năm qua, cô gần như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí, thay vào đó tập trung phát triển bản thân và công việc kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết để học hỏi, rèn luyện kỹ năng cũng như xây dựng một lối sống cân bằng, hướng nội.

Phía sau hình ảnh một mỹ nhân gợi cảm, Khánh My còn là "đại gia ngầm" của Vbiz. Người đẹp sinh năm 1991 hiện sở hữu toà nhà 7 tầng mang tên mình, toạ lạc trên một cung đường đắt giá ở trung tâm TP.HCM. Căn nhà có tới 40 phòng, mỗi tầng rộng khoảng 400 m2, được cô đầu tư để cho thuê.

Ngoài bất động sản giá trị, Khánh My còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Chính vì khối tài sản "không phải dạng vừa", cô từng không ít lần vướng nghi vấn được đại gia chống lưng. Tuy nhiên, Khánh My khẳng định mình hoàn toàn tự lập: "Từ lúc nhỏ, tôi đã biết kinh doanh kiếm tiền nên tôi tự tin trong công việc của mình. Chính vì vậy, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vật chất khi quen ai nên không có chuyện tôi được đại gia chống lưng. Đối với tôi, bạn trai chỉ là chỗ dựa tinh thần.

Chắc chắn ai quen tôi sẽ biết tôi có đại gia chống lưng hay không. Tôi biết mình ở 'tầm' nào và mình làm được gì. Tôi cũng không quá bận tâm về những lời xì xầm của thiên hạ. Tôi chỉ cần bạn bè thân thiết và gia đình hiểu mình là được".

Khánh My dần lui về hậu trường, tập trung cho công việc kinh doanh

Ở độ tuổi U40 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ sắc vóc đáng ngưỡng mộ