6 người phụ nữ trong đời của tỷ phú giàu nhất thế giới - "ông trùm công nghệ" Larry Ellison: Người gắn bó thuở hàn vi, người kém 47 tuổi, âm thầm kết hôn

Larry Ellison, nhà đồng sáng lập và chủ tịch Oracle, từng được ghi nhận là người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản khổng lồ. Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp kinh doanh, đời tư của ông, đặc biệt là các mối quan hệ hôn nhân và tình cảm, cũng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dưới đây là câu chuyện chi tiết về sáu người phụ nữ từng gắn bó với vị tỷ phú này:

1.Người vợ thuở hàn vi Adda Quinn (1967-1974)

Adda Quinn là người vợ đầu tiên của Larry Ellison, kết hôn vào năm 1967 khi ông mới 23 tuổi và còn đang chật vật với sự nghiệp. Cuộc hôn nhân này kéo dài 7 năm nhưng ít được công khai chi tiết do thời điểm đó Ellison chưa phải là một nhân vật nổi tiếng.

Quinn được mô tả là người đồng hành cùng Ellison trong giai đoạn khó khăn ban đầu, khi ông chưa có thành tựu đáng kể. Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1974, trùng với thời điểm Ellison bắt đầu tìm kiếm cơ hội tại thung lũng Silicon. Không có thông tin về việc họ có con chung hay lý do cụ thể dẫn đến ly hôn, nhưng giai đoạn này được cho là đã ảnh hưởng đến tư duy táo bạo của Ellison trong sự nghiệp sau này.

2. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất với Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978)

Nancy Wheeler Jenkins trở thành người vợ thứ hai của Ellison vào năm 1977, ngay sau khi ông bắt đầu làm việc tại một công ty phần mềm ở Silicon Valley. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài chưa đầy một năm, được xem là ngắn nhất trong số các cuộc hôn nhân của ông.

Theo các nguồn tin, Jenkins nhận một khoản tiền nhỏ từ Ellison sau ly hôn, phản ánh tình hình tài chính còn hạn chế của ông vào thời điểm đó. Không có nhiều thông tin về Jenkins, nhưng cuộc hôn nhân ngắn ngủi này diễn ra trong bối cảnh Ellison đang tìm cách khẳng định mình trong ngành công nghệ, đặc biệt là trước khi ông thành lập Oracle vào năm 1977 cùng hai đồng nghiệp Bob Miner và Ed Oates.

3. Người gắn bó, đồng hành Barbara Boothe (1983-1986)

Barbara Boothe là người vợ thứ ba của Ellison, kết hôn từ năm 1983 đến 1986. Boothe từng làm việc tại Oracle, nơi bà gặp Ellison trong giai đoạn công ty đang phát triển mạnh mẽ. Trong cuộc hôn nhân này, Ellison có hai người con, David và Megan, hiện đều là những nhà sản xuất phim thành công tại Hollywood.

Bà Boothe (mặc áo màu xanh)

Boothe được mô tả là người có ảnh hưởng tích cực đến Ellison trong những năm đầu Oracle niêm yết trên sàn chứng khoán (1986). Mặc dù ly hôn vào năm 1986, mối quan hệ của họ được cho là vẫn duy trì sự tôn trọng vì lợi ích của các con. Boothe sau đó sống kín tiếng và không còn xuất hiện nhiều trong các câu chuyện liên quan đến Ellison.

4. Người vợ để lại sâu sắc mạnh mẽ Melanie Craft (2003-2010)

Melanie Craft, một tiểu thuyết gia, kết hôn với Ellison vào năm 2003 trong một buổi lễ xa hoa tại biệt thự Woodside của ông ở California. Đám cưới có sự tham dự của những nhân vật nổi tiếng, trong đó Steve Jobs đóng vai trò nhiếp ảnh gia. Craft, với sự nghiệp viết lách độc lập, được biết đến là người thông minh, có cá tính mạnh mẽ và không phụ thuộc vào danh tiếng của Ellison.

Cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm và kết thúc vào năm 2010. Sau ly hôn, Craft tiếp tục sự nghiệp viết sách và sống một cuộc đời kín đáo, tránh xa ánh hào quang của truyền thông. Không có thông tin về việc họ có con chung, nhưng Craft được ghi nhận là một trong những người vợ để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời Ellison.

5. Người vợ năng động Nikita Kahn (2011-2016)

Nikita Kahn, một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Ukraine, bắt đầu mối quan hệ với Ellison vào năm 2011, sau khi ông ly hôn với Melanie Craft. Kahn, kém Ellison 33 tuổi, nổi bật với vẻ đẹp và sự nghiệp trong ngành giải trí. Cô từng tham gia sản xuất một số dự án phim và thường xuyên xuất hiện cùng Ellison tại các sự kiện xã hội, từ tiệc tùng xa hoa đến các giải đua thuyền mà Ellison đam mê.

Mối quan hệ của họ kéo dài đến năm 2016, và họ chính thức ly hôn vào năm 2020. Kahn được biết đến với lối sống năng động và sự tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện, đặc biệt liên quan đến bảo vệ động vật. Sau khi chia tay, cô tiếp tục sự nghiệp riêng và duy trì hình ảnh độc lập.

6. Người vợ trẻ kém 47 tuổi Jolin Zhu (2024-nay)

Jolin Zhu, hay còn gọi là Zhu Keren, là người phụ nữ mới nhất trong cuộc đời Larry Ellison, được công chúng chú ý từ năm 2024. Zhu kém Ellison 47 tuổi, tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Michigan và xuất thân từ một gia đình khá giả ở Trung Quốc.

Thông tin về mối quan hệ của họ lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, và Zhu được mô tả là người kín tiếng nhưng có nền tảng học vấn vững chắc. Hiện tại, cô sống cùng Ellison tại một dinh thự sang trọng ở Florida. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức về việc kết hôn, Zhu được xem là người đồng hành hiện tại của Ellison, và mối quan hệ này tiếp tục thu hút sự tò mò của công chúng.

