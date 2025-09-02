Vẻ đẹp của các 'bông hồng' trong khối nữ diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình
Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự tham gia của 9 khối nữ chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội và Công an.
Khối nữ quân nhạc do Đoàn nghi lễ quân đội đảm nhiệm.
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, đã có hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động.
Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục truyền thống với áo bà ba nâu, nón tai bèo và khăn rằn, không chỉ thể hiện sự chuẩn mực trong nghi lễ diễu binh, diễu hành mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước cùng những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm gồm những cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện tinh nhuệ, luôn sẵn sàng đối mặt với những nhiệm vụ hiểm nguy như truy bắt tội phạm, chống khủng bố, giải cứu con tin, qua đó khẳng định bản lĩnh, lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu sắc bén.
VTC NEWS