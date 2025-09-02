Vẻ đẹp của các 'bông hồng' trong khối nữ diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Tham gia tổng duyệt có 9 khối nữ chiến sĩ thuộc Quân đội và Công an, gồm: nữ quân nhạc, nữ sĩ quan quân y, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ biệt động, nữ sĩ quan thông tin, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ du kích miền Nam, nữ sĩ quan CSGT và nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.

Đi đầu là khối nữ chiến sĩ quân nhạc, luôn được người dân chú ý bởi sắc đẹp, ngoại hình cao ráo.

Khối nữ quân nhạc do Đoàn nghi lễ quân đội đảm nhiệm.

Khối nữ chiến sĩ quân y thuộc lực lượng quân y của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là những người vừa mang phẩm chất của người lính, vừa đảm đương thiên chức của người thầy thuốc.

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, đã có hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sự xuất hiện của Vũ Thị Hà Trang, chỉ huy khối Nữ sĩ quan Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng tạo ấn tượng mạnh tại lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động.

Khối nữ chiến sĩ Thông tin.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam là biểu tượng của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sức mạnh chiến tranh Nhân dân và ý chí kiên cường bảo vệ Tổ quốc.

Khối nữ du kích miền Nam.

Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục truyền thống với áo bà ba nâu, nón tai bèo và khăn rằn, không chỉ thể hiện sự chuẩn mực trong nghi lễ diễu binh, diễu hành mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước cùng những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Khối nữ CSGT với trang phục vàng đặc trưng của ngành.