Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội xem diễu binh
Bạn Bùi Dương Duy, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, thực hiện hành trình đặc biệt 30 ngày đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh.
Bạn Bùi Dương Duy (23 tuổi, trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng), vừa tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, đã thực hiện chuyến hành trình đặc biệt: Đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội. Khởi hành ngày 1-8, đến ngày 30-8, Duy đã có mặt tại Thủ đô để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2-9.
Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội chia sẻ cảm xúc về lễ diễu binh
Chia sẻ cảm xúc, nam sinh viên Bùi Dương Duy cho biết bản thân rất vui mừng khi kịp đến Hà Nội đúng ngày trọng đại và hạnh phúc hơn nữa khi được chụp ảnh lưu niệm cùng các bác cựu chiến binh trong dịp ý nghĩa này.
Cùng với Bùi Dương Duy, nhiều bạn trẻ từ khắp các tỉnh, thành cũng đã háo hức đổ về Hà Nội để được trực tiếp hòa mình vào không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành.
Bạn Bùi Dương Duy chia sẻ cảm xúc. Video: Trọng Đức
