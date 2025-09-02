Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam thanh niên nhận lại toàn bộ giấy tờ đánh rơi trong đêm chờ xem diễu binh A80

02-09-2025 - 09:04 AM | Sống

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhiều người dân đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, tình người.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ 50 phút sáng 2-9, hai bạn trẻ ở phường Phú Thượng (TP Hà Nội) nhặt được một chiếc ví trong có giấy tờ tùy thân gồm CCCD, thẻ sinh viên, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Anh Đ. (SN 2003, trú tại Đống Đa, Hà Nội) cùng một số tiền trên đường Nguyễn Đình Thi. 

Nam thanh niên nhận lại toàn bộ giấy tờ đánh rơi trong đêm chờ xem diễu binh A80- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Đ. rất cảm động và vui mừng khi nhận lại toàn bộ giấy tờ đánh rơi

Nam thanh niên nhận lại toàn bộ giấy tờ đánh rơi trong đêm chờ xem diễu binh A80- Ảnh 2.

Hai bạn đã kịp thời trình báo và giao nộp cho lực lượng công an.

Đến 3 giờ sáng, nam sinh viên Nguyễn Anh Đ. đã được lực lượng công an trao trả lại tài sản đã đánh rơi.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 1-9, Trung sĩ Trương Văn Bảo Quang đang làm nhiệm vụ, một người dân nhặt được giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Đức T. (SN 2008, trú tại TP Hải Dương) mang đến bàn trực công an trên tuyến đường để trao lại.

Anh Nguyễn Anh Đ. nhận lại toàn bộ giấy tờ và tài sản đánh rơi

Nam thanh niên nhận lại toàn bộ giấy tờ đánh rơi trong đêm chờ xem diễu binh A80- Ảnh 3.

Bạn trẻ đã nhặt được ví của anh Đ. và trao lại cho lực lượng chức năng. Ảnh: Trọng Đức

Những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa đã góp phần tô thêm tinh thần đoàn kết, nhân văn trong ngày Đại lễ của dân tộc.

Theo Trọng Đức

Người lao động

