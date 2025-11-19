Về đích sớm, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam muốn nâng kế hoạch lợi nhuận lên trên 1.100 tỷ

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 8/12.

Theo đó, căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, ban lãnh đạo HAH muốn nâng chỉ tiêu tổng doanh mới là 5.057 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế mới dự kiến 1.140 tỷ đồng, tăng 32% so với mục tiêu ban đầu.

HAH cũng điều chỉnh chỉ tiêu tổng sản lượng lên 1,466 triệu TEU, tăng 0,8% so với kế hoạch đầu năm. Con số này bao gồm tăng sản lượng khai thác cảng và khai thác tàu lên lần lượt 595.000 và 693.000 TEU, trong khi giữ nguyên sản lượng khai thác depot 178.000 TEU.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, HAH ghi nhận doanh thu hơn 3.790 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.040 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, HAH đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận ban đầu và thực hiện được 79% theo kế hoạch sau điều chỉnh.

HAH được biết đến là doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam, gồm 17 chiếc với tổng sức chở lên đến 28.000 TEU, chiếm 68% tổng sức chở của đội tàu container cả nước. Dữ liệu của hãng dịch vụ vận tải biển Alphaliner (Pháp) cho thấy HAH hiện đang nằm trong TOP 100 đội tàu container lớn nhất thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, HAH cùng với CTCP Container Việt Nam (Viconship – mã VSC) mới đây đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines. Liên doanh này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó HAHnắm 60% và Viconship sở hữu 40%. Viconship hiện cũng đang là cổ đông lớn nắm giữ hơn 15,3% vốn, đồng thời có 2 ghế thành viên HĐQT HAH.

Chia sẻ về mối quan hệ giữa 2 bên tại đại hội thường niên 2025, ban lãnh đạo HAH đánh giá Viconship sở hữu cầu cảng lớn tại Hải Phòng còn HAH có công suất khai thác khoảng 6 chuyến/tuần, phù hợp với điều kiện thủy văn tại Hải Phòng một ngày chỉ có 1 lần vào và 1 lần ra (duy trì 6 chuyến và để dành 1 ngày cho việc bảo dưỡng máy móc).

Trước đó, Viconship cũng thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nâng chỉ tiêu lợi nhuận từ mức 400 tỷ lên 1.250 tỷ đồng cho năm 2025. Doanh nghiệp nhận định thị trường cảng biển sẽ tăng trưởng mạnh vào giai đoạn quý 4 và đầu năm sau. Viconship còn liên kết với HAH để đưa một số tàu về làm hàng tại Cảng Nam Hải Đình Vũ nên dự kiến lợi nhuận cảng này sẽ tăng lên.