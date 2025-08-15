Về già, có 3 thứ cha mẹ càng “tiết kiệm” với con cái càng tốt, hào phóng tưởng giúp nhưng là đang “hại” con

Ở nhiều gia đình Á Đông, việc cha mẹ cho con cái tất cả những gì mình có được xem là biểu hiện của tình thương và sự hy sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, các chuyên gia cảnh báo rằng cho đi vô điều kiện không phải lúc nào cũng tốt. Thậm chí, một số khoản tiền nếu cho quá sớm hoặc cho hết, người già không chỉ tự đặt mình vào thế khó khăn mà còn vô tình khiến con cái mất đi động lực phấn đấu, dễ sinh tâm lý ỷ lại.

Dưới đây là 3 loại tiền mà người cao tuổi nên cân nhắc giữ lại, vừa để đảm bảo cuộc sống của mình, vừa để giúp con cái trưởng thành hơn trong quản lý tài chính và cuộc sống.

1. Tiền dưỡng già

Tiền dưỡng già là khoản tích lũy quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng nên có khi bước vào tuổi xế chiều. Đây là nguồn tài chính giúp trang trải sinh hoạt hàng ngày, chi phí y tế, thuốc men, và những khoản phát sinh khi sức khỏe suy giảm.

Nếu cha mẹ cho hết khoản này cho con cái, rủi ro tài chính sẽ dồn hết về phía mình. Chỉ cần một cơn bạo bệnh hoặc tai nạn, họ có thể lâm vào cảnh túng thiếu, buộc phải phụ thuộc ngược lại vào con cái. Điều này không chỉ tạo áp lực kinh tế cho con, mà còn khiến cha mẹ mất đi sự tự chủ trong đời sống.

Hơn nữa, việc giữ tiền dưỡng già giúp người cao tuổi duy trì cảm giác an toàn và độc lập. Khi không phải lo lắng từng đồng chi tiêu, họ có thể chủ động lựa chọn dịch vụ chăm sóc tốt hơn, thăm khám y tế định kỳ, và tận hưởng những năm tháng còn lại với tâm thế thanh thản.

Ảnh minh hoạ: Internet

2. Nhà đất hoặc tài sản lớn

Nhà cửa, đất đai hay những tài sản giá trị lớn là kết quả của cả đời lao động. Không ít bậc cha mẹ muốn sang tên sớm cho con để “an cư lạc nghiệp” hoặc “phòng ngừa rắc rối về sau”. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nếu con cái chưa đủ chín chắn hoặc đang gặp khó khăn tài chính, tài sản có thể bị bán đi hoặc sử dụng sai mục đích. Một khi quyền sở hữu không còn, cha mẹ sẽ mất quyền quyết định và dễ bị đặt vào tình thế bị động, thậm chí có trường hợp phải rời khỏi chính ngôi nhà mình từng gắn bó.

Giữ lại loại tài sản này không chỉ là bảo vệ tài sản, mà còn là cách duy trì sự ổn định và an toàn cho bản thân. Khi cần, cha mẹ vẫn có thể dùng tài sản này làm chỗ ở, thế chấp vay vốn cho nhu cầu chính đáng hoặc chia đều hợp lý cho con cháu vào thời điểm thích hợp.

Ảnh minh hoạ: Internet

3. Tiền dành cho các mối quan hệ và nhu cầu cá nhân

Tuổi già không chỉ cần sức khỏe mà còn cần một đời sống tinh thần phong phú. Khoản tiền dành cho việc gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ, du lịch, học thêm kỹ năng mới hay đơn giản là mua sắm những vật dụng yêu thích đóng vai trò duy trì niềm vui và sự hứng khởi trong cuộc sống.

Nếu cho hết khoản tiền này cho con cái, cha mẹ có thể rơi vào tình trạng cắt giảm mọi nhu cầu cá nhân, thu hẹp mối quan hệ xã hội và dẫn tới cô đơn, trầm cảm. Về lâu dài, điều này còn ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngược lại, khi giữ lại khoản tiền cho bản thân, người cao tuổi có thể tự do duy trì những hoạt động ý nghĩa, giao lưu và mở rộng các mối quan hệ. Đây cũng là cách để duy trì sự tự tin, cảm giác được tôn trọng và giảm nguy cơ bị lệ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Giữ lại những khoản tiền quan trọng không đồng nghĩa với ích kỷ hay thiếu yêu thương. Đó là sự chuẩn bị chu đáo để đảm bảo cha mẹ luôn chủ động, an toàn và có chất lượng cuộc sống tốt. Đồng thời, điều này giúp con cái hiểu rằng cha mẹ vẫn cần sự độc lập, và bản thân họ phải nỗ lực xây dựng kinh tế thay vì ỷ lại.

Như các chuyên gia nhấn mạnh, tình yêu thương không chỉ thể hiện qua việc cho đi tất cả, mà còn ở chỗ biết giữ lại một phần để bảo vệ mình, từ đó bảo vệ luôn cả hạnh phúc và sự ổn định của gia đình.