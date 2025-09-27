Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Về kể không ai tin quán bún bò ở Huế mang bàn ghế toàn gỗ quý ra phục vụ khách ăn

27-09-2025 - 16:58 PM | Sống

Đúng là bán bún bò vì đam mê mà!

Vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một video do người dùng ghi lại cảnh tượng của một quán bán bún bò Huế khiến cho ai nhìn vào cùng phải ấn tượng. Những tưởng đây chỉ là một video clip review bình thường nhưng lại khiến cho dân tình phải nhìn kỹ hơn vài lần vì một thứ xuất hiện trong video.

Đoạn video do người dùng ghi lại là cảnh tượng quán bún bò bán có 25 nghìn đồng một tô nhưng bộ bàn ghế để phục vụ khách mới thực sự là tâm điểm chú ý. Những bộ bàn ghế là bàn ghế gỗ có kích thước đồ sộ thường xuyên được nhìn thấy trong những ngôi nhà khá giả nay lại xuất hiện rất nhiều trong một quán bán bún bò Huế. 

Về kể không ai tin quán bún bò ở Huế mang bàn ghế toàn gỗ quý ra phục vụ khách ăn- Ảnh 1.
Về kể không ai tin quán bún bò ở Huế mang bàn ghế toàn gỗ quý ra phục vụ khách ăn- Ảnh 2.

Nhiều người không tin đây là hàng quán bán bún bò

Bộ bàn ghế xuất hiện trong video có kích thước đồ sộ, chạm khắc tinh xảo và có vẻ ngoài trông rất có giá trị. Có thể dễ dàng nhận ra đây là những tác phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo, thường chỉ xuất hiện trong những ngôi nhà lớn, biệt thự của những gia đình khá giả, thậm chí là đại gia. Chúng không phải là bàn ghế nhựa, inox hay gỗ ép thông thường như ở đa số các quán ăn vỉa hè, bình dân khác. 

Về kể không ai tin quán bún bò ở Huế mang bàn ghế toàn gỗ quý ra phục vụ khách ăn- Ảnh 3.

Bộ bàn ghế để ăn bún bò khiến nhiều người phải trầm trồ

Ở cuối video, thực khách này đã quay tô bún bò được bán trong căn nhà này. Nhìn có vẻ khá ngon với nước lèo trong vắt, có đầy đủ thịt, và trông có vẻ rất chất lượng. Ngay lập tức, đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Dân tình không ngừng bàn tán và đưa ra các giả thuyết thú vị về nguồn gốc và động lực của chủ quán.

- Thực ra đây là nơi trưng bày sản phẩm đồ gỗ tự nhiên. Bán bún bò chỉ là tiện tay thôi.

- Nhìn bát bún này mà bán 25k thì cũng đam mê rồi.

- Nhà chắc hiếm người nên bán để có người ra người vào cho đôi vui/

- Quán gần nhà mình. Bán vì đam mê chứ lời lãi gì.

Về kể không ai tin quán bún bò ở Huế mang bàn ghế toàn gỗ quý ra phục vụ khách ăn- Ảnh 4.

Tô bún bò của quán

Nhiều cư dân mạng còn cho biết rằng đã ghé thăm quán bún bò này và quán có tên là Bún cây mưng toạ lạc tại Huế. Không những thế, họ còn khẳng định rằng, chất lượng bún ở đây rất ngon, ăn rất vừa vị mà có rẻ khá bất ngờ. 

Nguồn: TikTok @duyen2k22222222

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm"

"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm" Nổi bật

Uống trà mỗi ngày lợi hay hại sức khoẻ? ĐH Harvard có câu trả lời nhiều người không ngờ đến

Uống trà mỗi ngày lợi hay hại sức khoẻ? ĐH Harvard có câu trả lời nhiều người không ngờ đến Nổi bật

Cựu hiệu trưởng Đại học số 1 châu Á chỉ ra 3 kiểu học sinh "thông minh giả", lớn lên khó thành công, cha mẹ nên chú ý

Cựu hiệu trưởng Đại học số 1 châu Á chỉ ra 3 kiểu học sinh "thông minh giả", lớn lên khó thành công, cha mẹ nên chú ý

16:47 , 27/09/2025
Loại cá quốc dân từng bị bỏ quên, giờ mới biết giàu canxi và DHA chẳng kém cá hồi

Loại cá quốc dân từng bị bỏ quên, giờ mới biết giàu canxi và DHA chẳng kém cá hồi

16:38 , 27/09/2025
Vì sao Bộ GD&ĐT chỉ quản lí trực tiếp các đại học trọng điểm?

Vì sao Bộ GD&ĐT chỉ quản lí trực tiếp các đại học trọng điểm?

15:56 , 27/09/2025
Tại sao trẻ càng "ngoan" lúc nhỏ, lớn lên càng dễ đau khổ? Hàng ngàn phụ huynh lặng người khi đọc xong

Tại sao trẻ càng "ngoan" lúc nhỏ, lớn lên càng dễ đau khổ? Hàng ngàn phụ huynh lặng người khi đọc xong

15:55 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên