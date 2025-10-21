Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách: Động thái bất ngờ của Công ty XSKT Gia Lai

21-10-2025 - 10:58 AM | Xã hội

Sau khi có văn bản từ chối trả thưởng, Công ty XSKT Gia Lai đã mời chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt đến bổ sung thông tin nhằm xem xét chi trả.

Ngày 21-10, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự (Huế) cho biết ông Ph.D. L. (trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã nhận được công văn mới nhất của đại diện Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Công ty XSKT Gia Lai) trong việc xem xét trả thưởng 2 tỉ đồng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách.

Mời bổ sung thông tin

Cụ thể, vào ngày 20-10, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty XSKT Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi đã ký giấy mời ông L. đến trụ sở đơn vị này tại phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) vào hôm nay nhằm bổ sung thông tin xem xét trả thưởng cho tờ vé số mang số dự thưởng 996946C, ký hiệu K39-25 của Công ty XSKT Gia Lai phát hành. Trong kỳ quay mở thưởng ngày 26-9, tờ vé này trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng.

"Chủ nhân tờ vé số trúng thưởng sẽ đến làm việc với đại diện Công ty XSKT Gia Lai để biết yêu cầu của họ. Sau đó chúng tôi sẽ xem xét, bổ sung thông tin" - luật sư Kỷ cho hay.

Vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách: Động thái bất ngờ của Công ty XSKT Gia Lai- Ảnh 1.

Luật sư cho rằng cần tiến hành giám định tờ vé số để có căn cứ xem xét trả thưởng.

Ngày 1-10, ông L. đã viết đơn xin được nhận thưởng gửi Văn phòng Đại diện Công ty XSKT Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi. Tờ vé số 996946C bị rách rời, tạo lỗ thủng ở giữa và phần rách rời không còn.

Ngày 16-10, trong công văn trả lời ông L, Công ty XSKT Gia Lai khẳng định tờ vé số 996946C "không đủ điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng". Vì vậy, mong ông L. thông cảm, chia sẻ và tiếp tục ủng hộ vé XSKT Gia Lai.

Vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách: Động thái bất ngờ của Công ty XSKT Gia Lai- Ảnh 2.

Đại diện ủy quyền của ông L. (bìa phải) bàn giao tài liệu, chứng cứ cho luật sư Nguyễn Văn Kỷ để xem xét khởi kiện ra tòa án yêu cầu trả thưởng.

Lý do từ chối trả thưởng 2 tỉ đồng được Công ty XSKT Gia Lai đưa ra là căn cứ khoản 1, điều 31 Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Cụ thể: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tớ vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết sẽ xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng".

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ khẳng định, Thông tư 75 của Bộ Tài Chính nói rõ, nếu vé số là thật, Công ty XSKT Gia Lai tổ chức xác minh để có trả thương hay từ chối. Tuy nhiên, đối chiếu tờ vé số nếu giám định vé số thật, mã QR, dãy số đều rõ ràng và trùng với dãy số trúng thưởng thì đủ điều kiện chi trả thưởng cho ông L.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo Công ty XSKT Gia Lai vào ngày 8-10, ông L. đề nghị tiến hành giám định tờ vé số 996946C, chi phí có thể do ông chi trả. Tuy nhiên, Công ty XSKT Gia Lai không thực hiện yêu cầu này và ngay trong ngày, Văn phòng Đại diện Công ty XSKT tỉnh Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi đã trả lại tờ vé số này cho ông L. "Việc Công ty XSKT Gia Lai không tiến hành giám định tờ vé số trúng thưởng mà nhanh chóng trả lại vé cho ông L. và khẳng định không thể trả thưởng đã làm ảnh hưởng quyền lợi khách hàng" - luật sư Kỷ khẳng định.

Theo Q.Nhật

Người lao động

