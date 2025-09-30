Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 gần 180 tỉ đồng

30-09-2025 - 21:44 PM | Xã hội

Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott trúng giải Jackpot 1 tại kỳ quay số ngày 30-9.

Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 gần 180 tỉ đồng- Ảnh 1.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay tại kỳ quay số diễn ra vào cuối ngày 30-9, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 1 giá trị gần 180 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn có 6 cặp số 17-39-52-46-23-34 trùng với kết quả của giải Jackpot 1

Điểm đáng chú ý tại kỳ quay số này, Vietlott còn xác định có hai vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng số tiền hơn 7,5 tỉ đồng.

Do hai vé trúng giải Jackpot 2 đều có cùng mệnh giá nên theo luật chơi, số tiền trúng thưởng của giải này phải chia đôi. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé sẽ nhận thưởng trên 3,7 triệu đồng.

Giới kinh doanh xổ số cho biết hiện nay Vietlott đã mở rộng mạng lưới bán vé trực tiếp trên toàn quốc. Đặc biệt, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS) đã tăng lên hơn 2,5 triệu tài khoản.

Thế nên, sau nhiều kỳ quay số chưa có vé trúng, giá trị cộng dồn giải Jackpot 1 của vé số Power 6/55 tăng mạnh. Từ đó, người dân tăng sức mua, số lượng vé phát hành rất lớn nên xác suất trúng giải Jackpot là rất cao. 

Kết quả, thị trường xổ số điện toán đã có 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 và 2 vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2.

Theo Thy Thơ

Người lao động

Từ Khóa:
giải Jackpot 1

Cập nhật Hà Nội lúc này: Nhân viên ăn mì tôm, xác định ngủ ở công ty, phụ huynh loay hoay 5 tiếng vẫn chưa đón được con

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Ngày mai, học sinh toàn TP Hà Nội nghỉ học

21:06 , 30/09/2025
Thủ tướng: Chi trả kinh phí cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 trước ngày 5/10

21:00 , 30/09/2025
Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!

20:59 , 30/09/2025
Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút

19:33 , 30/09/2025

