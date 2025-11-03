Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-11-2025 - 08:02 AM | Thị trường

Hàng loạt khách hàng giàu có phải mang máy đến Vertu kiểm tra và cay đắng nhận ra thiết bị của mình đã bị can thiệp.

Vertu cảnh báo- Ảnh 1.

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “Vertu chính hãng” trên mạng xã hội, người dùng sẽ thấy hàng trăm lời rao bán điện thoại “hàng châu Âu”, “phiên bản giới hạn”, “mới 99%” với mức giá thấp hơn hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết. Thực tế, phần lớn những sản phẩm này không có chứng nhận xuất xưởng, không thể kích hoạt được dịch vụ Concierge - hệ thống hỗ trợ đặc quyền chỉ có trên máy Vertu thật.

Theo Vertu Việt Nam, lượng khách hàng mang thiết bị đến kiểm tra trong hai tháng gần đây tăng mạnh. Nhiều trường hợp phát hiện máy đã bị can thiệp phần mềm bảo mật, hoặc không nằm trong hệ thống quản lý Vertu toàn cầu, dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu và quyền riêng tư cá nhân.

"Một chiếc Vertu chính hãng luôn đi kèm chứng thư xuất xưởng trùng với mã IMEI, có thể xác thực trên hệ thống toàn cầu. Khi đến showroom Vertu Việt Nam, khách hàng có thể được hỗ trợ đối chiếu trực tiếp hoặc kiểm tra qua đội ngũ kỹ thuật viên được ủy quyền. Ngoài ra, tính năng Concierge và AIGS Agent - nền tảng hỗ trợ AI kết hợp con người 24/7 là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết, vì chúng chỉ được kích hoạt trên sản phẩm chính hãng", đại diện của thương hiệu này cho hay.

Vertu cảnh báo- Ảnh 2.

Đối với nhóm sản phẩm xa xỉ, Vertu cảnh báo người dùng càng phải cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro về sau.

Bên cạnh đó, thương hiệu xa xỉ này cũng nhấn mạnh các dấu hiệu nhận biết một chiếc Vertu chính hãng và khuyến nghị khách hàng để được đảm bảo quyền lợi. Sự khác biệt thể hiện rất rõ ở chất liệu chế tác.

"Vertu chính hãng sử dụng da tự nhiên châu Âu, khung thép chịu lực 150 kg, gốm nung ở 1.200°C, được lắp ráp thủ công bởi những người nghệ nhân hàng đầu thế giới. Các yếu tố này khó sao chép ở hàng trôi nổi, trong khi sản phẩm không chính hãng thường bị thay thế linh kiện, can thiệp hệ điều hành hoặc cài đặt giả lập, khiến tính năng bảo mật bị vô hiệu hóa. Khi được dùng làm quà tặng, những rủi ro đó không chỉ khiến người tặng chịu thiệt hại về tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín trong các mối quan hệ đối tác quan trọng".

Đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi luôn khuyến nghị khách hàng kiểm tra trực tiếp tại showroom hoặc xác thực IMEI trước khi mua để đảm bảo quyền lợi”.

Ngoài ra, mỗi chiếc Vertu chính hãng đều đi kèm sổ bảo hành quốc tế, thông tin kích hoạt Concierge và chính sách hậu mãi trọn đời.


Theo H.Linh

Thanh niên Việt

