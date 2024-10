Veston May 10: Kỷ nguyên mới của thời trang công sở Việt

Hành trình 20 năm - Từ ý tưởng đến hiện thực



Năm 2004 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lãnh đạo Tổng công ty May 10 đưa ra quyết định chiến lược đầu tư sản xuất Veston cao cấp. Đây là bước đi táo bạo, hưởng ứng chương trình đầu tư tăng tốc của Ngành Dệt May Việt Nam, chuẩn bị cho lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Những ngày đầu không thiếu thách thức. Công nghệ còn mới mẻ, trình độ kỹ thuật và tay nghề lao động về Veston còn hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, May 10 đã từng bước vượt qua khó khăn, làm chủ thiết bị và công nghệ đã giúp May 10 nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu sản xuất.

Từ Xí nghiệp Veston 1 với sản lượng khiêm tốn 198.000 sản phẩm năm 2004, May 10 đã không ngừng mở rộng quy mô. Năm 2008 đánh dấu sự sáp nhập của Xí nghiệp Veston 1 và 2 thành Khu Veston May 10, tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc trong những năm tiếp theo.

Chìa khóa thành công của May 10 nằm ở cam kết không ngừng đổi mới. Công ty liên tục cải tiến quy trình quản lý, nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thu hút sự hợp tác của nhiều đối tác và các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới

Chất lượng - Linh hồn của thương hiệu

Điểm nhấn tạo nên danh tiếng của Veston May 10 chính là chất lượng vượt trội. Quy trình sản xuất chặt chẽ, từ khâu kiểm tra vải đến xử lý co giãn, đảm bảo sản phẩm luôn giữ được form dáng hoàn hảo. Công nghệ tạo form trên máy kết dính, máy đột picstitch và hệ thống ép SIROOSET giúp tạo ra những đường may êm ái, phẳng mịn, đậm chất "may đo" ngay cả trên sản phẩm may sẵn.

Dù thành công trong lĩnh vực xuất khẩu, May 10 vẫn kiên định với mục tiêu phát triển thị trường nội địa. Với phương châm "Người Việt Nam phải được sử dụng sản phẩm thời trang tốt nhất với giá thành hợp lý nhất", công ty đã nghiên cứu thành công bảng thông số chuẩn kích cỡ người Việt Nam. Từ đó, các nhãn hiệu như May10 Classic suits, Cleopatra và Etenity GrusZ ra đời, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt, từ doanh nhân, chính khách, nhà quản lý, nhân viên văn phòng đến các tầng lớp trong xã hội.

Mở rộng kênh phân phối với hệ thống cửa hàng trên toàn quốc và các kênh mua sắm online, May10 ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nội địa. Đặc biệt, hệ thống trung tâm may đo Veston cao cấp của May10 đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu may đo cá nhân hóa, mang lại những trải nghiệm thú vị về dịch vụ may đo đẳng cấp quốc tế của May10.

Hướng tới tương lai - Kỷ nguyên mới của "Vua Veston" Việt Nam

Bước sang năm thứ 20, May 10 không chỉ tự hào về quá khứ mà còn hướng tới một tương lai rộng mở. Với nền tảng vững chắc về công nghệ, kinh nghiệm và uy tín thương hiệu, May 10 đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự sáng tạo không ngừng và vươn tầm quốc tế.

20 năm - một chặng đường đủ dài để khẳng định vị thế, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để May 10 tiếp tục phát triển. Với nền tảng vững chắc từ quá khứ và tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, May 10 đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự đổi mới, sáng tạo và vươn tầm quốc tế. Veston May 10 không chỉ là niềm tự hào của người May 10 mà còn là biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam trên trường quốc tế.

Chương trình tri ân nhân dịp 20 năm phát triển, veston may 10 ưu đãi 20% cùng hàng ngàn quà tăng hấp dẫn.

MAY10 áp dụng mức giá chưa từng có cho dòng sản phẩm veston, g𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% toàn bộ sản phẩm nguyên giá: Demi nam, Blazer nữ, Bộ Veston nam - nữ và tặng thêm 5% chiết khấu với các đơn đồng phục bộ Veston bán sẵn

Đặc biệt, khách hàng còn được nhận quà tặng từ thương hiệu như sau: Tặng 1 áo sơ mi nam 𝐆𝐙 khi mua 1 áo Demi/1 bộ Veston nam GZ nguyên giá; tặng 1 áo sơ mi nam 𝐌𝟏𝟎 khi mua 1 bộ Veston nam M10 nguyên giá; tặng 1 áo sơ mi nữ khi mua 1 bộ veston nữ M10/GZ hoặc bộ Veston nữ tách rời nguyên giá và nhận thêm 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 miễn phí là, ép cho sản phẩm Veston M10

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:



Hotline: 0912348528 - 1900636628

Website: https://may10.vn

Hệ thống cửa hàng: https://may10.vn/blogs/danh-sach-cua-hang

Dịch vụ may đo veston: https://may10.vn/pages/maydoveston