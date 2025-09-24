VF 3 giành giải danh giá quốc tế nhờ “định nghĩa lại cách người Việt mua xe’’

Vì sao thế giới phải vinh danh VF 3?

APAC Effie Awards được coi là giải thưởng marketing hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, nổi tiếng bởi sự khắt khe: chiến dịch muốn thắng giải không chỉ cần sáng tạo mà còn phải chứng minh được hiệu quả kinh doanh thực tế. Đây chính là lý do VF 3 của VinFast được vinh danh. Không phải vì ồn ào trên mạng xã hội hay viral clip, mà vì chiến dịch đã biến sự chú ý thành con số cụ thể: hơn 27.000 đơn đặt cọc chỉ trong 66 giờ. Ban giám khảo Effie chỉ quan tâm đến một điều: “Chiến dịch có thực sự tác động đến doanh số, thị phần, hành vi khách hàng hay không?”. Và VF 3 đã thuyết phục được bằng kết quả.

Nhìn lại lịch sử, những case study từng đoạt giải Effie APAC cũng đều tuân theo nguyên tắc này. Năm 2024, Sprite giành Gold với chiến dịch “Joke In a Bottle” tại Ấn Độ, biến chai nước ngọt thành trải nghiệm tương tác hài hước, giúp thương hiệu tăng trưởng doanh số vượt bậc. Năm 2022, Ogilvy giành Grand Effie với “Not Just a Cadbury Ad 2.0”, sử dụng công nghệ cá nhân hóa để quảng bá cửa hàng nhỏ, tạo ra doanh thu thực sự cho hàng chục nghìn điểm bán. Những ví dụ đó cho thấy Effie không tôn vinh chiêu trò, mà tôn vinh hiệu quả. Và lần này, VF 3 trở thành thương hiệu Việt Nam đầu tiên ghi tên vào danh sách chiến thắng Vàng, ngang hàng cùng các case được cả khu vực ghi nhận.

APAC Effie Awards chú trọng vào thực tiễn, chứ không phải chiêu trò truyền thông.

66 giờ lịch sử và sự thay đổi cách mua xe

Chiến dịch “From Hype to History in 66 Hours” không chỉ thành công nhờ con số kỷ lục mà còn vì cách nó định nghĩa lại trải nghiệm mua xe. Lần đầu tiên ở Việt Nam, người mua ô tô không cần đến showroom, không cần ký hợp đồng dài dòng, mà chỉ cần vài thao tác trên Shopee hoặc VinID. Đặt cọc xe điện trở nên dễ dàng như đặt một chiếc điện thoại. Thêm vào đó, loạt livestream cùng influencer biến sự kiện mở bán thành một show giải trí, nơi khán giả không chỉ xem sản phẩm mà còn được hòa vào không khí bàn luận, bình luận trực tiếp, tạo cảm giác “ai cũng đang tham gia”.

Trong 66 giờ ấy, 27.649 đơn đặt cọc đã được ghi nhận - con số biến chiến dịch thành một hiện tượng xã hội. Không chỉ là mua một chiếc xe, khách hàng cảm thấy họ đang tham gia vào một khoảnh khắc lịch sử, một trào lưu mang tên “xe điện Việt”. Và chính sự dịch chuyển từ mô hình bán xe truyền thống sang trải nghiệm số hóa, vui vẻ, gần gũi này đã khiến VF 3 trở nên khác biệt.

Từ hype đến history - case study tầm quốc tế

Thế giới từng chứng kiến những “khoảnh khắc lịch sử” tương tự. Tesla Model 3 năm 2016 từng đạt 180.000 đơn đặt cọc trong 24 giờ, tạo ra một “Tesla Moment” toàn cầu. Nike Air Jordan liên tục tạo cảnh cháy hàng và trở thành biểu tượng văn hóa đường phố. Coca-Cola với chiến dịch “Share a Coke” in tên người dùng lên chai cũng từng được Effie vinh danh vì không chỉ gây buzz mà còn thúc đẩy doanh số vượt bậc. VF 3 chính là phiên bản Việt Nam của những hiện tượng đó. Bằng việc biến xe điện mini thành một phong trào xã hội, VinFast đã chứng minh Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một case study marketing ngang tầm khu vực.

Tại Effie APAC 2025, VF 3 giành 2 giải Vàng (Automotive, Shopper & e-Commerce Marketing), 2 giải Đồng (Asia Pacific Brands, Marketing Disruptor), cùng vị trí thứ hai Brand of the Year và thứ ba Marketer of the Year. Đây không chỉ là chiến thắng của một chiến dịch, mà còn là sự công nhận rằng một thương hiệu Việt có thể thay đổi luật chơi trong một ngành vốn bảo thủ như ô tô.

Bài học cho tương lai: Người dùng thế hệ mới muốn trải nghiệm, không cần showroom

Thành công của VF 3 gửi gắm một thông điệp rõ ràng: thế hệ khách hàng mới không còn bị hấp dẫn bởi showroom hào nhoáng hay quy trình phức tạp. Họ muốn sự tiện lợi, muốn mọi thứ diễn ra nhanh gọn trên nền tảng số, và họ muốn cảm giác mình là một phần của cộng đồng. VF 3 đánh trúng tâm lý đó khi kết hợp chính sách giá dễ tiếp cận, mô hình thuê pin linh hoạt và khung thời gian đặt cọc giới hạn 66 giờ để tạo hiệu ứng FOMO. Đây là kiểu marketing hiện đại mà nhiều thương hiệu toàn cầu đang theo đuổi: không chỉ bán sản phẩm, mà bán cả trải nghiệm gắn kết.

Từ 66 giờ lịch sử đến 6 giải thưởng quốc tế, VF 3 đã chứng minh rằng thương hiệu Việt có thể bước lên sân khấu toàn cầu bằng chính hiệu quả kinh doanh, chứ không phải bằng chiêu trò truyền thông. Sự công nhận từ Effie APAC không chỉ là niềm tự hào cho VinFast, mà còn là dấu mốc cho ngành marketing Việt Nam. VF 3 không chỉ là một mẫu xe điện mini, mà là biểu tượng cho sự thay đổi: thay đổi cách người Việt mua xe, thay đổi cách thế giới nhìn vào thương hiệu Việt, và thay đổi cả niềm tin rằng chúng ta có thể tạo ra những khoảnh khắc lịch sử được ghi nhớ ở tầm khu vực và toàn cầu.