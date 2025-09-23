VinFast VF 3 làm nên lịch sử khi được vinh danh tại giải thưởng marketing hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương

Cột mốc chưa từng có cho thương hiệu Việt

VinFast đã chính thức đi vào lịch sử khi mẫu xe điện mini VF 3 cùng chiến dịch “From Hype to History in 66 Hours” được vinh danh tại giải thưởng marketing hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu Việt Nam giành giải Vàng tại sân chơi quốc tế vốn được coi là “thước đo chuẩn mực” cho hiệu quả truyền thông và tiếp thị. Trong bối cảnh các ông lớn ngành ô tô như Mercedes-Benz, Honda hay BYD đều góp mặt nhưng không thể tạo dấu ấn, việc VinFast trở thành OEM duy nhất trong khu vực chiến thắng đã cho thấy sức nặng thật sự của chiến dịch. Không chỉ là chiến công truyền thông, sự kiện này còn mở ra bước ngoặt khi một thương hiệu Việt khẳng định được vị thế ngang hàng các tên tuổi quốc tế trong lĩnh vực marketing.

Chiến dịch 66 giờ làm nên kỳ tích

Điểm nhấn của chiến dịch chính là cột mốc 27.649 đơn đặt cọc cho VF 3 chỉ trong 66 giờ kể từ khi mở bán,một kỷ lục chưa từng có tại thị trường ô tô Việt Nam. Đằng sau con số này là chiến lược triển khai khác biệt: VinFast đã tiên phong đưa mô hình bán xe qua thương mại điện tử, kết hợp Shopee và VinID, đồng thời khai thác sức mạnh của mạng xã hội thông qua loạt livestream với sự góp mặt của nhiều influencer. Bằng việc áp dụng chính sách đặt cọc linh hoạt, cho phép khách hàng lựa chọn giữa hình thức mua xe kèm pin hoặc thuê pin, VinFast đã biến một “cơn sốt truyền thông” thành kết quả kinh doanh cụ thể. Ở thời điểm thị trường xe điện còn nhiều rào cản, cách tiếp cận này không chỉ tạo nên hiệu ứng bùng nổ mà còn trở thành ví dụ điển hình về cách marketing có thể tác động trực tiếp đến doanh số.

Đại diện VinFast vinh dự nhận giải tại Effie APAC 2025.

6 giải thưởng quốc tế và ý nghĩa vượt ra ngoài con số

Chiến dịch VF 3 đã mang về tổng cộng 6 giải thưởng tại mùa Effie APAC 2025, trong đó có 2 giải Vàng ở hạng mục Automotive và Shopper & e-Commerce Marketing, 2 giải Đồng cho Asia Pacific Brands và Marketing Disruptors, cùng hai danh hiệu đặc biệt: Brand of the Year hạng Nhì và Marketer of the Year hạng Ba. Mỗi giải thưởng đều mang ý nghĩa riêng: Automotive Gold chứng minh VinFast đã chinh phục thành công ngành ô tô, một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt; Shopper & e-Commerce Gold khẳng định năng lực chuyển đổi mua sắm trực tuyến; giải Asia Pacific Brands và Marketing Disruptors cho thấy VF 3 là đại diện mới của tinh thần tiên phong tại khu vực, dám thay đổi luật chơi. Đặc biệt, việc giành vị trí cao trong các giải đặc biệt cho thấy VinFast không chỉ thành công ở một chiến dịch riêng lẻ, mà còn được đánh giá là một trong những thương hiệu và nhà tiếp thị hiệu quả hàng đầu châu Á.

Giải thưởng này vốn nổi tiếng khắt khe, không chỉ đề cao sáng tạo mà còn đặt trọng tâm vào hiệu quả kinh doanh, từ thách thức ban đầu, cách tiếp cận chiến lược đến kết quả đo lường cụ thể. Vì vậy, chiến thắng của VF 3 không chỉ mang ý nghĩa vinh danh, mà còn là sự công nhận của cộng đồng marketing quốc tế rằng một thương hiệu Việt có thể xây dựng chiến dịch đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn toàn cầu. Trong khi nhiều hãng xe lâu đời vẫn trung thành với lối tiếp thị truyền thống, VF 3 lại chứng minh một hướng đi mới: lấy khách hàng số làm trung tâm, tận dụng kênh kỹ thuật số để biến sự chú ý thành doanh thu thực sự. Điều này giúp thương hiệu không chỉ củng cố vị thế tại Việt Nam mà còn có cơ sở để mở rộng ảnh hưởng sang các thị trường khu vực.

Từ 66 giờ lịch sử đến 6 giải thưởng quốc tế, VF 3 đã viết nên câu chuyện thành công hiếm có của ngành ô tô Việt Nam. Nếu như trước đây, VinFast thường được nhắc tới nhiều ở khía cạnh sản phẩm hay tham vọng toàn cầu, thì lần này VF 3 lại trở thành case study marketing được cả khu vực công nhận. Thành công này khẳng định rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở tầm quốc tế, không chỉ bằng công nghệ hay sản phẩm, mà còn bằng sự sáng tạo và hiệu quả trong truyền thông. Với VF 3, VinFast đã tạo ra một biểu tượng mới, chiếc xe điện đại diện cho khát vọng vươn tầm toàn cầu và là minh chứng sống động cho khả năng của Việt Nam trên bản đồ marketing thế giới.