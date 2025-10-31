Vì Hồ Ngọc Hà, khán giả phải tìm đến Lệ Quyên để "chữa lành"

Trong sự kiện mới đây, Hồ Ngọc Hà gây sốt với clip 18 giây viral vì... hát oét nốt. Hồ Ngọc Hà trình diễn live cùng ban nhạc, ở phần cao trào ca khúc Khi Xưa Ta Bé (Bang Bang), nữ ca sĩ thử thách bản thân bằng đoạn lên nốt cao, chạy nốt liên tục với kỹ thuật khó. Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc ấy, Hồ Ngọc lại bị phô nốt. Chỉ 18 giây nhưng đủ khiến mạng xã hội “dậy sóng”, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành tâm điểm bàn tán.

18 giây viral của Hồ Ngọc Hà

Dưới phần bình luận, cư dân mạng rộn ràng cho ý kiến. Một phần khán giả cho rằng Hà Hồ vẫn rất bản lĩnh, giữ phong thái chuyên nghiệp dù lỡ “oét” một nốt. Nhiều người bênh vực cho rằng sự cố này chỉ là tai nạn sân khấu bình thường, có thể xuất phát từ yếu tố kỹ thuật hoặc sức khỏe. Những lần hát live trước đây, Hà Hồ không ít lần thử thách nốt cao và vẫn thể hiện trọn vẹn, thậm chí nhận được lời khen về kỹ thuật luyến láy. Vì thế, lần “trượt nốt” này không phải lý do để cười chê "nữ hoàng giải trí".

Hồ Ngọc Hà gây sốt với clip 18 giây viral vì... hát oét nốt

Nhưng cũng không ít ý kiến khắt khe, cho rằng giọng hát của Hồ Ngọc Hà đã không còn ổn định như thời kỳ đỉnh cao, kỹ thuật xử lý ở nốt cao có phần gượng gạo. Sau sân khấu của Hồ Ngọc Hà, những phiên bản Khi Xưa Ta Bé của Lệ Quyên lại bất ngờ viral trở lại. Lệ Quyên vốn được mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà”, giọng hát nội lực và kỹ thuật vững vàng. Với ca khúc Khi Xưa Ta Bé, những nốt cao và đoạn luyến phức tạp dường như không thể làm khó cô. Lệ Quyên chinh phục khán giả bằng cách hát điêu luyện, nhấn nhá tinh tế, giữ vững cao độ lẫn cảm xúc.

Sân khấu Khi Xưa Ta Bé của Lệ Quyên viral

Cả bản Lệ Quyên song ca cùng Thu Phương cũng hot

Không chỉ sân khấu Lệ Quyên solo, màn song ca của cô cùng Thu Phương cũng đang được chia sẻ rầm rộ, dân tình khen là “màn trình diễn vocal đỉnh nhất”. Hai giọng ca nữ hàng đầu mang đến phần hòa giọng mượt mà, đẳng cấp, phô diễn kỹ thuật. Các đoạn video cũ được chia sẻ dày đặc với bình luận: “Nghe Hồ Ngọc Hà xong phải qua Lệ Quyên để chữa lành”, “Đoàn mình qua Lệ Quyên hết chưa”, “Từ Hà Hồ qua Lệ Quyên ạ”.

Netizen bàn luận rôm rả

Mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn là tâm điểm truyền thông những năm qua. Từ bạn thân, Lệ Quyên và Hà Hồ dần rạn nứt. Dù chưa bao giờ công khai mâu thuẫn, việc 2 ngôi sao hạng A ngừng tương tác, không xuất hiện chung sự kiện khiến tin đồn “cạch mặt” và nguyên do đằng sau bị công chúng bàn tán. Chính mối quan hệ khó nói càng tô đậm sự so sánh giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà khi diễn 1 bài hát.

Giọng ca của Lệ Quyên là "bảo chứng"