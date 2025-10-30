Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm và dàn sao Việt giúp đỡ bà con vùng lũ, có 1 nội dung chuyển khoản rất đặc biệt

Những ngày qua, miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề đợt mưa lũ lịch sử. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, người dân trắng tay chỉ sau một đêm nước dâng. Trong khi lực lượng cứu hộ, quân đội, công an vẫn đang khẩn trương hỗ trợ di dời, dọn dẹp và khắc phục hậu quả, cộng đồng mạng và giới nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng hành động, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Rhyder, Hoa hậu Hương Giang, Hòa Minzy, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh và S.T Sơn Thạch đã đồng loạt ủng hộ 100 triệu đồng mỗi người. Đặc biệt, Mỹ Tâm cũng chung tay góp 100 triệu đồng với nội dung chuyển khoản là người "ẩn anh" khiến nhiều người khen ngợi vì sự tinh tế. Cụ thể, Mỹ Tâm chuyển 100 triệu đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế với nội dung: "Chung tay chia sẻ cùng bà con Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do lũ".

Hành động kịp thời của loạt nghệ sĩ Việt không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ về vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần công dân mà người làm nghệ thuật cần có. Hơn cả con số, đó là sự lan tỏa yêu thương, là minh chứng cho tình người trong lúc khó khăn.

Là một người con của miền Trung, Mỹ Tâm nhanh chóng đóng góp 100 triệu đồng và chia sẻ: "Cầu mong bà con quê hương mình sẽ bình an, vượt qua lũ lụt và sớm ổn định". Nữ ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục giúp đỡ bà con tại Quảng Nam

Hồ Ngọc Hà cũng đóng góp 100 triệu kèm lời nhắn nhủ: "Miền Trung ơi, cố lên nhé. Thương lắm"

S.T Sơn Thạch ủng hộ bà con tại Huế 100 triệu để khắc phục hậu quả sau lũ

Hoà Minzy cũng nhanh chóng có hành động sẻ chia. Cô nói: "Đối với Hoà thì Huế luôn là 1 nơi rất ý nghĩa trong cuộc đời sự nghiệp của Hoà. Huế đã thương và giúp Hoà thành công hơn rất nhiều vì thế cũng cho Hoà được ôm lấy bà con lúc khó khăn này nhé"

Lamoon trích từ dự án riêng 70 triệu đồng để góp vào quỹ chung

Rhyder đóng góp 100 triệu để khắc phục hậu quả sau thiên tai

Hương Giang là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đóng góp cho bà con tại Huế

Vợ chồng Thuỷ Anh - Đăng Khôi chia sẻ: "Xin được chung tay, gửi tình cảm tấm lòng của mình đến đồng bào vùng bão lũ thông qua chương trình Tôi ! Người Việt Nam. Chúng ta hãy cùng góp sức mỗi người một chút để giúp bà con trong vùng lũ vượt qua hoạn nạn nhé Cầu mong bà con bình an và sớm ổn định cuộc sống"

Trong nhiều năm qua, showbiz Việt đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng tiên phong cứu trợ, kêu gọi quyên góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Mỗi tấm lòng, dù lớn hay nhỏ, đều góp thêm hơi ấm giúp người dân miền Trung vững vàng vượt qua đợt lũ lịch sử. Chính những nghĩa cử ấy đã phần nào củng cố niềm tin của công chúng vào giá trị nhân văn và sức lan tỏa tích cực của người nổi tiếng.