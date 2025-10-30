Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm và dàn sao Việt giúp đỡ bà con vùng lũ, có 1 nội dung chuyển khoản rất đặc biệt
Nghệ sĩ chung tay, hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ bà con đang chịu ảnh hưởng do thiên tai.
Những ngày qua, miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề đợt mưa lũ lịch sử. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, người dân trắng tay chỉ sau một đêm nước dâng. Trong khi lực lượng cứu hộ, quân đội, công an vẫn đang khẩn trương hỗ trợ di dời, dọn dẹp và khắc phục hậu quả, cộng đồng mạng và giới nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng hành động, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Rhyder, Hoa hậu Hương Giang, Hòa Minzy, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh và S.T Sơn Thạch đã đồng loạt ủng hộ 100 triệu đồng mỗi người. Đặc biệt, Mỹ Tâm cũng chung tay góp 100 triệu đồng với nội dung chuyển khoản là người "ẩn anh" khiến nhiều người khen ngợi vì sự tinh tế. Cụ thể, Mỹ Tâm chuyển 100 triệu đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế với nội dung: "Chung tay chia sẻ cùng bà con Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do lũ".
Hành động kịp thời của loạt nghệ sĩ Việt không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ về vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần công dân mà người làm nghệ thuật cần có. Hơn cả con số, đó là sự lan tỏa yêu thương, là minh chứng cho tình người trong lúc khó khăn.
Trong nhiều năm qua, showbiz Việt đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng tiên phong cứu trợ, kêu gọi quyên góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Mỗi tấm lòng, dù lớn hay nhỏ, đều góp thêm hơi ấm giúp người dân miền Trung vững vàng vượt qua đợt lũ lịch sử. Chính những nghĩa cử ấy đã phần nào củng cố niềm tin của công chúng vào giá trị nhân văn và sức lan tỏa tích cực của người nổi tiếng.
