Vì sao bạn cảm thấy mệt mỏi hơn sau mỗi lần nhận lương?

Theo Hà Nguyên | 28-04-2026 - 07:32 AM | Sống

Lẽ ra ngày nhận lương phải là ngày nhẹ nhõm nhất, nhưng với nhiều người, đó lại là lúc bắt đầu thấy áp lực.

Có một cảm giác rất lạ: tiền vừa về tài khoản, chưa kịp tiêu gì nhưng đầu óc đã chạy danh sách những khoản phải trả. Không phải thiếu tiền, mà là cảm giác “tiền này không thực sự thuộc về mình”. Và càng đi làm lâu, cảm giác đó càng rõ.

Lương về không phải để tiêu mà để trả hết những thứ đã chờ sẵn

Khi còn ít trách nhiệm, lương thường gắn với việc mua sắm, ăn uống, tận hưởng. Nhưng càng lớn, lương bắt đầu có “nhiệm vụ” rõ ràng hơn như tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, tiền gửi về gia đình, các khoản cố định hàng tháng. Tất cả đều đã chờ sẵn trước khi tiền về. Nên khoảnh khắc nhận lương không còn là “có thêm tiền”, mà giống như bắt đầu một vòng chi trả mới. Bạn không tiêu tiền, bạn đang phân bổ lại nó cho những nghĩa vụ đã định sẵn.

Bạn nhìn thấy tiền vào nhưng cũng nhìn rõ hơn tiền sẽ đi đâu

Ngày nhận lương là lúc bạn ý thức rõ nhất về dòng tiền của mình. Bình thường có thể không để ý, nhưng khi tài khoản tăng lên một con số mới, bạn sẽ ngay lập tức trừ đi trong đầu các khoản cần chi. Sau khi trừ xong, phần còn lại cho bản thân đôi khi không nhiều như bạn tưởng. Cảm giác hụt hẫng không đến từ việc bạn không có tiền, mà đến từ việc bạn nhận ra mình không có nhiều quyền tự do với số tiền đó.

Lương càng cao, áp lực giữ được mức sống đó càng lớn

Tăng lương không chỉ mang lại cảm giác tốt hơn mà còn kéo theo một mức sống mới. Bạn quen với việc chi tiêu thoải mái hơn, nhưng đi kèm là áp lực phải duy trì được mức thu nhập đó. Mỗi lần nhận lương không còn chỉ là nhận tiền mà còn là một lời nhắc rằng bạn đang ở một level nhất định. Nếu tụt xuống, cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng. Áp lực này không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến bạn thấy mệt.

Mệt mỏi sau khi nhận lương không có nghĩa là bạn có vấn đề với tiền, mà là bạn đã bắt đầu nhìn tiền một cách thực tế hơn. Nó không còn là phần thưởng, mà là một hệ thống nghĩa vụ và lựa chọn đi kèm. Và có lẽ, điều khiến người ta nhẹ nhõm không phải là nhận được nhiều tiền hơn, mà là cảm thấy mình vẫn có quyền quyết định với số tiền đó.

Theo Hà Nguyên

Thêm 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 trẻ tử vong: Cảnh báo nóng người dân cần làm ngay 1 việc

Thêm 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 trẻ tử vong: Cảnh báo nóng người dân cần làm ngay 1 việc Nổi bật

Người phụ nữ đến ngân hàng yêu cầu rút 424 triệu đồng tiền tiết kiệm, giao dịch viên đang làm thủ tục phải vội báo công an

Người phụ nữ đến ngân hàng yêu cầu rút 424 triệu đồng tiền tiết kiệm, giao dịch viên đang làm thủ tục phải vội báo công an Nổi bật

Tất cả người dân khi nhận được tin nhắn "phạt nguội" dạng này, cần xóa ngay lập tức

Tất cả người dân khi nhận được tin nhắn "phạt nguội" dạng này, cần xóa ngay lập tức

07:30 , 28/04/2026
3 người trong 1 công ty cùng bị phình động mạch não, người sếp qua đời ở tuổi 40: Có gì uẩn khúc?

3 người trong 1 công ty cùng bị phình động mạch não, người sếp qua đời ở tuổi 40: Có gì uẩn khúc?

07:22 , 28/04/2026
Giá điện sinh hoạt chạm mức 3.460 đồng/kWh: Mẹo nhỏ giúp gia đình giảm ngay 20% hóa đơn

Giá điện sinh hoạt chạm mức 3.460 đồng/kWh: Mẹo nhỏ giúp gia đình giảm ngay 20% hóa đơn

07:18 , 28/04/2026
Dookki và loạt quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội bị xử phạt

Dookki và loạt quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội bị xử phạt

07:05 , 28/04/2026

