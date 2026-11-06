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Vì sao cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính cũ?

| | Kinh tế số

Từ ngày 1/1/2027, nhiều sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng như điện thoại thông minh, máy tính, máy ảnh, thiết bị viễn thông và linh kiện điện tử sẽ thuộc danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam theo Thông tư 63/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phát biểu tại họp báo.

Thông tin được ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4/11.

Theo ông Lịch, việc ban hành thông tư nhằm chuẩn hóa, đồng bộ quy định pháp luật về công nghiệp công nghệ số và quản lý ngoại thương, đồng thời cập nhật danh mục hàng hóa theo mã số HS, giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong tra cứu, áp dụng.

Đây không phải chính sách mới. Việc cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng được thực hiện từ năm 2007, gần nhất theo Thông tư 11/2018. Thông tư 63 được ban hành để thay thế, cập nhật danh mục cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

Bên cạnh yêu cầu quản lý, quy định còn hướng tới bảo vệ người tiêu dùng và thị trường trong nước. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thiết bị cũ, hỏng hoặc không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu cá nhân, cháy nổ do pin và linh kiện xuống cấp, đồng thời làm gia tăng rác thải điện tử.

Danh mục cấm bao gồm điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông thuộc nhóm mã HS 8517; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm mã HS 8471 và một số thiết bị thuộc nhóm 8470. Ngoài ra, nhiều thiết bị âm thanh, ghi phát hình, máy ảnh, máy quay, màn hình, máy chiếu, thiết bị vô tuyến cùng linh kiện, phụ kiện đã qua sử dụng cũng nằm trong diện quản lý. Hàng đã được tân trang, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện vẫn có thể bị cấm nhập khẩu nếu thuộc mã HS trong danh mục.

Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị công nghệ đã qua sử dụng đều bị cấm. Một số máy móc, dây chuyền và thiết bị đáp ứng điều kiện theo quy định vẫn được nhập khẩu phục vụ sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, cũng như hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số. Các trường hợp nhập khẩu phục vụ mục đích đặc dụng hoặc gia công cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài được xem xét theo quy định liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết việc kiểm soát nhập khẩu thiết bị công nghệ cũ nhằm hạn chế nguy cơ Việt Nam trở thành nơi tiếp nhận rác thải điện tử, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực công nghệ.

Theo Thu Hương

Đại đoàn kết

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