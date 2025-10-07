Vì sao chỉ trong 1 tuần Hà Nội 2 lần gặp mưa lớn khủng khiếp gây ngập diện rộng?

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo , từ sáng 6/10, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Từ gần sáng và sáng 7/10, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 với tâm vùng áp thấp nằm ở khu vực phía Tây của Bắc Bộ, kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía Đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, chạy dọc theo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó Thái Nguyên và Hà Nội là 2 tỉnh có mưa đặc biệt lớn.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong sáng nay 7/10.

Tại Thái Nguyên, lượng mưa từ 19h ngày 6/10 đến 9h ngày 7/10 một số nơi trên 450mm như trạm Hoá Thượng (Thái Nguyên) 526mm, trạm Cây Thị (Thái Nguyên) 462mm.

Tại các địa phương khác có nơi trên 200mm như trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 348mm, trạm Mễ Trì (Hà Nội) 261,6mm, Trạm Sóc Sơn (Hà Nội) 242,4mm, trạm Tân Tri 1 (Lạng Sơn) 224,4mm, trạm Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 216mm…

Ngập lụt diễn ra trên diện rộng tại Hà Nội. Như vậy chỉ trong khoảng 1 tuần, Hà Nội hứng liên tiếp hai đợt mưa lớn, khắp nơi ngập lụt , người đi đường gần như chôn chân trong "biển nước".

Cơ quan khí tượng cũng so sánh hai đợt mưa lớn ở Hà Nội trong 1 tuần qua (29-30/9 và 6-7/10).

Điểm chung Điểm khác nhau Điểm chung hình thế gây mưa lớn: Hội tụ gió kinh hướng của hoàn lưu hậu bão và đới gió Đông Nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới. Vùng mưa lớn: ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Thời gian mưa: Đợt mưa ngày 30/9 xảy ra từ sáng sớm và kéo dài đến chiều; đợt mưa ngày 7/10 xảy ra chủ yếu trong sáng sớm và sáng. Cường suất mưa: Lượng mưa 1 giờ lớn nhất của đợt mưa ngày 30/9 đo được tại trạm Định Công (Hà Nội) từ 11-12h là 101,4mm. Đợt mưa ngày 7/10, lượng mưa 1 giờ lớn nhất tại Mễ Trì từ 5-6 giờ là 108,2mm. Diện ngập: Đợt mưa 30/9 gây ngập diện rộng hơn so với đợt mưa 7/10. Khu vực mưa lớn: Đợt 30/9 mưa lớn nhất tập trung ở nội thành và phía Bắc Hà Nội, lượng mưa phổ biến 200-300mm/24h; phía Tây và Tây Nam (Ba Vì, Xuân Mai, Chương Mỹ, Sơn Tây) mưa phổ biến 60-90mm. Đợt mưa 7/10, mưa lớn nhất cũng tập trung ở phần nội thành của Hà Nội, bao gồm các khu vực Mễ Trì, Láng, Cầu Diễn, Hà Đông, Phú Lãm, Đông Anh; các khu vực Ba Vì, Xuân Mai, Chương Mỹ, Sơn Tây mưa nhỏ. Số điểm mưa trên 100mm trong ngày 30/9 nhiều hơn so với ngày 7/10.

"Hiện tại hội tụ gió kinh hướng đang có dấu hiệu suy yếu, vì thế trong chiều nay ở Bắc Bộ còn mưa vừa, mưa to với lượng mưa ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội khoảng 30-60mm, cục bộ trên 100m. Các nơi khác mưa từ 20-30mm.

Tối 7/10 mưa giảm nhưng đến rạng sáng 8/10, Đông Bắc Bộ có thể có mưa và mưa vừa trở lại", cơ quan khí tượng nhận định.

Ngoài ra, ảnh hưởng của mưa lớn, từ hôm nay 7/10 đến 10/10, lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3 và trên BĐ3.

Đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội khả năng trên mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng lưu ý đề phòng sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.



