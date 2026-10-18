Vì sao chứng khoán Bảo Minh tạm dừng kế hoạch chuyển sàn từ UpCOM lên HOSE

Theo đó, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã CK: BMS, sàn UPCoM) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm hoãn thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

BMS cho biết, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Công ty nhận thấy việc điều chỉnh thời điểm niêm yết là cần thiết nhằm bảo đảm sự phù hợp với điều kiện thị trường, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tối ưu hóa lợi ích của Công ty và cổ đông.

Nguồn: BMS

Chứng khoán Bảo Minh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai niêm yết cổ phiếu theo quy định khi thời điểm thị trường phù hợp.

Trước đó, HoSE thông báo đã nhận được hồ sơ niêm yết 203,93 triệu cổ phiếu của Chứng khoán Bảo Minh vào ngày 8/4/2026. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết nêu trên tương đương vốn điều lệ 2.039,3 tỷ đồng.

Kế hoạch chuyển niêm yết trên HoSE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 10/1/2026. Trước đó, cổ phiếu BMS đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 08/08/2018.

Trong diễn biến mới đây, BMS thông báo ngày 5/11/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp.

Nội dung họp nhằm thông qua miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trước đó, Chứng khoán Bảo Minh đã nhận được đơn từ nhiệm của 2 Thành viên HĐQT là ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương cùng với lý do cá nhân.

Được biết, ông Phan Tấn Thư sinh năm 1983, trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BMS từ tháng 1/2022 và đến tháng 4/2023 được bầu vào HĐQT.

Còn bà Nguyễn Thy Phương được bầu bổ sung vào HĐQT BMS nhiệm kỳ 2023-2028 từ tháng 4/2025.

Ngoài 2 thành viên nêu trên, tính đến cuối quý II/2026, HĐQT Chứng khoán Bảo Minh còn có Chủ tịch - Thành viên HĐQT độc lập bà Lương Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch thường trực Thiều Hữu Chung, Phó Chủ tịch Trần Ngô Phúc Bảo.