Vì sao đất nền khu đô thị quy hoạch được lựa chọn trở lại?

Đất nền khu đô thị: Kênh trú ẩn an toàn giữa thị trường biến động

Sau hai năm điều chỉnh mạnh, thị trường BĐS đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và thanh lọc rõ nét. Nhà đầu tư không còn chuộng các sản phẩm "đánh sóng" ngắn hạn, mà ưu tiên những loại hình tích sản có giá trị thật, pháp lý rõ ràng và tiềm năng gia tăng bền vững. Trong bối cảnh lãi suất hạ, tín dụng dần nới lỏng, đất nền đô thị quy hoạch bài bản đang trở lại như một "vùng trú ẩn" an toàn cho dòng vốn.

Theo dữ liệu quý III/2025 của Batdongsan.com.vn, thay vì tập trung vào các đô thị trung tâm, dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về những khu vực có hạ tầng hoàn thiện và quỹ đất còn dư địa phát triển. Riêng tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai sau sáp nhập), lượng hồ sơ giao dịch trong tháng 3–4/2025 tăng tới 65% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút mạnh từ nhóm sản phẩm đất nền có pháp lý rõ ràng.

Đất nền khu đô thị đang trở lại như lựa chọn an toàn và tích sản bền vững.

Khác với đất tự do, đất nền trong các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, hạ tầng hoàn chỉnh, điện – nước – PCCC đảm bảo, cùng hệ thống tiện ích và không gian sống văn minh. Pháp lý minh bạch là yếu tố tiên quyết: có quy hoạch 1/500, sổ đỏ riêng từng nền, được phép chuyển nhượng và xây dựng hợp pháp. Chính điều này giúp sản phẩm dễ sang nhượng, hạn chế rủi ro và duy trì giá trị dài hạn.

"Ở tỉnh, người dân có xu hướng chuộng đất nền thấp tầng vì vừa dễ an cư, vừa thuận tiện tích sản. Họ không thích sự gò bó của căn hộ, muốn có không gian sống gần gũi thiên nhiên, có thể trồng cây, nuôi thú cưng, để con cháu vui chơi" - anh Minh Trí, một nhà đầu tư từ Gia Lai chia sẻ. Thực tế cho thấy, trong khi căn hộ dễ khấu hao theo thời gian, xuống cấp sau 10–15 năm, thì đất nền nhất là trong khu đô thị quy hoạch tốt lại gia tăng đều đặn theo chu kỳ phát triển của hạ tầng và dân cư.

Không chỉ phù hợp với tâm lý tích sản, đất nền đô thị còn được đánh giá cao về thanh khoản. Dòng tiền có thể linh hoạt rút ra khi cần, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang phân hóa mạnh. So với đất dân, đất nền trong khu quy hoạch được bảo đảm hơn: ít rủi ro giải tỏa, quy hoạch rõ ràng, được hưởng trọn hệ giá trị tiện ích, hạ tầng và cộng đồng văn minh. Đây cũng là "bộ lọc an toàn" được giới đầu tư kỳ cựu lựa chọn trong chu kỳ hiện tại.

Sau giai đoạn 2021–2023 chứng kiến hàng loạt "dự án ma", yếu tố pháp lý càng trở thành "hàng rào" bảo vệ dòng vốn. Nhà đầu tư nay chỉ chọn sản phẩm đáp ứng đủ các mốc: quy hoạch chi tiết 1/500, quyết định giao đất, cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng và chấp thuận phân lô bán nền. Những dự án hội tụ đủ các tiêu chí này không chỉ là tài sản an toàn mà còn mang lại biên độ sinh lời ổn định trong trung và dài hạn.

Quy Nhơn Iconic: Minh chứng cho giá trị pháp lý & tiềm năng an toàn

Một trong những ví dụ cho xu hướng "đầu tư an toàn – sinh lời bền vững" là dự án Quy Nhơn Iconic. Nằm ven sông Hà Thanh, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ năm 2020 và hoàn tất các thủ tục giao đất, cấp sổ đỏ. Việc chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, minh bạch trong pháp lý giúp dự án trở thành điểm sáng của thị trường Quy Nhơn nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Quy Nhơn Iconic – minh chứng cho kênh đầu tư an toàn, pháp lý rõ và giá trị thật.

Không chỉ vững về pháp lý, Quy Nhơn Iconic được định vị như một đô thị kiểu mẫu, "Làng Sông Phố Biển" giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Hơn 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng, phần còn lại là đất nền nhà phố, đất nền biệt thự, đất nền shophouse và shophouse được quy hoạch theo trục Đại lộ Iconic – Quốc lộ 19, tạo nên trung tâm giao thương mới của khu vực.

Phân khu Hoàng Giang được ví như "trái tim thịnh vượng" của toàn dự án.

Phân khu Hoàng Giang, tâm điểm thương mại của dự án, đang mở bán với chính sách thanh toán linh hoạt 12–18 tháng, chiết khấu lên đến 18% và sổ đỏ từng nền. Đây là điểm cộng lớn trong bối cảnh thị trường vẫn đang "chắt lọc" các sản phẩm an toàn, pháp lý vững vàng.

Theo các chuyên gia, từ nay đến 2026, pháp lý rõ ràng sẽ là "bộ lọc sinh tồn" quan trọng nhất của thị trường. Những dự án có sổ đỏ, quy hoạch chuẩn, hạ tầng đồng bộ sẽ trở thành đích đến của dòng vốn. Đặc biệt tại miền Trung, nơi Quy Nhơn đang nổi lên như cực tăng trưởng mới, các đô thị quy hoạch bài bản như Quy Nhơn Iconic sẽ là "điểm neo" cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực.

Trong chu kỳ mới của BĐS Việt Nam, an toàn không còn là "phương án phòng thủ" mà là "chiến lược phát triển bền vững". Với nền tảng pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, đất nền đô thị kiểu mẫu như Quy Nhơn Iconic đang khẳng định vị thế của một kênh đầu tư an toàn, vững vàng và giá trị trong giai đoạn phục hồi 2025–2026.