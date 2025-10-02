Vì sao diễn viên AI đầu tiên khiến cả Hollywood nổi giận?

Một "nữ diễn viên" do trí tuệ nhân tạo tạo ra đã dấy lên cuộc tranh cãi mới nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Các nghệ sĩ lo ngại, các công ty AI đã đánh cắp tác phẩm của họ và có thể cuối cùng sẽ thay thế họ.

“Tilly Norwood” xuất hiện với hình ảnh một cô gái trẻ có mái tóc nâu gợn sóng và làn da mịn màng. Kể từ tháng 2, tài khoản Instagram mang tên Tilly đăng tải nội dung chẳng khác gì một influencer Gen Z. Cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và chia sẻ về những buổi “thử vai” với hy vọng giành được một cơ hội.

Diễn viên AI “Tilly Norwood”

Nhưng Tilly Norwood không phải người thật. Cô là sản phẩm của AI, được tạo ra bởi Eline Van Der Velden, nhà sáng lập startup AI Particle6. Công ty này sản xuất “nội dung kỹ thuật số” cho phim và truyền hình.

Trong một bài đăng gần đây, Tilly AI khoe rằng: “Trong 20 giây tôi đã chiến đấu với quái vật, chạy trốn khỏi các vụ nổ, bán cho bạn một chiếc xe hơi và suýt giành được một giải Oscar. Tất cả trong một ngày làm việc… đúng nghĩa! Hãy tìm cho mình một nữ diễn viên có thể làm được tất cả”, kèm theo hashtag #AIActress.

Tuy nhiên, dự án này đã châm ngòi một loạt chỉ trích sau khi trang Deadline đưa tin hôm thứ Bảy (27/9) rằng các công ty quản lý tài năng đang tìm cách ký hợp đồng với Tilly như một diễn viên và rằng các hãng phim đang âm thầm chấp nhận nội dung do AI tạo ra.

Tài khoản Instagram của Tilly lập tức nhận hàng trăm bình luận giận dữ, bao gồm cả từ những tên tuổi hàng đầu Hollywood.

“Wow… không đời nào” - nữ diễn viên Sophie Turner, người nổi tiếng với loại phim Game of Thrones, viết trong một bình luận.

“Đây là điều cực kỳ vô tâm và thật sự đáng lo ngại”, diễn viên Cameron Cowperthwaite, từng xuất hiện trong “Shameless” và “American Horror Story”, cho biết.

Trong một tuyên bố đăng trên cả tài khoản cá nhân và tài khoản của Tilly, Van Der Velden phản hồi làn sóng chỉ trích, cho biết Tilly không nhằm thay thế diễn viên thật.

“Gửi đến những người đã bày tỏ sự tức giận về việc tạo ra nhân vật AI Tilly Norwood: cô ấy không phải sự thay thế cho một con người mà là một tác phẩm sáng tạo - một tác phẩm nghệ thuật”, Van Der Velden nói.

"Cũng giống như hoạt hình, múa rối hoặc CGI đã mở ra những khả năng mới mà không tước đi sân khấu của diễn xuất trực tiếp, AI mang đến một cách khác để tưởng tượng và xây dựng câu chuyện. Các nhân vật AI nên được đánh giá như một phần của thể loại riêng, dựa trên giá trị riêng của chúng, thay vì so sánh trực tiếp với diễn viên thật", bà nói thêm.

Tuy nhiên, theo CNN, lời giải thích đó có lẽ chẳng mang lại sự an ủi nào cho những diễn viên - những người cho rằng các sáng tạo từ AI như Tilly vốn không thể tồn tại nếu không có tác phẩm của họ.

Các diễn viên, biên kịch, đạo diễn và nhiều người khác trong ngành từ lâu đã cảnh báo rằng tác phẩm của họ đã bị dùng để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự đồng ý hoặc bồi thường. Sau đó, các chất liệu này có thể được sử dụng để làm phim, chương trình truyền hình hay quảng cáo mà không cần trả công cho nghệ sĩ con người.

“Cô không tạo ra thứ này. Hàng trăm công nhân thực sự, những nhiếp ảnh gia, quay phim, thậm chí cả nông dân đã làm nên điều này. Cô chỉ lấy tác phẩm của họ rồi giả vờ rằng đó là của mình”, Mara Wilson, được biết đến qua các bộ phim “Matilda” và “Mrs. Doubtfire”, bình luận dưới một bài đăng khác của Tilly.

Nhiều hãng phim đã nộp đơn kiện các công ty trí tuệ nhân tạo vì dùng các tác phẩm của họ để huấn luyện AI. Sự xuất hiện của nữ diễn viên AI như giọt nước tràn li khiến Hollywood tức giận.

Hollywood đặc biệt lo ngại về AI

Những lo lắng về AI từng là trọng tâm của các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên đã làm gián đoạn Hollywood vào năm 2023.

Cả hai công đoàn đã đạt được thỏa thuận bao gồm những điều khoản bảo vệ về việc các hãng phim lớn và dịch vụ phát trực tuyến có thể sử dụng AI như thế nào. Tuy nhiên, các thỏa thuận này không thể ngăn những người khác sử dụng công cụ AI, vốn được huấn luyện bằng cách quét phần lớn Internet, để tạo ra các tác phẩm gợi nhớ đến diễn viên thật hoặc một cảnh phim đã có.

Các công ty truyền thông hàng đầu đã bắt đầu kiện các công ty AI vì tạo ra nội dung mà họ cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Disney và Universal đã kiện Midjourney hồi tháng 6, cáo buộc công cụ tạo ảnh và video này huấn luyện AI trái phép bằng chất liệu của họ, rồi tạo ra các bản sao không phép của những nhân vật nổi tiếng như Bart Simpson và Wall-E.

Warner Bros. cũng đã nộp đơn kiện tương tự vào đầu tháng này.

Hôm thứ Hai (29/9), OpenAI bắt đầu cảnh báo các công ty quản lý tài năng và các hãng phim rằng phiên bản cập nhật của công cụ tạo video Sora có thể bao gồm nội dung có bản quyền, trừ khi chủ sở hữu quyền tác giả chọn từ chối.

“Chúng tôi đang làm việc với các bên nắm giữ bản quyền để hiểu rõ họ muốn nội dung của mình xuất hiện như thế nào trên hệ sinh thái của chúng tôi, bao gồm cả Sora”, Varun Shetty, Giám đốc quan hệ đối tác truyền thông tại OpenAI, cho biết trong một tuyên bố gửi CNN hôm thứ Ba (30/9).

Theo OpenAI, Sora sẽ chủ động chặn các video do AI tạo ra theo phong cách của nghệ sĩ còn sống, đồng thời cho phép nhân vật công chúng lựa chọn không bị tái tạo hình ảnh bởi công nghệ này.