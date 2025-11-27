Vì sao Đông Hải trở thành CBD mới của siêu cảng Hải Phòng?

Đông Hải – từ "báu vật logistics" đến trung tâm (CBD) kinh tế mới

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những thành phố nắm giữ chuỗi cung ứng toàn cầu luôn trở thành trung tâm kinh tế dẫn đầu: Thượng Hải vượt Bắc Kinh, Dubai vượt Abu Dhabi hay Sydney dẫn dắt kinh tế Úc dù không phải thủ đô. Hải Phòng cũng đang đi theo quỹ đạo này khi trục phát triển dịch chuyển về phía biển, kéo theo vai trò trung tâm kinh tế từ Hồng Bàng sang Đông Hải – nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một trung tâm khu vực và quốc tế.

Sức mạnh cốt lõi của Đông Hải nằm ở vị thế "báu vật logistics quốc gia". Khu vực này sát vách cả sân bay quốc tế Cát Bi và cụm cảng lớn nhất miền Bắc - chiếm tới 70% lượng hàng hóa container toàn miền Bắc. Cảng nước sâu Lạch Huyện đón tàu 132.000 DWT, mở ra kết nối thương mại toàn cầu. Sân bay Cát Bi hướng tới công suất 13 triệu lượt khách vào 2030, trở thành trung tâm dịch vụ – vận tải hàng không miền Bắc.

Nhưng tiềm năng còn nhân lên gấp nhiều lần khi tháng 12 tới sẽ chính thức khởi công tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Vân Nam. Từ đây, Hải Phòng trở thành cửa ngõ ngắn nhất của Tây Nam Trung Quốc ra cảng biển và là mắt xích then chốt trong mạng lưới vận tải xuyên Á. Đồng thời, dịch chuyển mô hình từ cảng biển sang Sea–Rail Intermodal – kết hợp đường biển và đường sắt. Đông Hải nằm liền kề ga cuối trong tuyến đường sắt, do đó đây sẽ là lõi dịch vụ thương mại logistic phục vụ cho dòng thương mại này.

Để đón trọn các cú hích thương mại toàn cầu đang tập trung về đầu não Đông Hải, tháng 10 vừa qua, khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của miền Bắc quy mô 6.292 ha đã được phê duyệt, trong đó riêng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc phường Đông Hải chiếm 1077ha. FTZ với cơ chế đặc biệt về ưu đãi thuế, cơ chế,... sẽ tạo bệ phóng để nơi đây tăng tốc hút dòng vốn FDI, đặc biệt từ các ngành công nghiệp xuất khẩu, chế biến, logistics, thương mại quốc tế.

Bao quanh Đông Hải là hệ sinh thái công nghiệp lớn nhất Hải Phòng với Deep C, MP Đình Vũ, Nam Đình Vũ và Tràng Cát, chiếm gần 70% diện tích KCN của toàn Hải Phòng (cũ), thu hút hơn 40 Quốc gia đến làm việc, trong đó cái những tập đoàn hàng đầu thế giới như LG, Pegatron, Bridgestone, SK,...Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp kéo theo nhu cầu văn phòng ngân hàng, kho bãi,..

Bốn mảnh ghép chiến lược khiến trung tâm kinh tế đang tăng tốc dời về Đông Hải. Đây cũng là xu hướng mà các nền kinh tế rực rỡ nhất thế giới từng trải qua: CBD mới không nằm giữa phố cũ mà phải nằm sát cảng – nơi dòng chảy toàn cầu diễn ra mỗi ngày.

Giá vùng trũng – cơ hội vàng cho nhà đầu tư tiên phong

Tại Hà Nội, các khu mặt tiền kinh doanh dao động 700 triệu – gần 2 tỷ/m², TP.HCM khoảng 500 triệu – hơn 1 tỷ/m². Ngay tại quận Hồng Bàng cũ, tuyến Phan Bội Châu hay Hoàng Văn Thụ có giá 200-330 triệu/m². Khả năng tiếp cận khách vãng lai càng lớn, giá càng đắt đỏ.

Đông Hải đang trong giai đoạn sơ khởi nên mức giá còn mềm, thuộc vùng trũng thị trường nhà phố. Ví dụ, khu đô thị Lumira Ville 11,8 ha vừa ra mắt cung cấp 370 sản phẩm, bao quanh bởi 4 mặt tiền đường lớn như Liên Phường, Đặng Kinh, WorldBank… Các trục đường có lộ giới 30–68m, là xương sống nối Đông – Tây TP. Hải Phòng, trong khi đường nội khu bàn cờ thông tứ phía. Từ đây ra cảng và sân bay chỉ 3–5 phút, giúp Lumira Ville thừa hưởng mọi yếu tố của trung tâm tài chính mới.

Ôm trọn 4 mặt đường, liền cảng – kề sân bay là tọa độ đắt giá của Lumira Ville

Quy hoạch đặc biệt khiến mọi vị trí trong khu đô thị đều trở thành địa điểm kinh doanh, văn phòng lý tưởng. Quy chuẩn xây dựng lên tới 5 tầng, 80% sản phẩm hai mặt tiền, dễ dàng triển khai mọi loại hình kinh doanh tối ưu lợi nhuận.

Lumira Ville còn áp dụng mô hình "All-In-One" thế hệ mới, nơi giao thương vẫn giữ chất sống và tính sang trọng chuẩn quốc tế. Kiến trúc châu Âu đồng bộ phù hợp bến cảng phồn hoa, cùng tiện ích cao cấp như đảo hoa, vườn sức khỏe Shan Heal, sân pickleball, sân thể thao đa năng, không gian cộng đồng…

Chỉ 48 triệu/m2 cho vùng lõi trung tâm CBD mới mở cơ hội X2, X3 tài sản

Dù vậy, mức giá bán chỉ từ 48 triệu/m² cho nhà phố xây sẵn đa công năng, bằng ¼–1/6 Hồng Bàng nhưng tiềm năng khai thác thương mại trên vai trò CBD tài chính mới dự báo vượt xa trung tâm cũ. Khách mua được hỗ trợ tài chính từ 5 ngân hàng với ân hạn nợ gốc và lãi vay 36 tháng, cho vay 70% giá trị sản phẩm.

Chưa kể sắp tới đây Đông Hải sẽ đón sóng các các khu đô thị như Vin Vũ Yên, Vin Tràng Cát và Vin Dương Kinh đang rục rịch triển khai. Từ Lumira kết nối trực diện các dự án này qua Vành Đai 3 càng gia tăng sức nóng. Giữa lúc Đông Hải tăng tốc và chu kỳ giá mới liên tục thiết lập, mức giá khởi điểm hợp lý cùng chính sách thanh toán ưu việt sẽ là cơ hội vàng để nhà đầu tư nhân đôi, nhân ba tài sản trong 3–5 năm tiếp theo.