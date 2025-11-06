Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao dòng vốn ngoại rút cả tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán?

06-11-2025 - 18:45 PM | Tài chính - ngân hàng

5 năm qua, dòng vốn ngoại đã rút hàng chục tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán vì những tác động vĩ mô toàn cầu.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia tài chính -Tổng giám đốc Dragon Capital, cho biết hiện nay, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đang ở mức thấp nhất trong khu vực, chỉ khoảng 14,5%. Trong khi đó, ở nhiều thị trường khác, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu dao động 20 - 40%.

Vì sao dòng vốn ngoại rút cả tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán?- Ảnh 1.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia tài chính – Tổng giám đốc Dragon Capital. (Ảnh: Đ.V)

Theo ông Tuấn, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài ở các quốc gia khác cao hơn Việt Nam, dù họ tăng trưởng kinh tế thấp hơn và đối mặt với nhiều bất ổn.

Trong năm 2024, khối ngoại đã bán ròng 1 tỷ USD, đây là con số rất lớn. Hiện nay, trong một tháng, khối ngoại đã bán tới 1,6 tỷ USD. Nguyên nhân khiến khối ngoại bán ròng là vì yếu tố nội tại và yếu tố kinh tế bên ngoài ảnh hưởng đến thị trường.

Cũng theo ông Tuấn, hiện tại, dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào khoảng dưới 80 tỷ USD, tương đương 3 tháng nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã rút gần 5 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu. Nếu tính trong 5 năm qua, khối ngoại đã rút khoảng 12 tỷ USD.

“Nếu không có sự rút vốn này, dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ cao hơn nhiều và sự ổn định vĩ mô cũng được củng cố tốt hơn. Chính vì vậy, có thể nói thị trường tài chính Việt Nam chưa được đánh giá cao. Nó vẫn được quan tâm, nhưng chưa được quan tâm đúng mức so với tiềm năng thực sự” , ông Tuấn nói.

Ông Tuấn đánh giá, năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường chứng khoán "reset" (về trạng thái ban đầu), khi mức lợi suất (return) của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới được thiết lập lại ở mặt bằng mới.

Vì sao dòng vốn ngoại rút cả tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán?- Ảnh 2.

Khối ngoại bán ròng mạnh suốt thời gian qua. (Ảnh: B.L)

Còn theo chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long, trong 5 năm qua, nhà đầu tư nước ngoài đã rút hàng tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán vì nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên là biến động lãi suất, từ giữa năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất khiến lợi suất trái phiếu Mỹ cao. Điều này sẽ khiến nhà đầu tư rút vốn khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam để quay về tài sản an toàn bằng USD.

Bên cạnh đó, đồng USD tăng khiến rủi ro tỷ giá cao khi nắm giữ tài sản bằng VND. Điều này dẫn tới nhiều quỹ ngoại cơ cấu giảm tỷ trọng tại Việt Nam.

Theo ông Long, dòng vốn toàn cầu bị đảo chiều mạnh mẽ cũng là nguyên nhân khiến khối ngoại rút dần khỏi thị trường trong nước. Các quỹ ETF (niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán) như VanEck Vietnam ETF, FTSE Vietnam Index ETF , iShare Frontier Markets ETF bị rút vốn liên tục.

Ngoài ra, khi dòng tiền rút ra, các quỹ ETF này phải bán cổ phiếu Việt Nam để hoàn trả cho nhà đầu tư.

Về yếu tố trong nước, ông Long đánh giá, sau năm 2022, nhiều doanh nghiệp niêm yết trong nhóm ngành bất động sản, ngân hàng, thép... tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận giảm. Điều này cũng làm giảm sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, VND cũng mất giá so với USD. Việc mất giá VND cũng tương đương với giảm lợi nhuận khi quy đổi ra USD nên nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn. Đó là những lý do chính khiến dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường chứng khoán trong thời gian qua.

Vốn ngoại đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10 đạt hơn 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt cao nhất với gần 17,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt gần 672 triệu USD, chiếm 3,2%.


Theo Đại Việt/ VTCNews

vtcnews.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuối ngày 6/11: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh

Cuối ngày 6/11: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh Nổi bật

Nhiều ngân hàng âm thầm tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Nhiều ngân hàng âm thầm tăng lãi suất gửi tiết kiệm Nổi bật

Mô hình sàn vàng và kinh nghiệm huy động vốn vàng trong dân của các nước

Mô hình sàn vàng và kinh nghiệm huy động vốn vàng trong dân của các nước

18:44 , 06/11/2025
Xóa bỏ thuế khoán: Bộ Tài chính “bắt tay” ngân hàng kiểm soát dòng tiền của hộ kinh doanh qua tài khoản

Xóa bỏ thuế khoán: Bộ Tài chính “bắt tay” ngân hàng kiểm soát dòng tiền của hộ kinh doanh qua tài khoản

17:47 , 06/11/2025
Đề xuất bán vàng 500 triệu đồng trở lên mới nộp thuế

Đề xuất bán vàng 500 triệu đồng trở lên mới nộp thuế

16:46 , 06/11/2025
Trừ vay mua ô tô, người dân sắp được vay tới 400 triệu đồng tại công ty tài chính?

Trừ vay mua ô tô, người dân sắp được vay tới 400 triệu đồng tại công ty tài chính?

14:27 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên