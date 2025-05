Vì sao Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 chưa thể về đích?

Những ngày giữa tháng 5, phóng viên có mặt trên tuyến quốc lộ 7 đoạn qua xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành) và xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Tại đây, mặt đường cơ bản toàn tuyến đã được rải thảm nhựa, xe cộ đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, một số đoạn do vướng giải phóng mặt bằng nên đường vẫn bị thắt "nút cổ chai", phương tiện, vật liệu thi công dự án còn ngổn ngang. Những đoạn đường thi công dang dở khiến mặt đường gồ ghề, đầy bụi bặm gây nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4 (Cục đường bộ Việt Nam), Chủ đầu tư dự án: hiện trên công trường dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An hiện có tổng số 16 mũi thi công, 53 máy móc, thiết bị cùng 17 kỹ sư, 108 công nhân, cơ bản phù hợp với mặt bằng được bàn giao hiện nay.

Nhiều phương tiện nằm ngổn ngang - Ảnh Hồ Văn Ngợi

Tuy nhiên một số đoạn bàn giao mặt bằng không liên tục nên nhà thầu chưa huy động tối đa thiết bị, nhân lực để triển khai thi công. Lũy kế sản lượng đến nay đạt hơn 615 tỷ đồng đạt 86,07% giá trị hợp đồng (không tính chi phí dự phòng), chậm 10,15% so với tiến độ các gói thầu xây dựng được gia hạn đến ngày 31/5/2025 đối với gói thầu xây dựng 01, ngày 18/7/2025 đối với gói thầu xây dựng 02 và ngày 30/4/2025 đối với gói thầu xây dựng 03.

Lý do chậm ở các gói thầu là vì mặt bằng thi công chưa được bàn giao toàn bộ và đúng kế hoạch cam kết của địa phương. Đến thời điểm hiện nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng được khoảng 54,182/55,405 km (đạt 97,80%), tính cả trái và phải tuyến, trong đó các nhà thầu đã tiếp cận để thi công được 54,182/54,182 km.

Phương tiện giao thông đi qua bụi mù mịt - Ảnh Hồ Văn Ngợi

Phần mặt bằng còn lại chưa bàn giao khoảng 1,220/55,405 km chiếm 2,2%, bao gồm 44 đoạn. Trong đó huyện Diễn Châu 24 đoạn với tổng chiều dài khoảng 0,517 km, huyện Yên Thành 20 đoạn với tổng chiều dài khoảng 0,703 km.

Trong Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc công tác giải phóng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn KM0-Km36 và xử lý sụt lún do bão lũ đoạn Khe Thơi – Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An ngày 24/4/2024 chỉ rõ: Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn những tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết, còn nhiều khối lượng công việc cần giải quyết (còn vướng 1,179/55km, tính cả phải và trái tuyến, bao gồm 44 đoạn, chiếm 2,13%, ảnh hưởng đến 98 hộ dân) Trong đó huyện Diễn Châu với tổng chiều dài khoảng 476 m , huyện Yên Thành khoảng 700m. Trong khi dự án sắp hết thời gian thực hiện được Bộ Xây dựng gia hạn lần cuối (tháng 7/2025).

Cơ quan chức năng gắn biển cảnh báo “đoạn đường hẹp chưa được mở rộng do vướng giải phóng mặt bằng” - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Theo Ban Quản lý dự án 4, đơn vị này đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND các huyện Diễn Châu, Yên Thành tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nhà nước. Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất.

Đối với một số hộ không đủ điều kiện để đền bù, hoặc có đất theo trích đo không ảnh hưởng đến dự án, hoặc xây dựng công trình trái phép trên đất lưu không đường bộ, hoặc đã ra quyết định phê duyệt đảm bảo các thủ tục pháp lý, đã được UBND huyện tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tuyên truyền vận động. Tại địa bàn huyện Yên Thành, Diễn Châu, đề nghị Hội đồng Giải phóng mặt bằng xem xét bàn giao mặt bằng và tổ chức bảo vệ thi công trong tháng 5/2025 để sớm đưa dự án về đích, tạo tiền đề tốt thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực miền Trung phát triển...

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 chưa thể về đích - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An có chiều dài 27,7km thuộc đoạn từ Km0 - Km39, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Đây là dự án quan trọng phát triển hạ tầng, khi hoàn thành Sau khi hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, Quốc lộ 7 sẽ kết nối với đường cao tốc Bắc-Nam, nâng cao năng lực khai thác trên hành lang vận tải từ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An (thông thương với Lào) tới các tỉnh ven biển miền trung, tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế-xã hội,… Dự án được khởi công từ tháng 9/2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2024, riêng đoạn từ Km 0 - Km5 (ngã tư Diễn Châu lên nút giao cao tốc) phải hoàn thành trong năm 2023. Tuy nhiên, lũy kế tiền giải ngân đến nay mới được 790,557/1.300 tỉ đồng và dự án tiếp tục chậm tiến độ.