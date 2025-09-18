Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao ‘Đức bê đê’ bị bắt?

18-09-2025 - 09:35 AM

Công an xác định Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê) ở Thanh Hóa đã tham gia góp vốn, điều hành công ty khai thác cát trái phép ngoài địa giới quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê", SN 1980 trú phường Hạc Thành) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Vì sao ‘Đức bê đê’ bị bắt?- Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức (bìa trái).

Trước đó, cuối tháng 3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (cũ) bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (cũ).

Công an xác định, đây là đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn với rất nhiều đối tượng hoạt động khép kín do Nguyễn Viết Thông dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cầm đầu. Liên quan đến vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 14 đối tượng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê") là đối tượng cổ đông tham gia góp vốn chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng quản lý, nhân viên dưới quyền trong Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cùng số tàu thuyền làm thuê khai thác khoáng sản (cát) trái phép ngoài địa giới mỏ cát số 25 tại huyện Thọ Xuân (cũ).

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bắt đối tượng truy nã Trịnh Minh Trường sinh năm 1987

