Vì sao Flora Avenue là phân khu “giàu có” bậc nhất đô thị Sun Group Nam Hà Nội?

Phân khu mang hai sắc thái sống đặc trưng

Vị trí cửa ngõ phía Đông Bắc của Flora Avenue là tọa độ giao thương sôi động bậc nhất trong đại đô thị Sun Urban City, khi tọa lạc tại giao điểm của hai tuyến đường huyết mạch nội khu, đường 32 mét và đường 36 mét. Từ đây, cư dân và nhà đầu tư có thể tiếp cận trực tiếp các tuyến giao thông trọng yếu của vùng như Vành đai 5 vùng Thủ đô, nút giao Phú Thứ, cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, quốc lộ 1A… Giao thông thuận tiện giúp kết nối nhanh chóng đến các phân khu khác và các trung tâm y tế - giáo dục lân cận như bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, khu đô thị đại học Nam Cao…

Đáng chú ý, hai trục đường này đồng thời đóng vai trò như "mạch dẫn" thu hút dòng khách từ hệ thống 4 đại công viên: công viên Sun World, công viên thể thao, công viên sinh thái và công viên lễ hội. Ngay đối diện chuỗi đại công viên, các dãy cao tầng Park Residence và Road Residence với khối đế thương mại cao tới 7 mét, cùng quỹ căn hộ đa công năng, cũng góp phần tạo nên dòng chảy thương mại dịch vụ – giải trí sôi động quanh năm.

Cân bằng với nhịp sống sầm uất dọc hai trục giao thương, trung tâm phân khu Flora Avenue mở ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi những mái nhà thấp tầng thời thượng được quy hoạch như một "ngôi làng bình yên" giữa lòng đại đô thị hiện đại.

Đại lộ hoa quy mô 10ha ngay trung tâm phân khu. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Trái tim phân khu là đại lộ hoa gần 10 ha, dải cảnh quan sinh thái được kiến tạo như một khu vườn nghệ thuật, nơi sắc hoa mai anh đào, ban Tây Bắc, thảm cỏ và những mảng xanh tầng bậc hòa quyện tạo nên không gian thư giãn trong lành. Dọc theo đại lộ, dòng kênh xanh uốn lượn như mạch sinh khí mềm mại, mang tới hơi thở mát lành và những góc dạo bộ thi vị cho cư dân. Đan xen giữa những khu phố là các vườn nội khu được sắp đặt như "ốc đảo xanh" thu nhỏ.

Sự cộng hưởng giữa nhịp sống sôi động và bình yên đã tạo nên Flora Avenue với hai sắc thái riêng biệt nhưng hòa quyện hoàn hảo, mở ra trải nghiệm sống đa chiều cho cư dân.

Hiệu ứng đầu tư lan tỏa, cơ hội nhân đôi lợi nhuận

Hệ không gian đa dạng tại Flora Avenue không chỉ kiến tạo môi trường sống giàu trải nghiệm mà còn tạo ra "đòn bẩy" đầu tư mạnh mẽ, mở ra nhiều kênh khai thác và tối ưu dòng tiền. Dòng khách từ hệ thống 4 đại công viên, trung tâm thương mại và các tuyến phố sầm uất mang lại lưu lượng ổn định, giúp các căn hộ và mặt bằng dịch vụ tại đây trở thành điểm kinh doanh, cho thuê lý tưởng, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ tết và mùa du lịch cao điểm.

Chất sống sôi động 24/7 quanh các tòa căn hộ cao tầng. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Song song với đó, khu Nam Hà Nội được dự báo sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu an cư khi loạt trụ cột hạ tầng – dịch vụ vận hành. Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 dự kiến bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ tháng 12; các khu công nghiệp và trường đại học tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây chính là nguồn cầu thực tế vững chắc, tạo môi trường phát triển sôi động cho bất động sản và dịch vụ đô thị.

Với thiết kế "2 căn hộ trong 1", các căn hộ cao tầng mang đến lợi thế nổi bật về diện tích hữu dụng và khả năng khai thác thương mại: căn 29m² có thể mở rộng lên 44m²; căn 45m² tăng lên 68m²; và căn 55m² đạt tới 90m². Sự linh hoạt này vừa phù hợp nhu cầu an cư hiện đại của cư dân trẻ, vừa giúp tối ưu doanh thu với mô hình cho thuê đa dạng.

Các dãy nhà thấp tầng thời thượng với không gian sống thanh bình. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Trong khi đó, dãy thấp tầng trung tâm với đại lộ hoa gần 10 ha, dòng kênh xanh uốn lượn và các căn nhà phố – biệt thự được quy hoạch chỉn chu lại hấp dẫn nhóm cư dân tìm kiếm môi trường sống riêng tư, thư thái nhưng vẫn kết nối tiện nghi đô thị. Chính chất lượng sống cao cấp này là nền tảng giúp giá trị bất động sản duy trì bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh đó, lợi thế mặt tiền rộng 4–8 mét của các căn nhà phố vẫn mở ra khả năng chuyển đổi không gian linh hoạt: kinh doanh dịch vụ, mở cửa hàng, mô hình ở – cho thuê kết hợp. Đây là yếu tố quan trọng giúp mở rộng biên độ khai thác giá trị và nâng cao tính thanh khoản cho sản phẩm.

Bất động sản Sun Urban City sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Hơn thế, theo các chuyên gia bất động sản, sau khi Sun Group đặt chân đến khu vực Nam Thủ đô, dự án Sun Urban City đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực chính thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển dự án và nhà đầu tư thứ cấp tham gia thị trường.

Với mặt bằng giá hấp dẫn tại thị trường phía Nam Hà Nội, hiện chỉ bằng khoảng 2/3 so với các địa phương có vị trí và tiềm năng tương đương như Bắc Ninh, Phú Thọ hay Hưng Yên, khi Sun Urban City ngày càng hoàn thiện, những nhà đầu tư xuống tiền sớm sẽ nắm giữ lợi thế lớn, bởi thị trường vẫn đang ở vùng giá tốt và dư địa tăng giá phía trước vẫn rộng mở.