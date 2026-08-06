Vì sao Giao Hàng Nặng tái định vị để phục vụ logistics cho kênh bán lẻ?

Từ một chuyến xe đến bài toán của cả mạng lưới

Trong bối cảnh hệ thống bán lẻ không ngừng mở rộng, logistics không còn là câu chuyện của những chuyến hàng riêng lẻ, mà trở thành bài toán điều phối hàng hóa trên quy mô lớn. Trước đây, hàng hóa thường được đưa với khối lượng lớn đến đại lý hoặc nhà phân phối rồi đi qua nhiều tầng trung gian. Hiện nay, khi cửa hàng tiện lợi và các điểm bán nhỏ mở rộng, nhãn hàng muốn phân phối trực tiếp đến mạng lưới rộng và phân tán hơn để tăng khả năng kiểm soát dòng hàng và độ hiện diện tại điểm bán .

"Trước đây, một xe tải 10 tấn có thể chỉ cần giao hàng tại ba điểm rồi quay về. Nhưng hiện nay, vẫn là 10 tấn hàng đó, xe có thể phải phục vụ đến 500 điểm bán, trong khi mỗi điểm chỉ nhận vài chục kilogram", ông Nguyễn Hà Anh, Giám đốc Vận hành Giao Hàng Nặng, cho biết.

Từ ba điểm giao lên 500 điểm không chỉ là tăng số điểm dừng. Hàng hóa phải được chia đúng nơi, theo dõi xuyên suốt hành trình và hoàn tất yêu cầu riêng tại từng điểm. Mạng lưới còn thay đổi theo sản lượng, mật độ điểm bán và khung giờ nhận hàng. Bài toán chuyển từ tối ưu một chuyến xe sang duy trì hiệu quả và tính ổn định của toàn hệ thống. Các doanh nghiệp logistics cũng phải phát triển hệ thống sản phẩm, hạ tầng và năng lực vận hành chuyên biệt hơn.

Nhằm đánh dấu bước chuyển từ đơn vị vận chuyển hàng hóa sang đối tác logistics B2B chuyên biệt cho kênh bán lẻ, ngày 30/7, Giao Hàng Nặng (thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh) chính thức công bố định vị và bộ nhận diện thương hiệu mới tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam - VILOG 2026.

Ông Lương Duy Hoài - CEO Giao Hàng Nặng chia sẻ: "Giao Hàng Nặng xây dựng và công bố một bộ nhận diện mới, với màu sắc và định vị rõ ràng hơn, phản ánh đúng vai trò của công ty trong lĩnh vực logistics B2B. Đây cũng là cách chúng tôi đưa ra những tiêu chuẩn mới trong nội bộ, từ đó thay đổi tư duy, quy trình và cách thức phục vụ khách hàng doanh nghiệp. "

Ông Hoài cũng cho biết thêm, được phát triển trên nền tảng mạng lưới cùng hơn một thập kỷ kinh nghiệm vận hành của Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Nặng hướng đến phục vụ nhu cầu vận chuyển và phân phối hàng hóa của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Với định vị mới, Giao Hàng Nặng không chỉ tập trung hoàn tất từng chuyến hàng, mà còn thiết kế các giải pháp logistics gắn với mô hình vận hành, đặc thù ngành hàng và mục tiêu kinh doanh của từng khách hàng. Nền tảng triển khai là hơn 22.000 nhân sự vận hành, hơn 2.000 xe tải tự chủ, hơn 1.100 điểm phân phối, hơn 200 trung tâm xử lý hàng hóa và phạm vi phủ sóng 34 tỉnh, thành. Mạng lưới này cho phép một giải pháp được triển khai nhất quán trên toàn quốc thay vì chỉ tối ưu tại một vài tuyến.

Công nghệ để nhân rộng mô hình may đo

Song song với năng lực mạng lưới, Giao Hàng Nặng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát, điều phối và tối ưu vận hành logistics, với các giải pháp tiêu biểu: GHN Smart Brain hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo và tối ưu điều phối; Apollo Agent tổng hợp dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ ra quyết định và chuẩn hóa quy trình; GHN Smart Network & Delivery tự động đề xuất phương án vận chuyển tối ưu — từ số lượng xe, loại xe đến điểm xuất phát phù hợp; và Camera AI giám sát theo thời gian thực, phát hiện sớm rủi ro trong vận hành.

Nhờ đó, Giao Hàng Nặng có thể chuyển những yêu cầu riêng của từng khách hàng thành quy trình thực thi cụ thể, đồng thời duy trì chất lượng đồng nhất trên toàn mạng lưới. Công nghệ giúp giảm sự phụ thuộc vào xử lý thủ công, hạn chế sai sót, tăng khả năng theo dõi đơn hàng và hỗ trợ đội ngũ chủ động hơn trong điều phối, kiểm soát cũng như phòng ngừa rủi ro.

Ở phía khách hàng, giải pháp được thiết kế theo ngành hàng, đặc tính sản phẩm, mô hình vận hành và thứ tự ưu tiên của từng doanh nghiệp. Ở lớp thực thi, các yêu cầu này được chuyển thành tác vụ cụ thể trên ứng dụng, để nhân viên biết cần đi đâu, gặp ai, thu giấy tờ nào và hoàn tất xác nhận ra sao. Nhờ vậy, quy trình có thể được tùy biến theo từng khách hàng mà không làm mất đi tính chuẩn hóa trong vận hành.

Giao Hàng Nặng có thể mở rộng quy mô phục vụ mà không phải xây dựng một bộ máy thực thi riêng cho từng hợp đồng. Doanh nghiệp vừa đáp ứng yêu cầu chuyên biệt, vừa kiểm soát chi phí và độ phức tạp khi mở rộng mạng lưới.

CEO Lương Duy Hoài xác định rõ: "Giao Hàng Nặng vẫn là một doanh nghiệp còn mới trong lĩnh vực logistics B2B tại Việt Nam. Trong vài năm tới, mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường này."

Trong giai đoạn đầu, Giao Hàng Nặng tập trung vào siêu thị thực phẩm và điện tử - điện máy. Với thực phẩm, hệ thống phải đáp ứng kho khô, kho mát, kho lạnh, phương tiện chuyên dụng và khung giờ nhận nghiêm ngặt. Với điện tử - điện máy, trọng tâm là bảo toàn hàng giá trị cao, cồng kềnh hoặc dễ vỡ; giao theo lịch hẹn; thu hồi chứng từ và có thể lắp đặt tại điểm nhận.

Có thể thấy, không dừng ở việc kết nối hàng hóa với điểm đến, Giao Hàng Nặng đang hướng đến kết nối kế hoạch với thực thi, vận hành với tăng trưởng, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững trên quy mô toàn quốc.

Thông tin chi tiết, xem thêm tại: giaohangnang.com