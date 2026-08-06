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Go2Joy hợp tác cùng MoMo, mang dịch vụ đặt phòng theo giờ đến hàng triệu người dùng

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Go2Joy hợp tác cùng MoMo, mang dịch vụ đặt phòng theo giờ đến hàng triệu người dùng

Ứng dụng Go2Joy, nền tảng đặt phòng khách sạn theo giờ, qua đêm và theo ngày hàng đầu tại Việt Nam, chính thức hợp tác cùng MoMo nhằm đưa dịch vụ đặt phòng theo giờ lên ứng dụng MoMo.

Sự hợp tác này mở ra thêm một kênh tiếp cận tiện lợi, giúp hàng triệu người dùng MoMo dễ dàng tìm kiếm và đặt phòng khách sạn chỉ với vài thao tác ngay trên ứng dụng.

Thông qua việc tích hợp Go2Joy trên hệ sinh thái MoMo, người dùng có thể khám phá hàng nghìn khách sạn trên toàn quốc với nhiều hình thức lưu trú linh hoạt như đặt phòng theo giờ, qua đêm, đồng thời tận hưởng quy trình đặt phòng nhanh chóng, thanh toán an toàn và nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Go2Joy hiện là một trong những nền tảng tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực đặt phòng theo giờ, đồng thời cung cấp đa dạng lựa chọn lưu trú phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Go2Joy hợp tác cùng MoMo, mang dịch vụ đặt phòng theo giờ đến hàng triệu người dùng- Ảnh 1.

Việc hợp tác giữa Go2Joy và MoMo đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái khách sạn và dịch vụ của hai doanh nghiệp. Người dùng MoMo có thể tiếp cận dịch vụ đặt phòng Go2Joy ngay trong nền tảng quen thuộc, mang đến trải nghiệm liền mạch từ tìm kiếm, lựa chọn khách sạn đến thanh toán.

Go2Joy hợp tác cùng MoMo, mang dịch vụ đặt phòng theo giờ đến hàng triệu người dùng- Ảnh 2.

Đối với các khách sạn đối tác, sự hợp tác này cũng tạo thêm cơ hội tiếp cận lượng lớn khách hàng có nhu cầu lưu trú thực tế, góp phần gia tăng tỷ lệ lấp đầy phòng và mở rộng doanh thu thông qua một kênh phân phối số mới. Go2Joy hiện đang hợp tác với hàng nghìn khách sạn trên toàn quốc và không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.

Để tìm hiểu về cơ hội hợp tác hoặc đăng ký trở thành đối tác của Go2Joy, vui lòng truy cập:

Website: https://go2joy.vn/vi-vn

Liên hệ hợp tác: support@go2joy.vn | Hotline: 1900 638 838

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

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