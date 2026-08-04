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Trần Anh Khôi và Hitek Drone: Tiên phong đưa Drone Light Show về Việt Nam

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Trần Anh Khôi và Hitek Drone: Tiên phong đưa Drone Light Show về Việt Nam

Trần Anh Khôi là gương mặt tiên phong mang công nghệ biểu diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone light show) về Việt Nam.

Là một doanh nhân 9x, anh đại diện cho thế hệ khởi nghiệp dám dấn thân vào những lĩnh vực chưa có người đi trước. Drone Light Show là lĩnh vực anh tiên phong khai phá, sau thành công trong việc mở rộng thị trường outsourcing tại Hàn Quốc.

Nhìn thấy khoảng trống tại thị trường Việt Nam

Cơ duyên của Khôi với Drone Light Show đến từ một khóa học lập trình drone. Khi xem những đoạn video trình diễn ánh sáng bằng drone tại nước ngoài, anh nhìn ra một khoảng trống trên thị trường Việt Nam, loại hình này gần như chưa ai khai thác.

Anh bắt đầu nghiên cứu công nghệ điều khiển đội hình, mô hình vận hành và khả năng triển khai trong điều kiện thực tế tại Việt Nam, bao gồm cả bài toán xin phép không phận vốn rất phức tạp. Từ những chương trình đầu tiên chỉ vài chục thiết bị, đội ngũ của anh dần nâng quy mô lên hàng trăm rồi hàng nghìn drone bay đồng bộ.

Một trong những dấu ấn của giai đoạn tiên phong ấy là màn trình diễn tại bến Bạch Đằng vào cuối năm 2022, khi hàng trăm drone đồng loạt cất cánh, tạo nên những hình ảnh khổng lồ trên nền trời TP.HCM.

Trần Anh Khôi và Hitek Drone: Tiên phong đưa Drone Light Show về Việt Nam- Ảnh 1.

Một trong những hình ảnh Drone Light Show tại TPHCM thực hiện bởi Hitek Drone

Nỗ lực khai phá lĩnh vực mới này cũng được ghi nhận khi dự án drone show của anh giành "Giải Nhì" cùng giải thưởng "Thí sinh ấn tượng nhất" tại Startup Wheel 2023, một trong những sân chơi khởi nghiệp uy tín nhất khu vực.

Trần Anh Khôi và Hitek Drone: Tiên phong đưa Drone Light Show về Việt Nam- Ảnh 2.

Trần Anh Khôi nhận danh hiệu giải nhì bảng Việt Nam tại Startup Wheel 2023

Từ kỹ  phần mềm đến nhà sáng lập tập đoàn công nghệ

Chính môi trường ấy đã gieo vào anh khát vọng khởi nghiệp. Năm 2018, Khôi sáng lập Hitek Group, tập đoàn công nghệ mà anh hiện là CEO, được định vị ngay từ đầu theo hướng chỉ tập trung vào các công nghệ mới và những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao. Sau nhiều năm khởi nghiệp, anh hoàn thiện tư duy quản trị bằng chương trình MBA tại Đại học Western Sydney (Úc).

Dưới sự dẫn dắt của Khôi, Hitek Group phát triển thành một hệ sinh thái công nghệ với các mảng bổ trợ cho nhau.

Hitek Software là mảng cốt lõi, chuyên thiết kế và phát triển phần mềm theo yêu cầu (software outsourcing) cùng các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Từ ứng dụng gọi xe, hệ thống quản trị doanh nghiệp đến các phần mềm chuyên biệt trong lĩnh vực y tế, sản phẩm của Hitek Software chinh phục nhiều thị trường khó tính. Tại Hàn Quốc, Hitek Software vươn lên nhóm top 0,1% trên Wishket (위시켓, nền tảng thuê ngoài IT lớn bậc nhất Hàn Quốc). Trên nền tảng năng lực đã được kiểm chứng ở nước ngoài, Hitek Software hiện đẩy mạnh phục vụ các doanh nghiệp trong nước, mang chuẩn phát triển phần mềm quốc tế về thị trường Việt Nam.

Hitek Drone là mảng trình diễn, hiện là đơn vị Drone Light Show uy tín tại Việt Nam. Với hơn 50 dự án thực tế trải khắp ba miền, Hitek Drone tham gia phần lớn các chương trình drone light show quy mô lớn trong nước. Danh mục dự án của đơn vị cho thấy mức độ tin tưởng từ cả khối thương hiệu lẫn cơ quan nhà nước.

Trần Anh Khôi và Hitek Drone: Tiên phong đưa Drone Light Show về Việt Nam- Ảnh 3.

Một màn trình diễn của Hitek Drone thực hiện

Hitek Drone từng thực hiện màn trình diễn cho các sự kiện quy mô lớn của các thương hiệu - tập đoàn: Viettel, Nescafé, Heineken, VIB, T&T, Lazada, cùng nhiều chương trình cấp quốc gia. Ở mảng quốc tế, doanh nghiệp đã đưa Drone Light Show sang Campuchia trong dịp Tết Khmer.

Trần Anh Khôi và Hitek Drone: Tiên phong đưa Drone Light Show về Việt Nam- Ảnh 4.

Hitek Drone đơn vị tiên phong về drone light show tại Việt Nam

Trong một phóng sự chuyên đề từ HTV7 Trần Anh Khôi chia sẻ: "Mỗi doanh nghiệp có một câu chuyện thương hiệu riêng. Việc của chúng tôi là biến câu chuyện đó xuất hiện trên bầu trời mà khán giả nhớ mãi, đồng thời lo trọn phần kỹ thuật và pháp lý để khách hàng chỉ tập trung vào thông điệp."

Tìm hiểu thêm về mảng phần mềm tại hitek.com.vn  dịch vụ drone light show tại hitekdrone.com.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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