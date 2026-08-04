Từ "Trạm Tiếp Sức Tài Chính" đến chiến lược thấu hiểu người dùng trẻ của FE CREDIT

Vượt ra khỏi những cách tiếp cận truyền thống, sự xuất hiện sáng tạo và gần gũi này là minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu: Lấy khách hàng làm trung tâm, gắn kết sâu sắc và thấu cảm trọn vẹn thế hệ Gen Z, Millennials.

Hành trình 3 trạm "Moneyfestation": Biến tài chính thành trải nghiệm "lễ hội manifest"

Giữa bầu không khí lễ hội thể thao và âm nhạc cuồng nhiệt, "Trạm Tiếp Sức Tài Chính" của FE CREDIT đã nhanh chóng trở thành một trong những tọa độ "hot" nhất, đón tiếp hàng ngàn lượt bạn trẻ đổ về check-in. Thương hiệu đã thiết kế một không gian tương tác trẻ trung, hiện đại kết hợp cùng công nghệ, qua đó giúp các sản phẩm, khái niệm về tài chính tiêu dùng trở nên gần gũi và sinh động.

Hành trình khám phá Trạm Tiếp Sức Tài Chính – The 1ˢᵗ Moneyfestation được thiết kế qua ba trạm trải nghiệm liền mạch, đưa các bạn trẻ đi từ bất ngờ này đến thích thú khác. Khởi đầu cho chuỗi hoạt động tại gian hàng là "Trạm 1: Gửi thông điệp - Moneyfest đậm chất riêng", tọa độ cho những "người chơi hệ" dám ước mơ, dám hành động, nơi Gen Z sáng tạo thông điệp tài chính cá nhân trên màn hình LED, thoải mái check-in "triệu tập vận may" và rinh ngay bộ Sticker "Gen Z moneyfesto" cùng móc khóa "Mở khóa dòng tiền" mang đậm dấu ấn thương hiệu.

Tiếp nối mạch cảm xúc, người chơi tiến vào "Trạm 2: Gửi ngay tín hiệu - Chill đón giải pháp". Tại không gian thư giãn này, đội ngũ tư vấn viên của FE CREDIT đóng vai trò như những người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe và thiết kế các giải pháp tài chính "may đo" cho từng cá nhân như: giải pháp "mua trước - trả sau" FE PayLater, thẻ tín dụng FE CREDIT JCB PLUS, các giải pháp tiền mặt linh hoạt hay vay mua xe máy. Đặc biệt, chiếc túi tote "Moneyfestation" phiên bản giới hạn là món quà thời trang mà bất cứ bạn trẻ nào cũng muốn sở hữu.

Khách hàng thích thú với trải nghiệm mới lạ. Ảnh FE CREDIT.

Sức nóng đạt đỉnh điểm tại "Trạm 3: Trở thành Đại sứ tài chính - Nhận ngay T-shirt độc quyền", nơi người chơi còn được trao quyền trở thành những đại sứ thương hiệu. Theo đó, khách tham gia chỉ cần tạo mã mời trên ứng dụng FE ONLINE 2.0 và gửi tới hai người bạn là được nhận ngay chiếc T-Shirt trendy, cùng cơ hội nhận phần thưởng lên đến 400.000 đồng cho mỗi lượt giới thiệu thành công từ chương trình Giới thiệu bạn bè (MGM).

Tham gia trọn vẹn cả ba chặng thử thách, bạn Hoàng Nam (24 tuổi, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: "Ban đầu mình chỉ định ghé qua xem thử, không ngờ booth lại cuốn hút đến vậy! Mình không chỉ mang về một bộ quà cực xịn mà còn 'bỏ túi' thêm vô số mẹo quản lý chi tiêu siêu thực tế. Mọi thứ được truyền tải rất tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác khô khan hay nặng nề rắc rối."

Trong khi đó, với Minh Anh (20 tuổi, TP.HCM), sau khi tìm hiểu về giải pháp "mua trước - trả sau" FE PayLater, cô bạn Gen Z đã quyết định hoàn tất thông tin đăng ký ngay tại gian hàng.

Giải bài toán tự chủ tài chính bằng sự thấu hiểu

FE CREDIT xóa bỏ rào cản giữa ngành tài chính vốn khô khan với thế hệ trẻ bằng chiến lược truyền thông "chạm" đúng tâm lý và xu hướng của Gen Z và Millennials. Nắm bắt trào lưu "Manifestation" (hiện thực hóa điều bạn mong muốn thông qua việc hình dung về tương lai/mục tiêu, có niềm tin mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực và hành động cụ thể) đang thịnh hành trong giới trẻ, doanh nghiệp khéo léo biến tấu thành "Moneyfestation" - thông điệp truyền cảm hứng giúp người trẻ tự tin làm chủ dòng tiền và chạm tới các mục tiêu tài chính cá nhân.

Chưa dừng lại, FE CREDIT còn bắt trọn xu hướng "sống trải nghiệm" của Gen Z bằng cách đưa các giải pháp tài chính vào không gian lễ hội âm nhạc - thể thao sôi động. Thay vì những lời khuyên tài chính khô khan, doanh nghiệp "trẻ hóa" điểm chạm bằng lối tương tác trực quan, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu tài chính cá nhân ngay tại sự kiện.

Chia sẻ về chiến lược này, đại diện FE CREDIT cho biết: "Sự gắn kết với nhóm khách hàng trẻ được FE CREDIT xây dựng trên nền tảng phân tích sâu về thói quen chi tiêu, hành vi tiêu dùng cũng như sự thấu hiểu khát vọng tự chủ tài chính của họ. Từ những đúc kết đó, FE CREDIT chủ động bước vào những không gian văn hóa, giải trí mà người trẻ thuộc về, mang đến các giải pháp tài chính phù hợp nhất để cùng khách hàng hiện thực được những điều họ mong muốn."

Cú chuyển mình của FE CREDIT

Hơn 15 năm phát triển, FE CREDIT đã trở thành thương hiệu tài chính tiêu dùng đáng tin cậy của hàng chục triệu người dân Việt Nam. Sự xuất hiện ấn tượng tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng đổi mới, nhằm mang đến những trải nghiệm tài chính gần gũi, phù hợp hơn với thế hệ tiêu dùng mới.

Khánh hàng dễ dàng tìm hiểu và đăng ký ngay trên ứng dụng FE ONLINE 2.0. Ảnh FE CREDIT.

Tại đây, hàng nghìn khách hàng đã trải nghiệm ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0, tìm hiểu các giải pháp tài chính tiêu dùng chỉ bằng vài cú chạm. Cách tiếp cận sáng tạo này giúp FE CREDIT chuyển mình từ một đơn vị tài chính tiêu dùng thuần túy thành người đồng hành đáng tin cậy, truyền cảm hứng cho người trẻ chủ động làm chủ tài chính.

Thông qua sự kiện, FE CREDIT không chỉ cổ vũ lối sống lành mạnh cho giới trẻ mà còn phát huy vai trò mắt xích chiến lược trong hệ sinh thái tài chính VPBank, chung tay hướng tới mục tiêu vì một cộng đồng thịnh vượng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bằng những bước đi sáng tạo và bền bỉ tại các sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ, FE CREDIT tiếp tục khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh: Xóa bỏ mọi rào cản, không ngừng mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính minh bạch, an toàn và chính thống cho mọi tầng lớp người dân Việt Nam.