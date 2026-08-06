VCAM ra mắt quỹ ETF cổ tức đầu tiên tại Việt Nam

Chỉ số VNDIVIDEND: sàng lọc theo "sức khỏe" cổ tức

Điểm khác biệt của chỉ số VNDIVIDEND không nằm ở việc lựa chọn các doanh nghiệp có tỷ suất cổ tức cao nhất tại một thời điểm, mà hướng đến những doanh nghiệp kinh doanh vượt trội và duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ổn định qua nhiều năm, có nền tảng tài chính vững vàng hơn để trụ vững qua những biến động của thị trường.

Các tiêu chí chính để lựa chọn danh mục chứng khoán cơ cấu: cổ phiếu phải thuộc nhóm VNAllshare, niêm yết trên HOSE tối thiểu 5 năm, có vốn hóa điều chỉnh free-float từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn thanh khoản và duy trì lợi nhuận sau thuế lũy kế 12 tháng theo quý của 4 quý gần nhất phải đồng thời dương.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt liên tục ba năm tài chính liền kề. Với cổ phiếu đang trong rổ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm gần nhất phải đạt tối thiểu 80% bình quân ba năm liền trước; với cổ phiếu mới bổ sung, tỷ lệ này là 100%.

Rổ chỉ số bao gồm tối đa 20 cổ phiếu và được rà soát định kỳ nhằm đảm bảo luôn phản ánh nhóm doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất các tiêu chí lựa chọn.

Ngay sau giai đoạn IPO, quỹ sẽ nộp hồ sơ niêm yết lên sàn HOSE.

Hiệu quả sinh lời của VNDIVIDEND Index so với VNIndex (2018-2025)

Những nhịp điều chỉnh mạnh luôn khiến không ít nhà đầu tư chần chừ giải ngân hoặc cố gắng tìm kiếm "điểm đáy" của thị trường. Tuy nhiên, lịch sử chứng khoán cho thấy việc xác định chính xác đáy của thị trường chứng khoán gần như là điều bất khả thi. Sau các giai đoạn tang trưởng kéo dài, những nhịp điều chỉnh là diễn biến mang tính chu kỳ và không phải hiện tượng hiếm gặp. Đối với nhà đầu tư dài hạn, điều quan trọng không nằm ở việc dự đoán chính xác biến động ngắn hạn, mà là lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp để duy trì tích lũy tài sản xuyên suốt các chu kỳ của thị trường.

Chỉ số VNDIVIDEND đạt mức tỷ suất sinh lời (ROE) bình quân 18,3%/năm trong 7 năm qua (2018-2025), và mức ROE trung bình giai đoạn 2021-2025 ở mức 19,9%, vượt trội so với các chỉ số khác. Điều này giúp củng cố nền tảng vững vàng của chỉ số này.

Số VNDIVIDEND đạt mứt ROE vượt trội so với các chỉ số khác (2021-2025)

Bên cạnh lợi thế đa dạng hóa, ETF còn hỗ trợ duy trì kỷ luật đầu tư dài hạn, giảm tác động của yếu tố tâm lý trong quản lý danh mục đầu tư và không quá phụ thuộc vào việc "bắt đáy" thị trường. Sau các nhịp điều chỉnh, khi mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn, nhiều nhà đầu tư xem đây là cơ hội tích lũy thay vì đứng ngoài quan sát. Đây cũng là lý do ETF ngày càng được ưa chuộng tại nhiều thị trường phát triển nhằm tích lũy tài sản dài hạn.

Lãi suất tiền gửi ở mức cao, cổ phiếu cổ tức còn hấp dẫn?

Trong bối cảnh thị trường biến động, lãi suất tiền gửi ở mức cao khiến nhiều nhà đầu tư ưu tiên các kênh đầu tư an toàn. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định và chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn, cổ phiếu vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

Khi giá cổ phiếu điều chỉnh, tỷ suất cổ tức trên giá mua có thể trở nên hấp dẫn hơn. Đây được xem là bộ đệm giảm sốc trước những biến động của thị trường. Cộng hưởng với đó là những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, tăng trưởng ổn định và duy trì lịch sử chi trả cổ tức trong nhiều năm.

VCAM chính thức chào bán quỹ ETF cổ tức đầu tiên tại Việt Nam

Trong bối cảnh trên cùng với nhu cầu đối với các sản phẩm tài chính để tích lũy tài sản ngày càng gia tăng, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) chính thức chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND.

Đây là quỹ ETF đầu tiên tại Việt Nam mô phỏng Chỉ số VNDIVIDEND do HOSE xây dựng và quản lý, qua đó bổ sung thêm một lựa chọn đầu tư bên cạnh các chỉ số vốn hóa truyền thống.

Hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của VCAM

VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF mở rộng hệ sinh thái quỹ do VCAM quản lý, bên cạnh các quỹ mở hiện hữu VCAMBF, VCAMFI và VCAMDF, một bước đi nhằm đa dạng hóa giải pháp đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng khác biệt của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

VCAM xem ETF không phải là sự thay thế cho các quỹ hiện hữu, mà là một sản phẩm bổ sung, giúp hoàn thiện danh mục giải pháp đầu tư của VCAM.

Nhà đầu tư theo dõi phần trình bày về Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND tại sự kiện Roadshow

Thời gian đăng ký tham gia

Thời gian đăng ký và góp vốn dự kiến từ 28/07/2026 đến 08/09/2026. Sau khi hoàn tất chào bán và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ, Quỹ dự kiến hoàn tất niêm yết chứng chỉ quỹ trên HOSE để giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Nhà đầu tư có thể đăng ký qua các Thành viên lập quỹ hoặc liên hệ trực tiếp VCAM để được hướng dẫn.

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