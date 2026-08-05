HPT hoàn thành vượt kế hoạch 2025, trả cổ tức 20% và tăng tốc chiến lược đột phá

Kết thúc năm tài chính 2025, HPT đạt doanh thu 1.932 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch và tăng hơn 40% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Mức cổ tức 20% là mức chi trả cao nhất của HPT trong nhiều năm qua, vượt mức 10–15% mà công ty cam kết với cổ đông. Trong nhóm doanh nghiệp công nghệ thông tin, đây là tỷ lệ cổ tức thuộc nhóm cao trên thị trường, phản ánh hiệu quả kinh doanh vượt trội, năng lực tài chính vững mạnh và tính đúng đắn của chiến lược tập trung vào các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Năm 2025 cũng là năm đầu tiên HPT triển khai Chiến lược Đột phá sau cột mốc 30 năm thành lập và đã đạt được kết quả nổi bật không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn ở việc HPT đã từng bước chuyển hóa các định hướng chiến lược thành chương trình hành động cụ thể, và sự chuyển biến toàn diện về năng lực quản trị, công nghệ, nguồn nhân lực.

HPT đạt nhiều giải thưởng uy tín trong năm vừa qua như Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM lần thứ 7; Top 10 Công ty công nghệ cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số uy tín; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả; Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành CNTT - Viễn thông; Top 250 nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng toàn cầu. Đặc biệt, HSOC Platform được vinh danh Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài tại Giải thưởng Make in Viet Nam 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực làm chủ công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.

Năm qua, HPT ghi nhận cơ cấu doanh thu chuyển dịch mạnh sang phần mềm và dịch vụ công nghệ, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin. Công ty đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mang thương hiệu HPT như HSOC Platform, HPT SAALEM, HPT SmartNOC, HPT CSEP,… từng bước mở rộng thương mại hóa trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ. Đồng thời, HPT tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, kết hợp đầu tư phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghệ, tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng bền vững.

Chia sẻ tại Đại hội Cổ đông HPT năm 2026, ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT HPT khẳng định: "Năm 2025, HPT đạt được những con số ngoạn mục trong bối cảnh thị trường công nghệ còn nhiều thách thức. Thành quả này đến từ nội lực đội ngũ HPT có đạo đức tốt, năng lực giỏi, làm việc trên nền tảng văn hóa cống hiến và mục tiêu làm giàu chân chính, cùng sự tin tưởng, quý mến của khách hàng."

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, giá trị thương hiệu và cổ phiếu HPT tiếp tục được củng cố, tạo niềm tin cho cổ đông vào triển vọng phát triển lâu dài của Công ty.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chính sách đột phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nổi bật là Nghị quyết 57-NQ/TW và Luật Công nghiệp công nghệ số, HPT xác định đây là giai đoạn tăng tốc hiện thực hóa Chiến lược Đột phá 2025–2030. Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ số và phát triển các sản phẩm mang thương hiệu HPT.

HPT D-DAY 2026, diễn đàn kết nối công nghệ và chiến lược chuyển đổi số toàn diện

Tiếp nối tinh thần đổi mới và hiện thực hóa Chiến lược Đột phá, công ty dự kiến tiếp tục tổ chức HPT D-DAY 2026, diễn đàn công nghệ thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, đối tác và cộng đồng chuyển đổi số trong và ngoài nước. Với chủ đề "R³ – Real Technology, Real Operation, Real Result", sự kiện tập trung vào ba giá trị cốt lõi: công nghệ thực tiễn, vận hành hiệu quả và kết quả có thể đo lường.

Bên cạnh các xu hướng về AI, dữ liệu, an toàn thông tin, hạ tầng số và tự động hóa, chương trình cũng đề cập đến những yếu tố quan trọng trong bối cảnh mới như đạo đức và tuân thủ. HPT D-DAY 2026 còn mang đến các phiên thảo luận chuyên sâu, triển lãm giải pháp công nghệ và những câu chuyện ứng dụng thực tế từ doanh nghiệp. Được định hướng theo mô hình diễn đàn công nghệ và ứng dụng, HPT D-DAY 2026 đề cao trải nghiệm và tương tác, tạo cơ hội để khách tham dự tiếp cận các mô hình vận hành thực tế, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, đối tác và doanh nghiệp đã triển khai thành công các giải pháp, từ đó tìm ra hướng ứng dụng phù hợp cho tổ chức của mình.

HPT D-DAY dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 15/10/2026 tại TPHCM với khoảng hơn 600 khách mời tham dự hơn 20 đối tác đồng hành và hơn 20 gian triển lãm cùng các diễn giả đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp ứng dụng, doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu trong và ngoài nước.