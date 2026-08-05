Nhà hàng INZAN chính thức khai trương vào ngày 22/7 – Điểm đến ẩm thực mới không thể bỏ qua

Sự kiện khai trương thu hút đông đảo thực khách

Ngày ra mắt của INZAN đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ đông đảo khách hàng. Toàn bộ các vị trí trải nghiệm gần như đã được lấp đầy từ sớm bởi những vị khách háo hức muốn khám phá không gian ẩm thực mới.

Không chỉ dừng lại ở sự tò mò ban đầu, INZAN đã thực sự chinh phục các thực khách ghé thăm bằng những giá trị cốt lõi. Nhiều vị khách đến trải nghiệm trong ngày khai trương đã dành những lời khen có cánh cho chất lượng món ăn tuyệt hảo cũng như không gian phục vụ chỉn chu. Sự hài lòng hiện rõ trên từng khuôn mặt và những đánh giá tích cực ngay tại chỗ chính là minh chứng rõ nhất cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà hàng.

Được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng, tinh tế, INZAN mang đến cho du khách một không gian ẩm thực trọn vẹn. Đa dạng không gian phù hợp cho cả những bữa ăn gia đình riêng tư, hội họp nhóm đông người hay các buổi tiệc công ty chuyên nghiệp.

Trọn vẹn hương vị thiên nhiên theo mùa

Tôn trọng nét đẹp tự nhiên, thực đơn tại INZAN ưu tiên chọn lựa các nguyên liệu tươi ngon nhất theo từng mùa. Đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm không ngừng sáng tạo để mang đến những món ăn không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn bùng nổ về hương vị. Mỗi đĩa ăn bước ra từ gian bếp là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật chế biến tỉ mỉ và nguồn nguyên liệu tươi ngon được tuyển chọn khắt khe mỗi ngày, giúp giữ trọn vẹn vị ngọt tự nhiên cùng giá trị dinh dưỡng cao.

Chăm sóc tận tâm từ tinh thần Omotenashi

Giá trị cốt lõi làm nên dấu ấn của INZAN chính là tinh thần Omotenashi. Sự chỉn chu không nằm ở những điều phô trương mà thể hiện qua cách đón tiếp ấm áp, sự quan sát tinh tế và phục vụ đúng lúc của nhân viên. Từng cử chỉ nhỏ đều hướng tới việc giúp bạn cảm thấy được chăm sóc một cách tự nhiên, thoải mái và trọn vẹn nhất.

Sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực to lớn để INZAN tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhà hàng hứa hẹn sẽ luôn giữ vững phong độ, mang đến những khoảnh khắc thưởng thức trọn vẹn và xứng đáng là điểm đến hàng đầu cho mọi thực khách.

Với khát vọng vươn xa, INZAN đặt mục tiêu trở thành điểm hẹn ẩm thực quen thuộc, nơi ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của mọi khách hàng. Để thực hiện điều đó, nhà hàng cam kết không ngừng đổi mới thực đơn để mang lại sự bất ngờ và tươi mới trong mỗi lần ghé thăm. Đồng thời, INZAN luôn lắng nghe và nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa từng chi tiết nhỏ nhằm mang đến sự hài lòng trọn vẹn và tinh tế nhất.

Thông tin liên hệ & đặt bàn

Địa chỉ: 87 Phan Kế Bính

Hotline đặt bàn: 0353335786

Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00

Công ty TNHH Kawamura Shoji

Hãy đến INZAN ngay hôm nay để thưởng thức những hương vị tuyệt vời và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân yêu!