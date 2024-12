Vì sao khắp nơi ở TP HCM vẫn xuất hiện hình ảnh "giải cứu cam sành"?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ cuối tháng 10 đến nay, tại nhiều tuyến đường, chợ ở TP HCM, xuất hiện các điểm bán cam sành với tấm bảng "giải cứu" với giá rất rẻ, chỉ 5.000 đồng/kg hoặc 50.000 đồng/bao 10 kg.

Cụ thể, ghi nhận dọc các tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), đường Âu Cơ (quận 11),... nhiều điểm đổ đống cam sành trên vỉa hè, xe đẩy và bán ra với giá 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại. Một số nơi bán theo dạng túi 10kg với giá chỉ 55.000 đồng.

Bà Phạm Thị Hoa, một tiểu thương buôn cam tại đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), cho biết so với năm trước, giá nhập cam sành Vĩnh Long hiện tại đã tăng hơn nhiều nhưng chung quy so với mặt bằng chung thì vẫn còn thấp. Vì giá nhập thấp, cam lại đang vào mùa, dồn lại số lượng lớn nên buộc phải bán với giá thấp để tránh bị hư hỏng. "Bán rẻ thu hồi được vốn, vẫn hơn là để không và mất trắng" - bà Hoa lý giải.

Nhiều sạp giải cứu cam được bày bán ở các trục đường lớn ở TP HCM

Ông N. Hùng (quận Tân Bình) cho biết cam ông bán nhập từ các tỉnh miền Tây, chủ yếu là cam Vĩnh Long. Hầu như những người bán với giá rẻ đều nhập nhiều và lựa chọn đứng ở các tuyến đường lớn, riêng ông lấy ít nên thường đẩy xe vào những khu dân cư để bán với mức giá cao hơn. Vì tiện lợi, nhiều người vẫn lựa chọn mua cam của ông với mức giá 10.000 đồng/kg.

Ông Hùng thông tin thêm: "So với thời điểm cuối tháng 10, mức giá của cam Vĩnh Long đã tăng nhẹ nhưng không đáng kể, giá nhập ở nhà vườn vẫn chỉ rơi vào mức 3.000 đồng/kg. Rẻ mạt hơn một ly trà đá vỉa hè!"

Có nơi vẫn bán cam sành Vĩnh Long với giá 10.000/kg ở các khu dân cư.

Nhiều người bán cho biết nguồn cung giảm nên giá cam sành mua tại các nhà vườn ở miền Tây đang có xu hướng tăng dần so với cuối tháng 10. Tuy vậy, giá này vẫn còn khá thấp so với các tháng trước đó. Song so với đợt cao điểm "giải cứu cam Vĩnh Long" ở các năm trước giá cam sành năm nay đã được coi là khá bình ổn.

Cam sành Vĩnh Long được bán với giá 55.000 cho một bịch 10kg

Theo ông Lưu Chí Thương, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, một xã trồng cam sành lớn của tỉnh, cho biết giá cam sành bán lẻ trung bình ở địa bàn huyện ổn định ở mức 4.000-5.000/kg. Tuy nhiên, do quy mô trồng cam khá lớn nên khó lòng tiêu thụ hết. Trên thực tế, sau dịch COVID-19, giá cam sành giảm mạnh, kéo dài đến nay. Dù có thời điểm giá cam gia tăng trở lại nhưng đa phần vẫn ổn định ở mức thấp.

Bên cạnh đó, khi thu mua tại vườn thương lái cũng ép giá khá thấp, đẩy người nông dân vào thế khó.

"Để giải quyết tình trạng "giải cứu cam" kéo dài, chắc chắn cần nhiều sự phối hợp từ các cấp chính quyền và cả người dân để đưa ra nhiều biện pháp cụ thể và thiết thực hơn. Trước mắt, để tránh tình trạng lạm phát, rớt giá có thể xảy ra đối với cây cam sành, lãnh đạo xã cố gắng tuyên truyền tránh và vận đồng để người dân không trồng cam tự phát" - ông Lưu Chí Thương chia sẻ.