Vì sao lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải làm giỗ Lý Tiểu Long?

Mới đây, trên fanpage của Tập đoàn Sơn Hải xuất hiện một dòng trạng thái đáng chú ý. Nguyên văn dòng trạng thái đăng tải ngày 26/7/2024 viết: "Đến hôm nay, đã tròn 51 năm kể từ ngày 20/7/1973, nhằm ngày 21/6 âm lịch, Lý Tiểu Long đã ra đi tại thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp và võ thuật. Từ đó đến nay, nhân loại chưa xuất hiện một nhân vật nào đạt đến cảnh giới võ thuật như anh. Để tưởng nhớ nhân vật huyền thoại này, lãnh đạo và người thân Tập đoàn Sơn Hải tổ chức giỗ anh trưa ngày 21/6 năm Giáp Thìn."

Người đứng tên bên dưới dòng trạng thái này là Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, ông Nguyễn Viết Hải.

Đây không phải là lần đầu tiên, doanh nhân Nguyễn Viết Hải bộc lộ sở thích cá nhân với võ thuật nói chung cũng như lòng ngưỡng mộ và tình cảm của ông đối với Lý Tiểu Long. Trước đó ít lâu, cũng trên fanpage Tập đoàn, vị Chủ tịch này đã chia sẻ một kỷ niệm của mình liên quan đến Lý Tiểu Long.

Ông viết: "Lý Tiểu Long là một huyền thoại. Tôi luôn ngưỡng mộ tài năng, đạo đức, triết lý sống của anh ấy. Tháng 3 năm 2014, tôi đã đến viếng mộ anh và rất may mắn, hạnh phúc được gặp và được giáo huấn võ thuật Triệt Quyền Đạo từ ông Taky Kimura (võ sư người Nhật - bạn thân Nhất của Lý Tiểu Long), người đã bị Lý Tiểu Long cảm hoá ngay trận đấu đầu tiên. Từ thời điểm đó đến cuối đời, ông ấy theo Lý Tiểu Long và duy trì phát triển môn võ Triệt Quyền Đạo tại Mỹ sau khi Lý Tiểu Long qua đời."

Dòng trạng thái này được chia sẻ cùng với nhiều hình ảnh ông Nguyễn Viết Hải chụp ở nơi an táng huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long cũng như ông đang trò chuyện với võ sư Taky Kimura.

Ông Nguyễn Viết Hải viếng mộ Lý Tiểu Long. Ảnh: Fanpage Tập đoàn Sơn Hải

Là người vô cùng kín tiếng trên truyền thông, rất ít xuất hiện trên báo chí bất chấp thành tích kinh doanh đầy ấn tượng của Tập đoàn Sơn Hải, những chia sẻ của ông Nguyễn Viết Hải về sở thích cá nhân khiến nhiều người bất ngờ.Tuy nhiên, nếu theo dõi các thông tin về ông trên báo chí, có thể hiểu phần nào lý do vì sao vị doanh nhân này ngưỡng mộ Lý Tiểu Long.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Viết Hải (SN 1966), sinh ra và lớn lên tại thôn Sen, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ông Hải công tác ở Phòng Hậu cần, công an tỉnh Quảng Bình. Còn theo một thông tin trên báo Đầu tư, ông Nguyễn Viết Hải là một võ sư bộ môn Triệt Quyền Đạo (hay Tiệt Quyền Đạo - Jeet Kune Do), môn võ thuật do Lý Tiểu Long sáng lập.

Ông từng tham gia và tài trợ cho một số hoạt động của cộng đồng võ thuật Việt Nam. Vào dịp 20 năm kỷ niệm thành lập Tập đoàn, fanpage của Sơn Hải cũng chia sẻ một clip rất ấn tượng ghi lại màn biểu diễn võ thuật do chính Chủ tịch Nguyễn Viết Hải thể hiện.

Sơn Hải là một trong những tập đoàn lớn nhất của tỉnh Quảng Bình, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với ngành nghề chính là xây dựng nhà các loại, xây dựng đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, kinh doanh bất động sản. Tên tuổi của tập đoàn Sơn Hải bắt đầu được dư luận cả nước chú ý khi tham gia vào dự án mở rộng QL1A, từ năm 2014. Vào thời điểm đó, các nhà thầu thường chỉ đưa ra yêu cầu bảo hành trong 2 năm, nhưng Tập đoàn Sơn Hải lại tuyên bố bảo hành tới 5 năm cho hai gói thầu đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Một gói thầu trên đường Hồ Chí Minh - nơi Tập đoàn Sơn Hải thi công và cam kết bảo hành 5 năm. Ảnh: Báo Người lao động

Sau đó, Sơn Hải tiếp tục gây chú ý khi nâng thời hạn bảo hành các tuyến đường do Tập đoàn này thi công lên đến 10 năm. Cho đến nay, Sơn Hải là Tập đoàn duy nhất làm được điều này.

Trong buổi tổng kết cuối năm 2023, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải tiết lộ, thu nhập bình quân của người lao động của tập đoàn đã tăng hơn so với năm 2022, lên tới 24 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, người có thu nhập thấp nhất ở tập đoàn Sơn Hải là công nhân lái máy lu với số tiền là hơn 270 triệu đồng/năm.